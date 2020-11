Le centre-ville de Dubaï se prépare pour un spectacle de la Saint-Sylvestre memorable

Mohamed Alabbar, fondateur d'Emaar, a commenté le spectaculaire réveillon du Nouvel An dans le centre de Dubaï : « Offrir des expériences de classe mondiale fait partie de l'ADN d'Emaar et cette année, nous organiserons un gala encore plus important. Le monde est confronté à des défis, mais nous sommes unis, et nous sortirons de cette année plus forts que jamais. Nous voulons envoyer un message d'espoir, de bonheur et de positivité dans le monde parce que c'est l'esprit de Dubaï que nous avons appris de son Altesse le Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, qui continue à nous inspirer dans nos actions grâce à son extraordinaire leadership. Ici, nous nous réinventons, nous réalisons l'impossible et nous exécutons l'inimaginable, et nous le faisons à nouveau avec Emaar NYE 2021. »

Le centre ville de Dubaï sera orné de décorations spectaculaires pour capturer l'esprit festif de l'occasion. Le feu d'artifice et le spectacle laser & lumière seront synchronisés avec le Dubai Fountain Show et promettent de refléter une véritable célébration de Dubaï.

S'appuyant sur le prestige du centre-ville de Dubaï et donnant à chacun la possibilité de faire partie de cette grande vitrine, les restaurants et hôtels du boulevard Sheikh Mohamed Bin Rashid et des terrasses du Dubai Mall seront ouverts et prennent des réservations pour les célébrations de la nuit. Le Burj Park accueillera les familles, avec des points de vente de nourriture et de boissons et un grand écran qui montrera les événements de la veille du Nouvel An du monde entier. De plus amples informations sur la réservation pour cette zone seront annoncées prochainement.

