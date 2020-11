Die Innenstadt von Dubai bereitet sich auf ein unvergessliches Neujahrsspektakel vor

Ob in der Innenstadt von Dubai oder online oder im Fernsehen aus der ganzen Welt, dem Publikum wird eine Show für die Ewigkeit garantiert, die lange in Erinnerung bleiben wird. Emaar NYE 2021 wird weltweit live übertragen und ab 20:30 Uhr Ortszeit live gestreamt auf mydubainewyear.com .

Mohamed Alabbar, der Gründer von Emaar, kommentierte das Neujahrsspektakel in der Innenstadt von Dubai mit einem Kommentar: „Weltklasse-Erlebnisse zu vermitteln ist Teil des Charakters von Emaar, und dieses Jahr werden wir eine noch größere Galaveranstaltung durchführen. Die Welt steht vor Herausforderungen, aber wir stehen vereint da, und wir werden aus diesem Jahr stärker als je zuvor hervorgehen. Wir wollen eine Botschaft der Hoffnung, des Glücks und der Positivität in die Welt senden, denn das ist der Geist von Dubai, den wir von Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum gelernt haben, der uns mit seiner außerordentlichen Führungsstärke weiterhin inspiriert, in dem was wir tun. Hier erfinden wir uns neu, erreichen das Unmögliche und vollbringen das Unvorstellbare, und das tun wir mit Emaar NYE 2021 erneut."

Die Innenstadt von Dubai wird mit spektakulären Dekorationen geschmückt sein, um den festlichen Geist des Anlasses einzufangen. Das Feuerwerk und die Laser- und Lichtshow werden mit der Dubai Fountain Show synchronisiert und versprechen, ein wahres Fest von Dubai widerzuspiegeln.

Aufbauend auf dem Prestige des Stadtzentrums von Dubai und um jedem die Möglichkeit zu geben, Teil dieser großartigen Veranstaltung zu sein, werden die Restaurants und Hotels auf den Terrassen des Scheichs Mohamed Bin Rashid Boulevard und The Dubai Mall geöffnet sein und nehmen Buchungen für die Feierlichkeiten des Abends entgegen. Im Burj-Park werden Familien willkommen geheißen, es gibt astronomische Einrichtungen und eine große Leinwand, auf der Neujahrsveranstaltungen aus der ganzen Welt gezeigt werden. Weitere Informationen über die Buchung für diesen Bereich werden in Kürze bekannt gegeben.

