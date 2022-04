L'Astana Opera du Kazakhstan a été l'un des premiers à annoncer l'ouverture de la saison 2022-2023

Chaque événement représente une page brillante distincte dans les annales de l'opéra. L'une d'elles est une tournée mondiale à grande échelle dans cinq pays : les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique et les Pays-Bas. La compagnie s'est produite à plusieurs reprises en tournée en Italie, en Espagne, en Chine, à Oman et dans d'autres pays. Beaucoup de gens se souviennent des représentations de l'Astana Opera lors de l'EXPO-2017 qui a eu lieu au Kazakhstan. Dans ce cadre, le 25e concours Placido Domingo's Operalia, The World Opera Competition s'est tenu à l'Astana Opera. Le public a été impressionné par la première kazakhe de la symphonie n° 8 de Mahler, interprétée par 1 200 musiciens. Mezzo TV a diffusé l'enregistrement de ce concert cette année. Le Teatro alla Scala, le Teatro di San Carlo, le Teatro Carlo Felice, le Ballet de l'Opéra de Paris et bien d'autres ont tourné à l'Astana Opera.