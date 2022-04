Die kasachische Oper Astana war eine der ersten, die die Saisoneröffnung 2022-2023 ankündigte

Jedes Ereignis stellt eine eigene Glanzseite in den Annalen des Opernhauses dar. Eine davon ist eine groß angelegte Welttournee durch fünf Länder: die USA, Kanada, Frankreich, Belgien und die Niederlande. Das Ensemble ist wiederholt auf Tournee in Italien, Spanien, China, Oman und anderen Ländern aufgetreten. Viele Menschen erinnern sich an die Auftritte der Oper Astana auf der EXPO-2017, die in Kasachstan stattfand. Im Rahmen dieser Veranstaltung fand der 25. Placido Domingo's Operalia, The World Opera Competition in der Oper von Astana statt. Das Publikum war beeindruckt von der kasachischen Erstaufführung von Mahlers Symphonie Nr. 8, die von 1 200 Musikern aufgeführt wurde. Mezzo TV hat die Aufzeichnung dieses Konzerts dieses Jahr ausgestrahlt. Das Teatro alla Scala, das Teatro di San Carlo, das Teatro Carlo Felice, das Ballett der Pariser Oper und viele andere gastierten an der Astana Opera.