Die Marco Odermatt Capsule in der neuen .EX-Kollektion von Descente

Markteinführung am 31. Oktober 2025

TOKIO, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- DESCENTE ist stolz darauf, die dritte Capsule-Kollektion in Zusammenarbeit mit dem Spitzen-Skirennfahrer Marco Odermatt vorstellen zu dürfen. Zur Feier seiner dominanten Leistung während der gesamten Alpinen Ski-Weltcup-Saison 2024/25 präsentiert sich die weiterentwickelte Version der .EX-Kollektion mit aktualisiertem Design und verbesserter Funktionalität. Die Kollektion wird am 31. Oktober für die Saison 2025/26 auf den Markt kommen.

Während der Weltcup-Saison 2024/25 erreichte Marco einen beispiellosen Meilenstein: Er gewann zum vierten Mal in Folge den Gesamtweltcup. Außerdem wiederholte er seine Siege aus der Saison 2023/24 in den Disziplinen Riesenslalom, Super-G und Abfahrt und festigte damit seine Position als dominierende Figur im alpinen Skisport der Männer. Aufbauend auf dieser bemerkenswerten Leistung setzt DESCENTE seine Partnerschaft mit Marco fort und entwickelt gemeinsam mit ihm die dritte Ausgabe der .EX-Serie, die die Zukunft der Skibekleidung repräsentiert.

Diese dritte Kollektion erweitert das Konzept der alpinen Bekleidung um Backcountry, Freestyle und sogar den Alltag und schafft so eine äußerst vielseitige Sonderkollektion. Um den Herausforderungen des Klimawandels und der Diversifizierung der Skiszene gerecht zu werden, wurden die Materialien und der Aufbau der Kleidungsstücke vollständig überarbeitet, um Stile zu entwickeln, die auch jüngere, modebewusste Skifahrer ansprechen. Aufbauend auf 90 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Funktionsbekleidung hat DESCENTE das S.I.O-Musterdesign und das Atmungssystem weiterentwickelt und so eine fortschrittliche Balance zwischen leichtem Tragekomfort, Bewegungsfreiheit und Funktionalität erreicht. Unter der Aufsicht von Marco selbst zeichnet sich die Kollektion durch Farbpaletten und Silhouetten aus, die von seinen persönlichen Skierfahrungen und seiner Ästhetik inspiriert sind. Zum ersten Mal werden auch Damenmodelle eingeführt, wodurch die Kollektion eine breitere Skifahrergemeinschaft anspricht.

S.I.O.-Minimum-Muster: Langjährige Forschung und Entwicklung im Bereich des Schnelligkeitswettbewerbs haben zu Descentes einzigartiger S.I.O-Mustertechnik geführt, die Descentes Philosophie „Design durch Funktionalität" untermauert, indem unnötige Verzierungen entfernt werden, um eine Fusion funktionaler Merkmale als reine Designelemente zu hinterlassen. Das direkte Design mit einem einzigen Stück Stoff auf einem sich bewegenden Körper minimiert die Anzahl der Schnittmusterteile und maximiert die Vorteile der „Funktionalität", wodurch Komfort und Leistung bei reduziertem Kleidungsgewicht und verbesserter Bewegungsfreiheit optimiert werden. Weniger Nähte verbessern außerdem die Wasserdichtigkeit und Beweglichkeit und runden die verbesserte Ästhetik ab.

Atmungssystem: Das Atmungssystem von Descente sorgt dafür, dass sich der Körper des Sportlers unter allen Bedingungen wohlfühlt, indem es die Luftzirkulation innerhalb des Kleidungsstücks gewährleistet und überschüssige Feuchtigkeit ableitet. Entlüftungsöffnungen im oberen Rückenbereich arbeiten mit seitlichen Reißverschlüssen unter den Achseln zusammen, um überschüssige Feuchtigkeit abzuleiten und gleichzeitig die vollständigen wind- und wasserdichten sowie isolierenden Eigenschaften zu erhalten. Vertikale Fronttaschen mit oben und unten zu öffnenden Reißverschlüssen ermöglichen den Zugang zu Belüftungsöffnungen für zusätzlichen Luftstrom.

Sorgfältiges Design: Die Midlayer-Artikel sind auf das Layering mit den Jacken abgestimmt und sorgen so für eine optimale Passform, wenn sie zusammen getragen werden. Die spezielle Stepptechnik i2C verbessert die Bewegungsfreiheit, reduziert Kältebrücken und hält die Wärme im Inneren. Das lasergeschnittene, perforierte Rückenteil bietet höchsten Tragekomfort und kombiniert Atmungsaktivität mit Winddichtigkeit.

Kollektionssortiment

Marco Odermatt S.I.O SHELL 3L JACKE

Stil Nr: DW5FWB30M

Farbcode: BK99, BG99

Größe: F.I.D. ; 46-56 (JP;M-2XO)

Marco Odermatt LEICHTE ISOLIERTE HOSE

Stil Nr: DW5FLP32M

Farbcode: BK99, BG99

Größe: F.;38-46, I.D.;46-54, (JP;M-2XO)

Marco Odermatt S.I.O SHELL 3L JACKE

Stil Nr. DW5FWB30L

Farbcode: WH99

Größe: F.;35-44, I.;40-50, D.;34-44 (JP;S-2XO)

Marco Odermatt LEICHTE ISOLIERTE HOSE

Stil Nr: DW5FLP32LU

Farbcode: BG99

Größe: F.D.;36-44, I.;42-50, (JP;M-2XO)

Marco Odermatt ABNEHMBARE WESTE

Stil Nr: DW5FVE35M

Farbcode: BGBK

Größe: F.I.D.;46-54, (JP;M-2XO)

Marco Odermatt LEICHT ISOLIERTER HOODIE

Stil Nr: DW5FJK44M

Farbcode: GR99/BK99

Größe: F.I.D.;46-54, (JP;M-2XO)

Marco Odermatt MARCO SWEAT-HOODIE

Stil Nr: DW5FSW42M

Farbcode: BG99/BK99/GR99

Größe: F.I.D.;46-54, (JP;M-2XO)

