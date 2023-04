DIE LÖSUNGEN VON SABIC GEWINNEN 5 EDISON AWARDS FÜR DIE BESTEN NEUEN PRODUKTE

SABIC WIRD DAS DRITTE JAHR IN FOLGE FÜR SEINE INNOVATIONEN AUSGEZEICHNET

RIAD, Saudi-Arabien, 26. April 2023 /PRNewswire/ -- SABIC, ein weltweit tätiges, diversifiziertes Chemieunternehmen, wurde mit fünf der renommierten Edison Awards 2023 für seine innovativen Lösungen ausgezeichnet, die auf die Bedürfnisse seiner Kunden und der gesamten Wertschöpfungskette ausgerichtet sind und auch der SAUDI Vision 2030 entsprechen. Dies ist das dritte Jahr in Folge, dass die Lösungen von SABIC mit den Edison Awards ausgezeichnet wurden, die die innovativsten neuen Produkte, Dienstleistungen und Unternehmensführer der Welt auszeichnen, und dies ist das zweite Jahr in Folge, dass SABIC mindestens fünf Edison-Auszeichnungen erhielt.

SABIC gewann 3 Gold- und 2 Bronzepreise in drei verschiedenen Bereichen für seine neuen Produkte und Lösungen. Zu diesen Bereichen gehören „Lebensmittel und Landwirtschaft", „Materialwissenschaften" und „Nachhaltigkeit". Diese Auszeichnungen spiegeln das Engagement von SABIC wider, die Grenzen von Wissenschaft, Technologie und Innovation zu erweitern und die Zukunft der Chemie zu definieren, die es SABIC und seinen Kunden ermöglicht, einige der größten Herausforderungen der Welt anzugehen.

„SABIC ist stolz darauf, zum dritten Mal in Folge mit den Edison Awards ausgezeichnet zu werden, was unsere anhaltende Führungsrolle bei neuen Technologien und innovativen Fortschritten demonstriert. Dies sind Schlüsselelemente unseres kontinuierlichen Geschäftswachstums auf unserem Weg zum bevorzugten Weltmarktführer in der Chemie und zur Bereitstellung innovativer Lösungen für die Zukunft, die eine nachhaltigere Welt schaffen", sagte Abdulrahman Al-Fageeh, CEO von SABIC.

Die Vielfalt der Preiskategorien spiegelt die breite Palette innovativer Lösungen von SABIC wider.

Die Edison Awards würdigten insbesondere die Zusammenarbeit von SABIC bei der innovativen Entwicklung einer Verpackungslösung für Tiefkühlkost, die recycelten Kunststoff aus dem Ozean verwendet. Die Lösung, die in der Kategorie „Green Remediation" mit Gold ausgezeichnet wurde, verwendet das TRUCIRCLE™-zertifizierte zirkuläre Polyethylen von SABIC, das aus Kunststoffabfällen gewonnen wird, die aus den Einzugsgebieten der Meere und Flüsse stammen. Die Lösung wurde in Zusammenarbeit mit dem Hersteller flexibler Folienprodukte, Polivouga, und dem Markeneigentümer, der Nueva Pescanova Group, entwickelt, die sich auf Produkte wie tiefgefrorene Meeresfrüchte spezialisiert hat, was das Produkt zu einem echten Kreislaufprodukt macht.

In der Kategorie „Fortschritte in der Lebensmittel- und Landwirtschaft" (Food and Agriculture Advancements) wurde SABIC für seine Blue-Urea-Lösung, ein nachhaltiges, kohlenstoffarmes Stickstoffdüngemittel, mit Gold ausgezeichnet. SABIC Agri-Nutrients stellte das Produkt mit Ammoniak her, das einen Null-Kohlenstoff-Fußabdruck hat, und erhielt kürzlich die weltweit erste unabhängige Zertifizierung für die Produktion von blauem Ammoniak. Die Zertifizierung durch Dritte erfolgte durch den TÜV Rheinland, eine führende unabhängige Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle. Um als „blau" zertifiziert zu werden, muss ein erheblicher Teil des mit dem Herstellungsprozess verbundenen CO 2 aufgefangen und in nachgelagerten Anwendungen genutzt werden.

Im Bereich Lebensmittel und Landwirtschaft wurde der SABIC-Dünger der nächsten Generation, der die Ernteerträge steigert und gleichzeitig den Bedarf an großen Mengen an Düngemitteln reduziert, mit dem Edison Award in Bronze ausgezeichnet. Der einzigartige Multi-Nährstoff-Blattdünger wurde mit ertragssteigernden und schützenden Komponenten in einer einzigen Formel entwickelt, um die Pflanzen mit Nährstoffen zu versorgen und vor Stress zu schützen. SABIC-Studien über die Formulierung haben eine Ertragsverbesserung von bis zu 17 % bei einem um bis zu 25 % geringeren Düngemitteleinsatz ergeben.

In der letzten Kategorie „Materialwissenschaft" schließlich wurde SABIC für seine innovativen hitzebeständigen Harze ausgezeichnet, die in Elektrofahrzeugen und auf modernsten Leiterplatten eingesetzt werden können. Das NORLY™-Harz von SABIC erhielt die bronzene Auszeichnung in der Untergruppe „Verbesserte Leistung". Das Harz kann als Isolierfolie für EV-Batterien und Ladesysteme verwendet werden, um die Sicherheit zu erhöhen. Darüber hinaus bietet das mit Gold ausgezeichnete EXTEM™-Harz Herstellern die Möglichkeit, optische Steckverbinder auf Leiterplatten zu montieren, was die Montageprozesse vereinfacht und die Massenproduktion von Leiterplatten für Technologieprodukte ermöglicht.

Die Edison Awards sind nach Thomas Alva Edison benannt, dessen Erfindungen, Produktentwicklungsmethoden und innovative Leistungen die Welt verändert haben. Die Edison Awards wurden 1987 ins Leben gerufen und dienen der Anerkennung, Ehrung und Förderung von Innovationen und Innovatoren. Mit dem jährlichen Wettbewerb werden herausragende Leistungen in den Bereichen Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, Marketing, Design und Innovation gewürdigt.

