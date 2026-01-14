LIB Industry fait état d'un déploiement continu de chambres d'essais environnementales à faible PRG conformes aux normes de l'UE en Europe.

XI'AN, Chine, 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Un an après l'entrée en vigueur officielle de la réglementation de l'Union européenne sur le potentiel de réchauffement planétaire (PRP), LIB Industry voit sa stratégie d'ingénierie à faible PRP validée par un fonctionnement stable dans les laboratoires européens.

Le règlement (UE 2024/537), qui limite le PRP des réfrigérants à 150 pour les équipements industriels vendus dans l'UE, a fait passer la conformité aux faibles PRP du stade de la discussion politique à celui de la réalité opérationnelle. Les normes d'approvisionnement se resserrant, les laboratoires et les fabricants accordent de plus en plus la priorité aux systèmes éprouvés et prêts pour la réglementation plutôt qu'aux solutions transitoires susceptibles de faire l'objet de restrictions à l'avenir.

En tant que l'un des premiers fabricants chinois à s'aligner de manière proactive sur les exigences de l'UE en matière de faibles émissions de gaz à effet de serre, LIB Industry a commencé à aligner son ingénierie de chambre environnementale sur les exigences en matière de faibles émissions de gaz à effet de serre avant la mise en œuvre du règlement. Ses chambres de température et d'humidité et ses chambres de cyclage thermique ont été redessinées au niveau du système et fonctionnent maintenant dans plusieurs installations d'essai européennes, selon l'entreprise.

Plutôt que de substituer des réfrigérants dans les plateformes existantes, LIB Industry a mis en œuvre des combinaisons de réfrigérants à très faible PRP soutenues par des architectures de réfrigération en cascade optimisées. Ces systèmes sont conçus pour maintenir des performances stables à des températures allant jusqu'à -70°C, avec une consommation d'énergie globale réduite, sur la base de données opérationnelles internes.

« La conformité aux normes de faibles émissions de gaz à effet de serre nécessite une approche technique à l'échelle du système, » a déclaré LIB Industry. « Après un an de fonctionnement sur le terrain, les clients européens se concentrent de plus en plus sur l'efficacité du cycle de vie, la flexibilité des mises à niveau et l'alignement réglementaire à long terme. »

D'après les réactions des clients et les données internes, LIB Industry fait état d'un intérêt continu pour les nouvelles enceintes climatiques à faible PRG et pour les solutions de modernisation destinées à remplacer les équipements existants à fort PRG. L'entreprise a étendu sa plateforme d'ingénierie à faible PRG pour prendre en charge des configurations de chambres personnalisées et non standard tout en respectant les seuils réglementaires de l'UE.

La gamme de simulations environnementales de LIB Industry comprend des chambres de température et d'humidité, des chambres d'essai pour la poussière et la pluie IP, des chambres de vieillissement UV, des chambres d'essai pour les gaz et des chambres pour le brouillard salin, disponibles dans des modèles standardisés ou entièrement personnalisés.

Avec des installations dans près de 60 pays et un réseau de service en expansion, LIB Industry continue à soutenir les laboratoires qui s'adaptent à l'évolution des exigences en matière de conformité environnementale, alors que les réglementations en matière de développement durable passent d'objectifs politiques à une mise en œuvre opérationnelle.

À propos de LIB Industry

LIB Industry est un fabricant d'équipements de simulation et d'essais environnementaux, qui fournit des chambres d'essais de température, d'humidité, d'altération, de corrosion et de protection contre l'intrusion aux laboratoires du monde entier. Avec des installations dans près de 60 pays, l'entreprise propose des solutions d'essai normalisées et personnalisées conçues pour répondre à l'évolution des exigences réglementaires et opérationnelles internationales.

