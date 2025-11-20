Die KI-Kurzvideo-Plattform Vyntelligence (Vyn®) aus dem Vereinigten Königreich kündigt bedeutende neue Investitionen mit Morgan Stanley Investment Management und Blume Equity, um die Expansion in den USA voranzutreiben

Vyn® revolutioniert die Welt der Frontline-Arbeit (Kunden- und Feldeinsätze), indem das Unternehmen Prozesse mithilfe agentischer Video Intelligence vereinfacht und beschleunigt

Die neue 30-Millionen-Dollar-Investition von Blume Equity und 1GT von Morgan Stanley Investment Management wird die Expansion in den USA vorantreiben und die KI-Fähigkeiten weiter ausbauen – bei einem der am schnellsten wachsenden Video-KI-Unternehmen des Vereinigten Königreichs

Vyn® hilft Kunden, die Effizienz ihrer Arbeit an der Front zu maximieren, indem es intelligente Videotechnologie einsetzt, um Anlagen sicher, schneller sowie kostengünstiger zu liefern und zu reparieren, indem es Verschwendung vermeidet und so einen positiven Einfluss auf Menschen, Gewinn und Umwelt hat.

LONDON, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Vyntelligence (Vyn®), eine in ihrer Kategorie bahnbrechende Agentic Video Intelligence Work Platform, gibt seine bisher größte Investition bekannt, eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 30 Millionen US-Dollar, die von den führenden Wachstumsinvestoren Blume Equity und der 1GT-Klima-Private-Equity-Strategie von Morgan Stanley Investment Management (MSIM) angeführt wird.

Diese neue Investition wird die Expansion von Vyn® unterstützen – insbesondere in die USA – und auf dem starken Wachstum von Vyn® bei Unternehmenskunden im Vereinigten Königreich und in Europa aufbauen. Vyn® ist ein zuverlässiger Partner für 90 % der führenden Versorgungs-, Telekommunikations- und Einzelhandelsunternehmen im Vereinigten Königreich, darunter SUEZ, EDP, Engie, TotalEnergies, Currys, Openreach, Cadent Gas, UK Power Networks, Northumbrian Water, Severn Trent und weitere.

Die Technologie von Vyn® revolutioniert die weltweite Arbeitswelt der „Schreibtischlosen".

Jeden Tag werden weltweit Billionen Aufträge von Beschäftigten an vorderster Front ausgeführt, sei es die Installation von HVAC/EV oder Glasfasern in den Haushalten, die Wartung von Heizkesseln oder komplexe Audits der Energieinfrastruktur vor Ort. Die intelligenten Videotools und -technologien von Vyn® revolutionieren die Art und Weise, wie diese Arbeit ausgeführt wird. KI-gestützte Videos helfen Ingenieuren, die Abläufe vor Ort zu vereinfachen sowie zu beschleunigen und stundenlanges manuelles Erstellen von Berichten sowie das Erfassen von Daten zu vermeiden.

Vyn® unterscheidet sich durch seinen tiefen Datengraben, der sich aus einem Jahrzehnt des Aufbaus der weltweit größten, von Experten kuratierten, nutzergenerierten, Frontline-Arbeitsvideodaten ergibt. Die Agentic-Video-Intelligence-Plattform von Vyn® nutzt diese Daten und Erkenntnisse, um Kunden in die Lage zu versetzen, intelligentere sowie effizientere Entscheidungen in Bezug auf ihre Anlagen und Betriebsabläufe zu treffen, um so wirtschaftliche und ökologische Ergebnisse zu erzielen: (i) 85 % schnellere Bereitstellung, (ii) 90 % schnellere Problemlösung im Kundendienst, (iii) enorme Emissionseinsparungen durch unnötige Besuche sowie (iv) Materialeinsparungen durch Nacharbeiten.

Stärkung von Mitarbeitenden im Außendienst in einer Zeit massiver Infrastrukturinvestitionen

Die Technologie von Vyn® wurde entwickelt, um die Arbeit für Beschäftigte an vorderster Front einfacher und effizienter zu gestalten, deren Fähigkeiten aufgrund der steigenden Investitionen in die globale Infrastruktur sehr gefragt sind. Durch die Dokumentation jeder vor Ort ausgeführten Arbeit schafft Vyn® einen nachprüfbaren Arbeitsnachweis und organisiert gleichzeitig das institutionelle Wissen sowie Know-how für eine bessere Ausbildung und Prozessgestaltung. Dieses Wissen, das mit der Vyn®-SmartVideoNotes®-Plattform erfasst wurde, wird genutzt, um neue Beschäftigte vor Ort weiterzubilden, und ermöglicht auch alternden Fachkräften, mithilfe von Videotechnologie länger und flexibler zu arbeiten.

Kapil Singhal, Mitbegründer und Geschäftsführer von Vyntelligence, kommentiert: „Diese Partnerschaft mit Blume Equity und Morgan Stanley Investment Management's 1GT bestätigt unsere Mission, die Art und Weise zu verändern, wie Feldarbeit erfasst, analysiert und daraufhin gehandelt wird. Mit dieser Investition werden wir unsere Plattformkapazitäten sowie unsere geografische Präsenz, einschließlich der USA, erweitern und den Aufbau der weltweit umfassendsten Frontline-Arbeitslösungen fortsetzen, welche die intelligente Zusammenarbeit und Wertschöpfung über das gesamte Ökosystem und die Lieferkette hinweg fördern."

Arti Khanna, Mitbegründerin von Vyntelligence, fügte hinzu: „Unsere Superkraft nicht nur darin, KI auf die bislang vernachlässigte Welt der körperlichen Arbeit anzuwenden, sondern darin, über ein Jahrzehnt hinweg sorgfältig kuratierte, firmeneigene Videoaufnahmen aus dem Außendienst zu nutzen, um den Wert von Arbeit vor Ort für unsere Kunden grundlegend zu verändern. Wir können unseren Kunden einen unübertroffenen Einblick in ihre Anlagen, Beschäftigten sowie Betriebsabläufe bieten und ihnen so die nötigen Einblicke verschaffen, um die Effizienz ihrer Betriebsabläufe sowie die Rolle der Beschäftigten im Außendienst für ihr Unternehmen wesentlich zu verbessern."

Eleanor Blagbrough, Mitbegründerin und Partnerin von Blume Equity, sagte:

„Vyntelligence verkörpert genau die Art von Unternehmen mit inhärenter Wirkung, mit denen wir bei Blume eine Partnerschaft anstreben, ein Unternehmen, das sowohl überzeugende geschäftliche Ergebnisse als auch messbare ökologische Vorteile liefert. Die Agentic Video Intelligence-Plattform von Vyntelligence ermöglicht Kunden, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen, die Sicherheit, Effizienz und Einhaltung von Vorschriften zu verbessern sowie gleichzeitig die Kohlendioxid-Emissionen im Außendienst deutlich zu reduzieren. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit einem führenden KI-Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich."

Jake Van Koevering, Partner bei MSIM's 1GT, sagte: „Wir freuen uns, mit den visionären Gründern Kapil Singhal und Arti Khanna zusammenzuarbeiten, die schon früh das Potenzial von Video- und KI-Intelligenz erkannt haben, um die Produktivität von Außendienstmitarbeitern zu steigern sowie erhebliche Effizienzgewinne zu erzielen. Wir freuen uns darauf, die internationale und vertikale Expansion von Vyn® zu unterstützen, indem wir die globale Reichweite von Morgan Stanley nutzen."

Informationen zu Vyntelligence

Vyntelligence (Vyn®) ist die marktführende Agentic-Video-Intelligence-Arbeitsplattform, die für Kunden, Auftragnehmer sowie Kollegen entwickelt wurde. Vyn® vereinfacht und beschleunigt die Arbeit durch kurze Videodatenerfassung und Agentic Video Intelligence. Vyn® genießt das Vertrauen von 90 % der führenden Versorgungsunternehmen im Vereinigten Königreich sowie von Kunden aus der Telekommunikations- und Einzelhandelsbranche. Die Plattform unterstützt die Zusammenarbeit rund um Vermögenswerte im Milliardenbereich und nutzt Erkenntnisse aus mehr als 200 Auftragnehmerfirmen, Tausenden von Kollegen und Millionen von Verbrauchern. Vyn® AI nutzt kontextbezogene Videos, um unstrukturierte Feldarbeit in strukturierte, verwertbare Daten umzuwandeln. Dadurch profitieren Unternehmen von präziseren Angeboten, kürzeren Lieferfristen sowie verbesserter Arbeitssicherheit und Compliance-Berichterstattung. Die daraus resultierenden audiovisuellen Daten fließen nahtlos in Back-Office-Systeme sowie Überwachungsdashboards ein und fördern die durchgängige Prozessautomatisierung. Als Pionier auf dem Gebiet der agentenbasierten Videointelligenz verfügt Vyn® über die größte von Experten kuratierte Wissensdatenbank für Kurzvideos, die fortschrittliche generative KI-Modelle für die Bereiche Video, Bild und Sprache integriert. Vyn® wurde von Gartner als „Cool Vendor 2023" eingestuft und verfügt über US-Patente für Smart Data Capture sowie KI-gesteuerte Erkenntnisse. Vyn® SmartVideoNotes® und Vyntelligence sind eingetragene Marken von humanLearning Ltd. Weitere Informationen finden Sie auf www.vyntelligence.com

Informationen zu Blume Equity

Blume Equity ist eine europäische Growth-Equity-Firma im Bereich Klimatechnologie mit Sitz in London und Amsterdam. Blume Equity arbeitet mit klimatechnologischen Scale-ups zusammen, die Effizienz und Klimaresilienz erhöhen. Das Blume-Team ist auf Wachstum spezialisiert und stellt visionären Unternehmern, die Innovation vorantreiben und die Klimakrise bewältigen, flexibles Scale-up-Kapital sowie Unterstützung bei der Wertschöpfung bereit. Für weitere Informationen zu Blume Equity besuchen Sie bitte unsere Website: https://blumeequity.com . Jede Bezugnahme auf „Blume Equity" in dieser Mitteilung bezieht sich auf den Blume Equity Fund I SCSP. Blume Equity LLP ist als Anlageberater für IQEQ Lux Fund Services („AIFM") in Bezug auf den Blume Equity Fund I SCSP bestellt.

Informationen zu Morgan Stanley Climate Private Equity

Morgan Stanley Climate Private Equity verwaltet 1GT, eine Strategie, die in Wachstumsunternehmen investiert, die innovative Klimaschutzlösungen entwickeln und einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung der globalen Wirtschaft leisten. Die Strategie konzentriert sich auf die Skalierung von Chancen in den Bereichen Energie, Mobilität, Lebensmittel und Landwirtschaft sowie Kreislaufwirtschaft in Nordamerika und Europa, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung eines bedeutenden organischen Wachstums liegt, indem die globale Breite der Fähigkeiten von Morgan Stanley genutzt wird. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.morganstanley.com/im/1gt .

Informationen zu Morgan Stanley Investment Management