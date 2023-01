Les perspectives sectorielles paneuropéennes de Green Street s'élargissent pour inclure 30 marchés de premier plan

--Les rapports annuels contiennent de nombreuses recherches, données et analyses sur un large éventail de sujets, afin d'aider à identifier les meilleurs marchés pour les investissements à long terme--

LONDRES, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Green Street , le principal fournisseur de renseignements et d'analyses sur l'immobilier commercial, a publié ses perspectives sectorielles paneuropéennes 2023 (2023 Pan-European Sector Outlooks), un ensemble de rapports de recherche approfondis sur l'immobilier commercial public et privé. Les Perspectives présentent une vue à 360 degrés des quatre principaux secteurs immobiliers sur 30 marchés, ou agglomérations, afin d'aider les acteurs du marché à identifier les meilleures opportunités d'investissement à long terme dans ce contexte d'incertitude sur les marchés financiers.

Green Street's European Sector Outlooks

Les perspectives du secteur paneuropéen de l'immobilier industriel, de bureau, résidentiel et de détail pour 2023 comprennent :

L'analyse de l'offre et de la demande : Une analyse approfondie des principaux facteurs affectant la dynamique de l'offre et de la demande, ainsi que des risques et opportunités auxquels est confronté l'immobilier industriel, de bureau, résidentiel et de détail.

Green Street a intégré cinq nouveaux marchés paneuropéens : Édimbourg, Genève, Lisbonne, Prague et Varsovie dans les Perspectives et sur sa puissante plateforme web. Les acteurs du marché peuvent désormais comparer les cotes de marché, les rendements initiaux nets, les taux de capitalisation économiques, les indices des prix de l'immobilier commercial (CPPI) , les prévisions de marché, les ventes et les perspectives, avec plus de 15 ans de données historiques - recueillies dans 30 agglomérations.

Voici un classement des secteurs immobiliers privilégiés par Green Street en 2023 :

1) L'immobilier industriel : le secteur privilégié de Green Street pour le long terme

Le secteur industriel reste le secteur préféré de Green Street dans une perspective de conservation à long terme pour la troisième année consécutive. « La forte demande de location a soutenu le secteur depuis le début de la pandémie et elle devrait rester forte en 2023 », explique Peter Papadakos, responsable de la recherche européenne chez Green Street.

2) L'immobilier de détail : les actifs physiques font un retour en force

Les fondamentaux de l'offre et de la demande sont désormais en équilibre après des années de faible demande, ce qui permet aux propriétaires de garantir la croissance future des loyers. Le niveau élevé des rendements initiaux soutiendra le secteur, le catapultant au deuxième rang des meilleurs secteurs de Green Street du point de vue du rendement ajusté au risque », a déclaré M. Papadakos.

3) L'immobilier résidentiel : le renforcement de la réglementation entrave les perspectives

« Le durcissement de la réglementation des loyers et les problèmes d'accessibilité constituent le plus grand risque pour les fondamentaux de l'immobilier résidentiel. Les revenus du secteur résidentiel devraient rester résilients, du fait que la formation de nouveaux ménages évolue plus rapidement que l'offre à moyen terme », a relevé M. Papadakos.

4) L'immobilier de bureau : les politiques de travail hybride et à domicile pèsent sur le secteur

« Le travail hybride restant d'actualité, les propriétaires d'immeubles de bureaux détenant des actifs verts de classe A hautement aménagés surclasseront les propriétaires d'actifs plus anciens de classe B, car la séparation profonde entre les classes d'actifs se poursuit. Ce phénomène a eu un impact négatif sur les rendements et les fondamentaux », a conclu M. Papadakos.

Pour plus d'informations sur les Perspectives, cliquez sur ce lien pour obtenir un modèle de rapport gratuit : https://insights.greenstreet.com/global-sample-report-request-form .

À propos de Green Street

Green Street est le principal fournisseur de services de recherches, d'informations, de données, d'analyses et de conseil dans le domaine de l'immobilier commercial aux États-Unis et en Europe. Depuis plus de 35 ans, Green Street fournit des renseignements exclusifs et des données fiables sur les marchés immobiliers publics et privés, aidant ainsi les investisseurs, les banques, les prêteurs et autres acteurs du secteur à optimiser leurs investissements et leurs décisions stratégiques. La société fournit des informations exclusives sur le marché, des renseignements étayés et des analyses prédictives par le biais d'une plateforme SaaS.

