La technologie des batteries H55 contribue à l'avancement du projet de démonstrateur de vol hybride-électrique RTX

Ce démonstrateur, mené par Pratt & Whitney Canada et Collins Aerospace (filiales de RTX), entend démontrer une amélioration pouvant atteindre 30 % du rendement énergétique des avions régionaux grâce à une architecture de propulsion hybride-électrique combinant un moteur thermique de pointe, un moteur électrique d'une puissance de 1 mégawatt et le système de batteries H55.

Pratt & Whitney Canada a conçu l'architecture de la batterie et les mécanismes de sécurité de H55 afin d'en faire la base certifiable du système de propulsion du démonstrateur. Le système de stockage d'énergie de H55, validé par de nombreuses opérations de vol, a fourni la base de conformité et de sécurité qui a permis au programme de progresser rapidement.

À propos du partenariat entre H55 et Pratt & Whitney Canada, Rob Solomon, PDG de H55, a déclaré : « Il y a une différence notable entre être sélectionné comme fournisseur de composants et être choisi comme base de certification. Pratt & Whitney Canada ne s'est pas contenté d'acheter nos batteries : l'entreprise a fondé la base de référence de conformité de son prototype sur une architecture que H55 a déjà utilisée pendant plus de 2 000 heures de vol sans incident et qui a été validée lors de campagnes d'essais menées par l'AESA. C'est ce que permettent huit années de travail de certification discipliné : lorsqu'un programme à l'échelle d'un avion régional doit avancer rapidement, il se tourne vers le système qui a déjà fait ses preuves. Cette étape importante – le premier essai au sol à pleine puissance d'un système de propulsion hybride-électrique à cette échelle – est l'œuvre de toute l'équipe. »

L'ESS de H55 est conçu spécifiquement pour répondre aux exigences de la certification aéronautique. Le système est conçu pour être léger, modulaire afin de permettre une intégration flexible à bord des aéronefs et une répartition optimale du poids, et repose sur une architecture cellulaire qui a déjà fait l'objet de campagnes d'essais menées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

Cette technologie s'appuie sur l'expérience plus large de H55 en matière de développement de systèmes de propulsion électrique pour l'aviation. L'entreprise a mené de vastes campagnes de validation de la sécurité de ses modules de batterie, une étape essentielle pour la certification des architectures de propulsion électrique de la prochaine génération.

Sébastien Demont, directeur technique et cofondateur de la société, explique l'importance de ce développement pour H55 : « Cette étape d'intégration représente un moment décisif pour H55 et pour l'aviation électrique dans son ensemble. L'architecture de batterie certifiable que nous avons développée pour l'avion CS23 a prouvé son évolutivité : la même philosophie de sécurité au niveau de la cellule, la même discipline d'ingénierie, alimente maintenant un système de batterie au cœur d'un démonstrateur hybride-électrique CS25 aux côtés de Pratt & Whitney Canada. Nous ne sommes pas en train d'adapter un concept, nous sommes en train de mettre à l'échelle une plateforme éprouvée et validée. C'est cela, développer une technologie certifiable dès sa conception. »

H55 est né du projet pionnier Solar Impulse, qui a démontré que la propulsion électrique pouvait permettre des vols de longue durée. S'appuyant sur cet héritage, H55 a depuis développé et fait voler de multiples plateformes d'aéronefs électriques, accumulant une expérience opérationnelle qui continue d'éclairer le développement des systèmes de propulsion de la prochaine génération.

Alors que le démonstrateur de vol hybride-électrique RTX entre désormais dans la phase d'intégration à bord d'un avion et d'essais en vol sur un De Havilland Canada Dash 8-100 modifié, la technologie de batterie de H55 permettra de valider la propulsion hybride-électrique à l'échelle des avions régionaux.

Le programme représente également une étape importante dans l'extension de la technologie H55 des plates-formes d'avions électriques plus petites à la catégorie Part-25 / CS-25 des avions de transport régional. En prenant en charge un système de propulsion hybride-électrique à l'échelle des avions régionaux, ce démonstrateur permet à H55 de valider davantage l'architecture de son système de stockage d'énergie dans un environnement représentatif des futures applications commerciales.

L'entrée dans la catégorie des avions régionaux représente une expansion significative du marché accessible pour la technologie de propulsion H55, car les architectures hybrides-électriques sont de plus en plus envisagées pour les plates-formes d'avions régionaux de la prochaine génération.

Alors que les constructeurs aéronautiques étudient la propulsion hybride-électrique pour améliorer le rendement et réduire les émissions, les systèmes de batteries évolutifs, capables de répondre aux exigences de certification aéronautique, devraient jouer un rôle central dans l'architecture des futurs avions régionaux.

Rob Solomon a ajouté : « Des programmes comme celui-ci, nous permettent de démontrer que la même architecture de batterie certifiable, mise au point pour les petits avions, peut être adaptée au marché de l'aviation régionale. Cette transition marque une étape décisive dans la mise en valeur du potentiel commercial de la propulsion électrique. »

Cette étape importante témoigne de la maturité croissante des technologies de propulsion électrique et de leur rôle dans la mise en place d'un transport aérien plus efficace et moins polluant. Avec l'entrée en service des avions hybrides-électriques, les systèmes de stockage d'énergie deviendront également un élément essentiel du cycle de vie des avions, créant ainsi des opportunités à long terme pour les fournisseurs de technologies de propulsion certifiées.

À propos de H55

H55 est une entreprise suisse spécialisée dans les systèmes de propulsion électrique et de stockage d'énergie certifiés pour l'aviation. L'entreprise favorise le développement de l'aviation électrique en transformant des batteries au lithium commerciales en systèmes de stockage d'énergie adaptés à l'aviation, qui sont approuvés par les autorités de régulation, couverts par les assureurs et que les équipementiers peuvent déployer de manière répétée en tant que plateforme de propulsion certifiée dans le cadre de divers programmes aéronautiques. Cela est possible grâce à une caractérisation indépendante des cellules, à une sélection rigoureuse des entrants, à des architectures de sécurité redondantes et à des tests alignés sur les régulateurs, conçus à partir des scénarios de défaillance les plus défavorables.

Fondé sur l'héritage technologique du programme Solar Impulse, H55 s'appuie sur plus de deux décennies d'expérience pratique dans le domaine de l'aviation électrique. L'entreprise a conçu, construit et fait voler plusieurs avions électriques et a accumulé plus de 2 000 heures de vol entièrement électrique sans aucun incident lié aux batteries, ce qui lui confère l'expérience opérationnelle nécessaire pour mener à bien des programmes de certification, et non pas simplement s'y conformer.

H55 bénéficie d'une équipe de direction solide et expérimentée qui allie une grande expertise en matière de développement d'entreprises technologiques à une exécution opérationnelle concrète. Ensemble, ces capacités garantissent une transition fiable de la conception certifiée à la fabrication en série reproductible. L'approche de H55, basée sur une plateforme, dans laquelle les preuves de certification se combinent entre les programmes, réduit le risque d'adoption tout en facilitant le déploiement d'aéronefs électriques et hybrides-électriques de manière efficace en termes de capital.

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