Die GLOBALEN PARTNER von BAT, TOMORROWLAND und das McLAREN FORMEL 1 TEAM, vereinigen sich, um die Welten der Musik und des Motorsports zusammenzubringen

Von schnellen Tracks bis hin zu Soundtracks werden beide Partner für ein Wochenende voller Premieren während des Belgien GP und des Tomorrowland Sommerfestivals zusammenarbeiten

LONDON, 26. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Zum dritten Mal treffen die Welten der Geschwindigkeit und des Klangs aufeinander, wenn zwei der globalen Partner von BAT - das McLaren F1 Team und Tomorrowland, das kultigste elektronische Tanzfestival der Welt - zusammenkommen. Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums des Festivals wird das Tomorrowland-Logo die McLaren F1-Rennwagen beim Großen Preis von Belgien, dem Heimatland des Festivals, zieren.

Zu Ehren dieses monumentalen Ereignisses haben die Partner ein prall gefülltes Programm mit Weltneuheiten und exklusiven Werbegeschenken zusammengestellt.

BAT’S GLOBAL PARTNERS, TOMORROWLAND AND THE McLAREN FORMULA 1 TEAM, UNITE TO BRING THE WORLDS OF MUSIC AND MOTORSPORT TOGETHER

EXKLUSIVE TOMORROWAND X McLAREN PLAYLISTE

Tomorrowland teilen die Liebe zu Musik und Innovation und haben zum ersten Mal eine eigene McLaren-Playlist erstellt, die von den Lieblingssongs des Teams und der Fahrer inspiriert ist. Die United in Belgium Playlist kann über Tomorrowland.com heruntergeladen werden und vereint die Welt der brüllenden Motoren und jubelnden Menschenmengen, um die Fans auf das Rennwochenende einzustimmen.

LIVESTREAMING DER AKTION

Neu in diesem Jahr ist, dass sich Musik- und Motorsportfans nicht mehr zwischen den beiden Veranstaltungen entscheiden müssen, da beide Partner die Live-Action des jeweils anderen in ihrem Gebiet übertragen werden. Die Festivalbesucher werden keine Runde verpassen, denn Tomorrowland wird den Grand Prix im Mediendorf des Festivals live übertragen. McLaren-Fans können das ganze Wochenende über die elektronischen Beats von Tomorrowland in ihrer Hospitality-Suite über QR-Codes genießen, die zu Tomorrowlands YouTube-Seite führen.

Luca Angiolillo, Global Head of Partnerships bei BAT, kommentiert: „Nach den denkwürdigen Jahren 2021 und 2022 haben wir in diesem Jahr die Rechte an unserem Top-Branding-Spot für das Heimrennen an Tomorrowland vergeben. Der Zusammenschluss unserer beiden größten Partner für ein Meilenstein-Wochenende ist ein stolzer Moment für uns, da sie sich weiterhin gemeinsam für Kreativität und Innovation einsetzen und neue Erfahrungen in den Bereichen Musik und Motorsport bieten".

Tomorrowland hat außerdem einem glücklichen Gewinner und einem Freund den ultimativen Preis eines Besuchs des Sommerfestivals [25. Julith-28th] sowie des Belgien GP [26. Julith-28th] verliehen.

Das Wochenendprogramm ist vollgepackt mit Action:

Die Tomorrowland x the McLaren F1 team United in Belgium Playlist kann über die Tomorrowland-Website heruntergeladen werden Tomorrowland.com

Playlist kann über die Tomorrowland-Website heruntergeladen werden Das Tomorrowland Logo wird während des gesamten Belgien GP [26. Juli - 28. Juli ] auf den Rennwagen von McLaren zu sehen sein.

Festivalbesucher können sich zum Mediendorf begeben, wo der Belgien GP [28. Juli th ] zwischen 2-4pm [BST ] live gestreamt werden wird.

zwischen Die Fans von McLaren können das ganze Wochenende über die elektronischen Beats von Tomorrowland in ihrer Hospitality-Suite über QR-Codes genießen, die auf Tomorrowlands YouTube verlinken.

Um keinen Moment zu verpassen, besuchen Sie die Instagram-Seiten von McLaren F1 Team und Tomorrowland.

