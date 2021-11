Die nächste Generation im Mittelpunkt des 5. Jahrestages der FII

Unter der Leitung von Richard Attias, CEO des FII Instituts, untersuchte das Board of the Future sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen, denen sich die nächste Generation gegenübersieht - und stellen wird - einschließlich sozialer Medien, Fake News und des weiteren Wachstums von Technologie und Innovation. Herr Attias sagte, es sei wichtig, dass Veranstaltungen wie die FII für die nächste Generation relevant bleiben und dass sie dazu beitragen, die Vorstandsmitglieder der Zukunft aufzubauen.

„Es ist wichtig, Sie zu verstehen", sagte er zu den Podiumsteilnehmern, „denn in den letzten zweieinhalb Tagen haben viele Leute der alten Garde wie ich auf der Bühne gesprochen und versucht zu erklären, wie die Welt sein sollte und was wir tun sollten. Aber es ist wichtig, Ihnen eine Stimme zu geben. Sie sind nicht die nächste Generation, Sie sind die jetzige Generation."

Auf der Abschlusssitzung diskutierten die aufstrebenden Führungskräfte über die Chancen und Herausforderungen, denen sich die nächste Generation gegenübersieht, und darüber, was sie von der globalen Investorengemeinschaft brauchen, um erfolgreich zu sein. Reem Bin Saddik, Gründerin und CEO von Bin Saddik Consultancy, sprach darüber, wie wichtig es ist, jungen Menschen eine Stimme zu geben, und Marlene Ngoyi, Vorstandsmitglied der Afrexim Bank PAPPS, fügte hinzu, dass Vielfalt der Schlüssel sei.

„Wenn man 20 Männer hat, die über die Zukunft der Welt entscheiden, ist das offen gesagt inakzeptabel und für einige von uns fast beleidigend. Wir brauchen eine vielfältigere Gruppe von Menschen am Tisch, um eine Win-Win-Situation für alle zu schaffen", argumentierte Frau Ngoyi.

Oliver Ripley, CEO und Mitbegründer von Habitas, und der saudische Journalist Lama Alhamawi sprachen über das Leben als Weltbürger und die Vernetzung über soziale Medien.

„Ich sehe heute eine Generation heranwachsen, die sich nicht durch ihre Nationalität oder ihren Beruf definiert, sondern durch gemeinsame Werte, wie sie ihr Leben leben wollen. Das ist die Veränderung, die geschieht", sagte Herr Ripley.

Frau Alhamawi forderte die FII-Gemeinschaft unterdessen auf, „auf die Stimmen in der Welt zu hören und sie zu fragen, was sie brauchen. Wenn jeder nur diesen Schritt macht und seinen Teil dazu beiträgt, kann eine unglaubliche globale Veränderung stattfinden."

Die Sitzung endete mit einem energiegeladenen Song des amerikanischen Künstlers AY Young, dem Gründer der Battery Tour, die zu 100 % mit erneuerbaren Energien betrieben wird, der das Publikum und die virtuellen Zuschauer aufforderte, sich zusammenzuschließen, um die Welt zu verändern.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.fii-institute.org

Das FII Institute ist eine globale gemeinnützige Stiftung mit einem Investitionszweig und einer Agenda: Positive Auswirkungen auf die Menschheit. Wir engagieren uns für die Grundsätze Umwelt, Soziales und Governance (ESG), fördern die klügsten Köpfe und verwandeln Ideen in praktikable Lösungen in fünf Schwerpunktbereichen: KI und Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.

Wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort – in einer Phase, in der Entscheidungsträger, Investoren und eine engagierte Generation junger Menschen sich voller Ehrgeiz und Energie für Veränderungen einsetzen. Wir bündeln diese Energie in drei Säulen - THINK, XCHANGE, ACT - und investieren in die Innovationen, die weltweit einen Unterschied machen.

