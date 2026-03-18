Die H55-Batterietechnologie trägt zum Fortschritt des RTX Hybrid-Electric Flight Demonstrator bei

Der Demonstrator, unter der Leitung von RTXs Pratt & Whitney Canada und Collins Aerospace, soll eine Verbesserung der Treibstoffeffizienz bei Regionalflugzeugen um bis zu 30 % demonstrieren – und zwar durch eine hybrid-elektrische Antriebsarchitektur, die einen fortschrittlichen Verbrennungsmotor, einen 1-Megawatt-Elektromotor und das Batteriesystem von H55 kombiniert.

Pratt & Whitney Canada nutzte die H55-Batteriearchitektur und -Sicherheitsmechanismen als zertifizierbare Grundlage für das Antriebssystem des Demonstrators. Das H55 Energy Storage System – das sich im Rahmen umfangreicher Flugtests bewährt hat – bildete die Compliance- und Sicherheitsgrundlage, die eine rasche Weiterentwicklung des Programms ermöglichte.

Rob Solomon, Geschäftsführer von H55, äußerte sich zur Partnerschaft mit Pratt & Whitney Canada wie folgt: „Es besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen der Auswahl als Zulieferer von Bauteilen und der Auswahl als Grundlage für die Zertifizierung. Pratt & Whitney Canada hat nicht nur unsere Batterien gekauft – das Unternehmen hat die Compliance-Basis für seinen Demonstrator auf einer Architektur aufgebaut, die H55 bereits mehr als 2.000 Stunden lang störungsfrei im Einsatz war und im Rahmen von EASA-Testkampagnen validiert wurde. Das ist es, was acht Jahre disziplinierte Zertifizierungsarbeit möglich macht: Wenn ein Programm im Bereich der Regionalflugzeuge zügig vorankommen muss, greift man auf das System zurück, das sich bereits bewährt hat. Dieser Meilenstein – der erste Vollleistungs-Bodentest eines hybrid-elektrischen Antriebssystems dieser Größenordnung – ist eine Leistung des gesamten Teams."

Das ESS von H55 wurde speziell für die Anforderungen der Luftfahrtzulassung entwickelt. Das System ist von Grund auf auf Leichtigkeit ausgelegt, modular aufgebaut, um eine flexible Integration in das Flugzeug und eine optimale Gewichtsverteilung zu ermöglichen, und basiert auf einer Zellarchitektur, die bereits die entsprechenden Testreihen der Europäischen Agentur für Flugsicherheit durchlaufen hat.

Die Technologie baut auf der umfassenden Erfahrung von H55 bei der Entwicklung elektrischer Antriebssysteme für die Luftfahrt auf. Das Unternehmen hat umfangreiche Sicherheitsvalidierungsmaßnahmen für seine Batteriemodule durchgeführt – ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Zertifizierung von Elektroantriebsarchitekturen der nächsten Generation.

Zur Bedeutung dieser Entwicklung für H55 äußerte sich Sébastien Demont, Technikvorstand und Mitbegründer des Unternehmens, wie folgt: „Dieser Meilenstein bei der Integration stellt einen entscheidenden Moment für H55 und für die elektrische Luftfahrt insgesamt dar. Die von uns für das Flugzeug CS23 entwickelte, zertifizierbare Batteriearchitektur hat ihre Skalierbarkeit unter Beweis gestellt: Dieselbe Sicherheitsphilosophie auf Zellebene und dieselbe technische Disziplin bilden nun gemeinsam mit Pratt & Whitney Canada die Grundlage für ein Batteriesystem, das das Herzstück eines hybrid-elektrischen Demonstrators vom Typ CS25 bildet. Wir passen kein Konzept an, sondern skalieren eine bewährte und erprobte Plattform. Genau das bedeutet es, Technologie zu entwickeln, die von Grund auf zertifizierbar ist."

H55 entstand aus dem bahnbrechenden Projekt „Solar Impulse", das bewiesen hat, dass ein elektrischer Antrieb für Langstreckenflüge geeignet ist. Aufbauend auf diesem Erbe hat H55 seitdem zahlreiche elektrische Flugzeugplattformen entwickelt und im Flugbetrieb getestet und dabei Betriebserfahrungen gesammelt, die weiterhin in die Entwicklung von Antriebssystemen der nächsten Generation einfließen.

Da der RTX Hybrid-Electric Flight Demonstrator nun auf die Integration in das Flugzeug und die Flugtests an einer modifizierten De Havilland Canada Dash 8-100 zusteuert, wird die Batterietechnologie von H55 die Validierung des hybrid-elektrischen Antriebs im Maßstab von Regionalflugzeugen unterstützen.

Das Programm stellt zudem einen wichtigen Schritt dar, um die Technologie von H55 von kleineren elektrischen Flugzeugplattformen auf die Part-25-/CS-25-Kategorie der Regionalverkehrsflugzeuge auszuweiten.Durch die Unterstützung eines hybrid-elektrischen Antriebssystems im Maßstab von Regionalflugzeugen ermöglicht der Demonstrator es H55, die Architektur seines Energy Storage Systems in einer Umgebung weiter zu validieren, die für zukünftige kommerzielle Anwendungen repräsentativ ist.

Der Einstieg in den Bereich der Regionalflugzeuge bedeutet eine erhebliche Erweiterung des potenziellen Marktes für die Antriebstechnologie von H55, da hybride elektrische Architekturen zunehmend für Regionalflugzeugplattformen der nächsten Generation in Betracht gezogen werden.

Da Flugzeughersteller hybride Elektroantriebe prüfen, um die Effizienz zu steigern und Emissionen zu senken, wird erwartet, dass skalierbare Batteriesysteme, die die Zertifizierungsanforderungen der Luftfahrt erfüllen, eine zentrale Rolle in der Architektur künftiger Regionalflugzeuge spielen werden.

Rob Solomon fügte hinzu: „Programme wie dieses ermöglichen es uns zu zeigen, dass dieselbe zertifizierbare Batteriearchitektur, die für kleinere Flugzeuge entwickelt wurde, auf den Markt der Regionalfliegerei übertragen werden kann. Dieser Übergang stellt einen wichtigen Schritt dar, um das kommerzielle Potenzial des Elektroantriebs auszuschöpfen."

Dieser wichtige Meilenstein unterstreicht die zunehmende Reife der elektrischen Antriebstechnologien und deren Beitrag zu einer effizienteren und emissionsärmeren Luftfahrt. Mit der Inbetriebnahme von Hybrid-Elektroflugzeugen werden Energiespeichersysteme zu einem entscheidenden Bestandteil des gesamten Lebenszyklus des Flugbetriebs, was zertifizierten Anbietern von Antriebstechnologien langfristige Chancen eröffnet.

Informationen zu H55

H55 ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das sich auf zertifizierte elektrische Antriebe und zertifizierungsfähige Energiespeichersysteme für die Luftfahrt spezialisiert hat. Das Unternehmen ermöglicht die Skalierung der elektrischen Luftfahrt, indem es handelsübliche Lithiumzellen in flugtaugliche Energiespeichersysteme umwandelt, die von den Aufsichtsbehörden zugelassen, von Versicherern versichert und von OEMs wiederholt als zertifizierte Antriebsplattform in verschiedenen Flugzeugprogrammen eingesetzt werden können.Dies wird durch eine unabhängige Zellcharakterisierung, strenge Eingangskontrollen, redundante Sicherheitsarchitekturen und behördlich abgestimmte Tests erreicht, die auf Worst-Case-Ausfallszenarien ausgelegt sind.

H55 wurde als technologisches Vermächtnis des Solar Impulse-Programms gegründet und baut auf mehr als zwei Jahrzehnten praktischer Erfahrung in der Elektrofliegerei auf. Das Unternehmen hat mehrere Elektroflugzeuge entworfen, gebaut und geflogen und mehr als 2.000 Stunden vollelektrischen Flugbetrieb ohne Zwischenfälle im Zusammenhang mit den Batterien absolviert. Damit verfügt es über die erforderliche operative Erfahrung, um Zertifizierungsprogramme nicht nur einzuhalten, sondern auch durchzuführen.

H55 profitiert von einem starken und erfahrenen Führungsteam, das fundiertes Fachwissen im Bereich der Skalierung von Technologieunternehmen mit praktischer operativer Umsetzung verbindet. Zusammen ermöglichen diese Kompetenzen einen reibungslosen Übergang vom zertifizierten Design zur wiederholbaren Serienfertigung. Der plattformbasierte Ansatz von H55, bei dem sich die Zertifizierungsnachweise programmatisch summieren, verringert das Einführungsrisiko und ermöglicht gleichzeitig den kapitaleffizienten Einsatz von Elektro- und Hybrid-Elektroflugzeugen.

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Axelle Krummenacher

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