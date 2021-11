Pleins feux sur la prochaine génération à la clôture du 5e anniversaire du FII

Dirigé par Richard Attias, PDG du FII Institute, le Conseil du futur a exploré à la fois les opportunités et les défis auxquels la prochaine génération est - et sera - confrontée, notamment les médias sociaux, les fake news et la poursuite de la croissance de la technologie et de l'innovation. M. Attias a déclaré qu'il était important que des événements comme le FII restent pertinents pour la prochaine génération et qu'ils s'efforcent de former les membres du conseil d'administration de demain.

« Il est important de vous comprendre », a-t-il dit aux panélistes, « parce que pendant ces deux jours et demi, de nombreux membres de la vieille garde comme moi parlaient sur scène et essayaient d'expliquer ce que le monde devrait être et ce que nous devrions faire. Mais il est important de vous donner la parole ; vous n'êtes pas la prochaine génération, vous êtes la génération actuelle. »

La session de clôture a rassemblé des leaders émergents pour discuter des opportunités et des défis auxquels est confrontée la prochaine génération et de ce dont elle a besoin de la part de la communauté internationale des investisseurs pour réussir. Reem Bin Saddik, fondatrice et PDG de Bin Saddik Consultancy, a parlé de l'importance de donner la parole aux jeunes, et Marlene Ngoyi, membre du conseil d'administration d'Afrexim Bank PAPPS, a ajouté que la diversité était essentielle.

« Quand vous avez 20 hommes qui décident de l'avenir du monde, c'est franchement inacceptable et presque offensant pour certains d'entre nous. Nous avons besoin d'un groupe plus diversifié de personnes autour de la table pour que tout le monde y gagne » a fait valoir Mme Ngoyi.

Oliver Ripley, PDG et cofondateur d'Habitas, et la journaliste saoudienne Lama Alhamawi, ont parlé du fait d'être des citoyens du monde et de se connecter via les médias sociaux.

« Ce que je vois aujourd'hui, c'est une génération qui grandit et qui n'est pas définie par sa nationalité ou son emploi, mais par un ensemble de valeurs communes sur la façon dont elle veut vivre sa vie. Voilà le changement qui s'opère. » a déclaré M. Ripley.

Mme Alhamawi a quant à elle exhorté la communauté FII à « écouter les voix du monde entier et à leur demander ce dont elles ont besoin. Si tout le monde fait ce pas et fait sa part, le changement mondial qui pourrait se produire est incroyable. »

La session s'est terminée par une chanson énergique de l'artiste américain AY Young, fondateur du Battery Tour, alimenté par une énergie 100 % renouvelable, qui a exhorté la foule et les spectateurs virtuels à s'unir pour changer le monde.

