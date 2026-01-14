Die LIB Industry meldet einen kontinuierlichen Einsatz von EU-konformen Low-GWP-Umweltprüfkammern in Europa

XI'AN, China, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Ein Jahr nach dem offiziellen Inkrafttreten der EU-Verordnung zum Treibhauspotenzial (GWP) sieht die LIB Industry ihre frühzeitige Strategie zur Verringerung des Treibhauspotenzials durch einen stabilen Betrieb in den europäischen Labors validiert.

Die Verordnung (EU 2024/537), die den GWP-Wert von Kältemitteln für in der EU verkaufte Industrieanlagen auf 150 begrenzt, hat die Einhaltung niedriger GWP-Werte von der politischen Diskussion in die betriebliche Realität überführt. Da sich die Beschaffungsstandards verschärfen, geben Labore und Hersteller zunehmend bewährten, vorschriftsmäßigen Systemen den Vorzug vor Übergangslösungen, die möglicherweise zukünftigen Einschränkungen unterliegen.

Als einer der ersten chinesischen Hersteller, der sich proaktiv an die EU-Anforderungen für niedrige Treibhausgasemissionen anpasst, hat LIB Industry bereits vor der Umsetzung der Verordnung damit begonnen, seine Umweltkammern auf die Anforderungen für niedrige Treibhausgasemissionen auszurichten. Die Temperatur- und Feuchtekammern und die Temperaturwechselkammern wurden auf Systemebene neu konzipiert und sind nun in mehreren europäischen Prüfeinrichtungen im Einsatz, so das Unternehmen.

Anstatt Kältemittel innerhalb bestehender Plattformen zu ersetzen, implementierte LIB Industry Kältemittelkombinationen mit extrem niedrigem Treibhauspotenzial, unterstützt durch optimierte Kaskadenkältearchitekturen. Diese Systeme sind so konzipiert, dass sie auch bei Temperaturen von bis zu -70 °C eine stabile Leistung erbringen, und zwar bei einem geringeren Gesamtenergieverbrauch, der auf internen Betriebsdaten beruht.

"Die Einhaltung von Niedrig-GWP erfordert einen systemweiten technischen Ansatz", so LIB Industry. "Nach einem Jahr im Feldbetrieb konzentrieren sich die europäischen Kunden zunehmend auf die Effizienz des Lebenszyklus, die Flexibilität bei der Aufrüstung und die langfristige Anpassung an die gesetzlichen Vorschriften."

Auf der Grundlage von Kundenrückmeldungen und internen Nachfragedaten berichtet LIB Industry von einem anhaltenden Interesse sowohl an neuen Umweltkammern mit niedrigem GWP-Wert als auch an Nachrüstlösungen, die bestehende Geräte mit hohem GWP-Wert ersetzen sollen. Das Unternehmen hat seine Low-GWP-Engineering-Plattform erweitert, um kundenspezifische und nicht-standardisierte Kammerkonfigurationen zu unterstützen und gleichzeitig die EU-Grenzwerte einzuhalten.

Das Umweltsimulationsportfolio von LIB Industry umfasst Temperatur- und Feuchtigkeitskammern, IP-Staub- und Regentestkammern, UV-Bewitterungskammern, Gastestkammern und Salzsprühnebelkammern, die in standardisierten und vollständig kundenspezifischen Ausführungen erhältlich sind.

Mit Installationen in fast 60 Ländern und einem expandierenden Servicenetz unterstützt LIB Industry auch weiterhin Labore bei der Anpassung an die sich entwickelnden Umweltanforderungen, da sich die Nachhaltigkeitsvorschriften von politischen Zielen zur operativen Umsetzung bewegen.

