LES SOLUTIONS DE SABIC REMPORTENT 5 EDISON AWARDS POUR LEURS INNOVATIONS

POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, SABIC EST RÉCOMPENSÉE POUR SES INNOVATIONS

RIYAD, Arabie saoudite, 26 avril 2023 /PRNewswire/ -- SABIC, entreprise mondiale de produits chimiques diversifiés, a reçu cinq des prestigieux Edison Awards 2023 pour ses solutions innovantes, conçues pour répondre aux besoins de ses clients et de la chaîne de valeur dans son ensemble, et qui s'inscrivent dans la Vision 2030 de l'Arabie saoudite. C'est la troisième année consécutive que les solutions de SABIC sont primées par les Edison Awards, qui récompensent les nouveaux produits, services et chefs d'entreprise les plus innovants au monde, et c'est la deuxième année consécutive que SABIC reçoit au moins 5 Edison Awards.

SABIC a remporté 3 prix d'or et 2 prix de bronze dans trois domaines distincts pour ses nouveaux produits et solutions. Ces domaines sont « l'alimentation et l'agriculture », « la science des matériaux » et « le développement durable ». Ces prix reflètent l'engagement de SABIC à repousser les limites de la science, de la technologie et de l'innovation et à définir l'avenir de la chimie qui permet à SABIC et à ses clients de relever certains des plus grands défis mondiaux.

« SABIC est fière d'être reconnue pour la troisième année consécutive par les Edison Awards, ce qui témoigne de notre position de leader dans le domaine des nouvelles technologies et des progrès en matière d'innovation. Ce sont là des éléments clés de la croissance continue de notre entreprise dans son parcours pour être le leader mondial préféré des produits chimiques et fournir des solutions innovantes pour l'avenir qui créent un monde plus durable », a déclaré Abdulrahman Al-Fageeh, PDG de SABIC.

La diversité des catégories de prix reflète le large éventail des solutions innovantes de SABIC.

Notamment, pour sa contribution au développement durable, les Edison Awards ont récompensé la collaboration de SABIC dans le développement innovant d'une solution d'emballage de produits surgelés qui utilise du plastique recyclé issu des océans. Reconnue comme lauréate du prix d'or dans la catégorie « Restauration écologique », la solution utilise le polyéthylène circulaire certifié TRUCIRCLE™ de SABIC issu de matières premières provenant de déchets plastiques post-consommation récupérés dans les zones d'alimentation des océans et les cours d'eau. La solution a été conçue en collaboration avec le fabricant de produits en film souple Polivouga et le propriétaire de la marque Nueva Pescanova Group, spécialisé dans les produits tels que les fruits de mer surgelés, ce qui en fait un produit véritablement circulaire.

Dans la catégorie « Progrès en matière d'alimentation et d'agriculture », SABIC a été distinguée lauréate du prix d'or pour sa solution Blue Urea, un engrais azoté durable et à faible teneur en carbone. SABIC Agri-Nutrients a fabriqué ce produit à base d'ammoniac dont l'empreinte carbone est nulle et a récemment obtenu la première certification indépendante au monde pour la production d'ammoniac bleu. La certification par une tierce partie a été effectuée par TÜV Rheinland, une agence indépendante d'évaluation, d'inspection et de certification de premier plan. Pour être certifié « bleu », il faut qu'une part importante du CO 2 associé au processus de fabrication soit capturée et utilisée dans des applications en aval.

Par ailleurs, dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture, les Edison Awards ont décerné un prix de bronze à l'engrais de nouvelle génération de SABIC, qui augmente le rendement des cultures tout en réduisant la nécessité d'utiliser de grandes quantités d'engrais. Cet engrais foliaire multi-nutriments unique a été mis au point grâce à des composants qui améliorent le rendement des cultures et les protègent dans une formule unique qui assure la nutrition et la protection des plantes contre le stress. Les recherches menées par SABIC sur cette formulation ont montré une amélioration du rendement de 17 % et une réduction de 25 % de l'utilisation d'engrais.

Enfin, dans la dernière catégorie « Science des matériaux », les Edison Awards ont récompensé SABIC pour ses résines thermorésistantes innovantes qui peuvent être utilisées dans les véhicules électriques et sur les cartes de circuits imprimés de pointe. La résine NORLY™ de SABIC a reçu le prix de bronze dans le sous-groupe « Performances accrues ». Cette résine peut être utilisée comme film isolant sur les batteries des VE et les systèmes de recharge afin d'accroître leur sécurité. En outre, la résine EXTEM™, qui a reçu le prix d'or, offre aux fabricants la possibilité de monter des connecteurs optiques sur des cartes de circuits imprimés, ce qui simplifie les processus d'assemblage et permet la production en masse de cartes de circuits nécessaires aux produits technologiques.

Les Edison Awards portent le nom de Thomas Alva Edison, dont les inventions, les méthodes de développement de produits et les réalisations innovantes ont contribué à changer le monde. Créés en 1987, les Edison Awards ont pour vocation de reconnaître, d'honorer et d'encourager les innovations et les innovateurs. Le concours annuel récompense l'excellence en matière de développement de nouveaux produits et services, de marketing, de conception et d'innovation.

Contactez-nous : Relations avec les médias [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2062700/SABIC_Logo.jpg

SOURCE SABIC