Vyntelligence (Vyn®), la plateforme britannique d'intelligence artificielle pour les vidéos courtes, annonce un nouvel investissement important de Morgan Stanley Investment Management et Blume Equity en vue d'accélérer son expansion aux États-Unis.

Vyn® révolutionne le monde du travail en première ligne (clientèle et terrain) en simplifiant et en accélérant les processus grâce à la technologie de l'intelligence vidéo agentique.

Le nouvel investissement de 30 millions de dollars par Blume Equity et 1GT de Morgan Stanley Investment Management, favorisera l'expansion aux États-Unis et renforcera les capacités en matière d'IA de l'une des entreprises britanniques à la croissance la plus rapide dans le domaine de la vidéo activée par l'IA.

Vyn® aide les clients à optimiser l'efficacité du travail en première ligne, en utilisant une technologie d'intelligence vidéo pour livrer et réparer les biens en toute sécurité, plus rapidement et à moindre coût, en évitant les déchets, créant ainsi un impact positif sur les personnes, les bénéfices et la planète.

LONDRES, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Vyntelligence (Vyn®), une plateforme de travail d'intelligence vidéo agentique pionnière dans sa catégorie, annonce son investissement le plus important à ce jour, un financement de série B de 30 millions de dollars co-dirigé par des investisseurs de croissance de premier plan, Blume Equity et la stratégie de capital-investissement climatique 1GT de Morgan Stanley Investment Management (MSIM).

Ce nouvel investissement soutiendra l'expansion de Vyn®, en particulier aux États-Unis, en s'appuyant sur l'élan que Vyn® a su générer au Royaume-Uni et en Europe grâce à ses clients. Vyn® est le partenaire de confiance de 90 % des principales entreprises de services publics, de télécommunications et de vente au détail du Royaume-Uni, avec des clients tels que SUEZ, EDP, Engie, Total Energies, Currys, Openreach, Cadent Gas, UK Power Networks, Northumbrian Water, Severn Trent, et bien d'autres encore.

La technologie de Vyn® transforme le monde du travail « sans bureau ».

Chaque jour, dans le monde entier, des travailleurs de première ligne exécutent des billions de tâches, qu'il s'agisse du déploiement de systèmes CVC/électriques ou de fibres optiques à domicile, de l'entretien de chaudières ou d'audits complexes de l'infrastructure énergétique sur le terrain. Les outils et la technologie vidéo intelligente de Vyn® réimaginent la manière dont ce travail est effectué, la vidéo basée sur l'IA aidant les ingénieurs à simplifier et à accélérer les processus sur le terrain et à économiser des heures de temps perdues en rapports manuels et à recueillir des données.

Vyn® se différencie par la richesse de ses données, issues d'une décennie de création des plus grandes données vidéo de travail de première ligne, générées par les utilisateurs et gérées par des experts. La plateforme d'intelligence vidéo agentique de Vyn® exploite ces données et ces informations pour permettre aux clients de prendre des décisions plus judicieuses et plus efficaces concernant leurs actifs et leurs opérations, ce qui se traduit par des résultats commerciaux et environnementaux révolutionnaires : (i) des déploiements 85 % plus rapides, (ii) une résolution 90 % plus rapide du service à la clientèle, (iii) des économies considérables d'émissions dues aux visites inutiles et (iv) des économies de matériaux dues aux travaux de reprise.

Renforcer les moyens d'action des travailleurs sur le terrain dans une période d'investissements massifs dans les infrastructures

La technologie de Vyn® est conçue pour simplifier et rationaliser le travail des travailleurs de première ligne dont les compétences sont très recherchées en raison de l'accélération des investissements dans les infrastructures mondiales. En documentant chaque tâche effectuée sur le terrain, Vyn® crée une trace vérifiable du travail, tout en organisant les connaissances et l'expertise institutionnelles afin d'améliorer la formation et la conception des processus. Ces connaissances, capturées grâce à la plateforme Vyn® SmartVideoNotes®, sont utilisées pour améliorer les compétences des nouveaux travailleurs de première ligne sur le terrain et permettre à une main-d'œuvre experte vieillissante de continuer à travailler de manière plus flexible et plus longtemps grâce à la technologie vidéo.

Kapil Singhal, cofondateur et PDG de Vyntelligence, a déclaré : « Ce partenariat avec Blume Equity et 1GT de Morgan Stanley Investment Management valide notre mission de transformation de la façon dont le travail sur le terrain est capturé, analysé et pris en compte. Grâce à cet investissement, nous allons étendre les capacités de notre plateforme et notre présence géographique, y compris aux États-Unis et continuer de développer les solutions de travail de première ligne les plus complètes au monde, qui favorisent une collaboration intelligente et la création de valeur dans l'ensemble de l'écosystème et de la chaîne d'approvisionnement. »

Arti Khanna, cofondateur de Vyntelligence, a ajouté : « Notre superpuissance ne consiste pas seulement à appliquer l'IA au monde historiquement mal desservi du travail physique, mais à tirer parti de plus d'une décennie de données vidéo de terrain exclusives et conservées par des experts pour transformer fondamentalement la valeur du travail sur le terrain pour nos clients. Nous pouvons offrir aux clients une visibilité inégalée sur leurs actifs, leur personnel et leurs opérations, en leur donnant les informations dont ils ont besoin pour améliorer considérablement l'efficacité de leurs opérations et le rôle que les travailleurs sur le terrain jouent pour leurs entreprises. »

Eleanor Blagbrough, associée cofondatrice de Blume Equity, a déclaré :

« Vyntelligence est l'exemple même de l'entreprise à impact intrinsèque avec laquelle Blume veut s'associer, une entreprise qui produit à la fois des résultats commerciaux convaincants et des avantages environnementaux mesurables. La plateforme d'intelligence vidéo agentique de Vyntelligence permet aux clients de faire plus avec moins, en améliorant la sécurité, l'efficacité et la conformité tout en réduisant de manière significative les émissions de carbone des opérations sur le terrain. Nous sommes ravis de nous associer à une entreprise britannique de premier plan dans le domaine de l'intelligence artificielle. »

Jake Van Koevering, associé chez 1GT de MSIM, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer aux fondateurs visionnaires Kapil Singhal et Arti Khanna, qui ont été les premiers à reconnaître le potentiel de la vidéo et de l'intelligence artificielle pour transformer la productivité des travailleurs sur le terrain et réaliser des économies d'efficacité significatives. Nous nous réjouissons de soutenir l'expansion internationale et verticale de Vyn® en mettant à contribution l'envergure mondiale de Morgan Stanley. »

À propos de Vyntelligence

Vyntelligence (Vyn®) est la première plateforme de travail d'intelligence vidéo agentique conçue pour les clients, les sous-traitants et les collègues. Vyn® simplifie et accélère le travail grâce à la saisie de données vidéo courtes et à l'intelligence vidéo agentique. Plébiscité par 90 % des principaux services publics britanniques, ainsi que par des clients des secteurs des télécommunications et de la vente au détail, Vyn® favorise la collaboration sur des actifs d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, en exploitant les informations fournies par plus de 200 entreprises de sous-traitance, des milliers de collègues et des millions de consommateurs du secteur de la vente au détail. Vyn® AI utilise la vidéo contextuelle pour convertir le travail de terrain non structuré en données structurées et exploitables. Les organisations peuvent ainsi bénéficier de devis plus précis, de délais de commande et de livraison plus courts, d'une meilleure sécurité des travailleurs et de rapports de conformité. Les données audiovisuelles qui en résultent alimentent de manière transparente les systèmes de back-office et les tableaux de bord de supervision, favorisant ainsi l'automatisation des processus de bout en bout. En tant que pionnier de l'intelligence vidéo agentique, Vyn® dispose de la plus grande base de connaissances de vidéos courtes classées par des experts, intégrant des modèles d'IA générative avancés dans les domaines de la vidéo, de la vision et de la parole. Reconnu comme un Cool Vendor 2023 de Gartner, Vyn® est titulaire de brevets américains pour la capture intelligente des données et les informations basées sur l'IA. Vyn® SmartVideoNotes® et Vyntelligence sont des marques déposées de humanLearning Ltd. Pour plus d'informations, consultez le site www.vyntelligence.com

À propos de Blume Equity

Blume Equity est une société européenne de capital-risque spécialisée dans les technologies climatiques, basée à Londres et à Amsterdam. Blume Equity s'associe à des entreprises de technologie climatique de rupture qui augmentent l'efficacité et la résilience climatique. L'équipe de Blume est composée de spécialistes de la croissance, qui fournissent des capitaux flexibles et un soutien à la création de valeur à des entrepreneurs visionnaires qui stimulent l'innovation et résolvent l'urgence climatique. Pour plus d'informations sur Blume Equity, veuillez consulter le site : https://blumeequity.com . Toute référence à « Blume Equity » dans cette communication se réfère à Blume Equity Fund I SCSP. Blume Equity LLP est nommé conseiller en investissement de IQEQ Lux Fund Services (« AIFM ») en relation avec Blume Equity Fund I SCSP.

À propos de Morgan Stanley Climate Private Equity

Morgan Stanley Climate Private Equity gère 1GT, une stratégie qui investit dans des entreprises de croissance proposant des solutions climatiques innovantes qui décarbonisent de manière significative l'économie mondiale. La stratégie est axée sur l'élargissement des opportunités dans les domaines de l'énergie, de la mobilité, de l'alimentation et de l'agriculture, et de la circularité en Amérique du Nord et en Europe, en mettant l'accent sur le développement d'une croissance organique significative en tirant parti de l'étendue mondiale des capacités de Morgan Stanley. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.morganstanley.com/im/1gt .

À propos de Morgan Stanley Investment Management