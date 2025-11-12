La capsule Marco Odermatt dans la nouvelle collection .EX de Descente

Lancement le 31 octobre 2025

TOKYO, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- DESCENTE est fier d'annoncer la troisième collection capsule en collaboration avec le skieur alpin de haut niveau, Marco Odermatt. Célébrant sa performance dominante tout au long de la saison 2024/25 de la Coupe du monde de ski alpin, cette version évoluée de la collection .EX présente un design et une fonctionnalité actualisés. La collection sera lancée le 31 octobre pour la saison 2025/26.

Au cours de la saison 2024/25 de la Coupe du monde, Marco a franchi une étape sans précédent en remportant le titre de champion du monde pour la quatrième année consécutive. Il a également réitéré ses victoires de la saison 2023/24 dans les disciplines du slalom géant, du super-G et de la descente, établissant fermement sa position en tant que figure dominante du ski alpin masculin. Fort de cette remarquable réussite, DESCENTE poursuit son partenariat avec Marco en développant conjointement la troisième édition de la série .EX, qui représente l'avenir des vêtements de ski.

Cette troisième collection élargit le concept de vêtements alpins pour englober le hors-piste, le freestyle et même l'utilisation quotidienne, créant ainsi une capsule très polyvalente. Pour répondre aux défis du changement climatique et de la diversification de la scène du ski, les matériaux et la construction des vêtements ont été entièrement réexaminés, en recherchant des styles qui attirent également une clientèle plus jeune et attentive aux tendances. S'appuyant sur les 90 ans d'expérience de DESCENTE dans le développement de vêtements performants, la collection fait évoluer son système S.I.O. et son système de respiration, pour atteindre un équilibre parfait entre confort, mobilité et fonctionnalité en toute légèreté. Supervisée par Marco lui-même, la collection présente des palettes de couleurs et des silhouettes inspirées de son expérience personnelle du ski et de son esthétique. Pour la première fois, elle présente également des modèles pour femmes, élargissant ainsi sa portée à une plus grande communauté de skieurs.

Conception S.I.O. à patron minimal : de longues années de recherche et de développement réalisées sur les vêtements de compétition de vitesse ont abouti à la conception unique du modèle S.I.O. de Descente, qui sous-tend la philosophie de Descente de « conception par la fonctionnalité », en éliminant les décorations inutiles pour laisser une fusion de caractéristiques fonctionnelles comme éléments de conception purs. Concevoir directement avec une seule pièce de tissu sur un corps en mouvement minimise les pièces de patronage et maximise les avantages de la « fonctionnalité », en optimisant le confort et les performances grâce à un poids de vêtement réduit et à une plus grande facilité de mouvement. La réduction du nombre de coutures permet également d'améliorer l'imperméabilité et la mobilité, complétant ainsi l'esthétique finale améliorée.

Système de ventilation : le système de ventilation de Descente maintient le corps de l'athlète à l'aise dans toutes les conditions en assurant la circulation de l'air à l'intérieur du vêtement et en évacuant l'excès d'humidité. Des ouvertures d'aération dans le haut du dos, associées à des fermetures éclair latérales sous les bras, favorisent l'évacuation de l'humidité tout en préservant la protection contre le vent, l'eau et le froid. Les poches avant verticales, dotées de fermetures éclair en haut et en bas, s'ouvrent pour offrir une aération supplémentaire.

Une conception méticuleuse : les couches intermédiaires sont conçues pour être superposées aux vestes, ce qui garantit un ajustement optimal lorsqu'elles sont portées ensemble. La technique spéciale de matelassage i2C améliore la mobilité, réduit les points froids et conserve la chaleur. Le dos en tissu perforé au laser assure un confort optimal en combinant respirabilité et effet coupe-vent.

Présentation de la collection

Marco Odermatt S.I.O SHELL 3L JACKET (VESTE IMPERMÉABLE 3 COUCHES)

Référence de modèle : DW5FWB30M

Code couleur : BK99, BG99

Taille : F.I.D. ; 46-56 (JP ; M-2XO)

Marco Odermatt LIGHT INSULATED PANTS (PANTALON ISOLANT LÉGER)

Référence de modèle : DW5FLP32M

Code couleur : BK99, BG99

Taille : F .; 38-46, I.D. ; 46-54, (JP ; M-2XO)

Marco Odermatt S.I.O SHELL 3L JACKET (VESTE IMPERMÉABLE 3 COUCHES)

Référence de modèle : DW5FWB30L

Code couleur : WH99

Taille : F ; 35-44, I. ; 40-50, D ; 34-44 (JP ; S-2XO)

Marco Odermatt LIGHT INSULATED PANTS (PANTALON ISOLANT LÉGER)

Référence de modèle : DW5FLP32LU

Code couleur : BG99

Taille : F.D. ; 36-44, I ; 42-50, (JP ; M-2XO)

Marco Odermatt EXPENDABLE VEST (VESTE MODULABLE)

Référence de modèle : DW5FVE35M

Code couleur : BGBK

Taille : F.I.D. ; 46-54, (JP ; M-2XO)

Marco Odermatt LIGHT INSULATION HOODIE (SWEAT ISOLANT LÉGER À CAPUCHE)

Référence de modèle : DW5FJK44M

Code couleur : GR99/BK99

Taille : F.I.D. ; 46-54, (JP ; M-2XO)

Marco Odermatt MARCO SWEAT HOODIE (SWEAT À CAPUCHE)

Référence de modèle : DW5FSW42M

Code couleur : BG99/BK99/GR99

Taille : F.I.D. ; 46-54, (JP ; M-2XO)

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2806667/1.jpg