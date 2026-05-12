Die National Housing Bank von Homes England tätigt eine bedeutende Eckpfeiler-Beteiligung am Starlight UK Build-to-Rent Fund II

Starlight Investments und die National Housing Bank schließen sich zusammen, um den Mietwohnungsbau zu beschleunigen; die schrittweise Investition der Bank in Höhe von 100 Millionen Pfund fördert 6.000 Wohnungen-über die Plattform von Starlight

TORONTO, 12. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Starlight Investments hat bekannt gegeben, dass die National Housing Bank, ein Unternehmen von Homes England, als Eckpfeiler-Investor in den Starlight UK Build-to-Rent (BTR) Fund II eingestiegen ist, der die Beschleunigung der Bereitstellung neuer Mietwohnungen in ganz England unterstützt. Diese Investitionen spiegeln das gemeinsame Engagement für die Ausweitung des Angebots an Mietwohnungen wider und ermöglichen Wachstum an Orten, an denen neue Wohnungen am dringendsten benötigt werden.

A rendering of Starlight Investments’ build-to-rent development in Basildon, UK. Starlight Investments’ build-to-rent development under construction in Basildon, UK, will deliver 492 rental homes. Starlight Investments is a leading global real estate investment and asset management firm headquartered in Toronto, Ontario, Canada.

Homes England, die Wohnungs- und Sanierungsbehörde der Regierung, spielt eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der Herausforderungen im Wohnungsbau in England. Sie nutzt ihre Grundstücke, Finanzmittel und ihr Fachwissen, um Entwicklungsmöglichkeiten zu erschließen und lokale Entscheidungsträger bei der Entwicklung nachhaltiger, gut gestalteter Gemeinden zu unterstützen. Diese Kapitalbeteiligung ist eine der ersten, die über die neu gegründete National Housing Bank von Homes England getätigt wurde - das neue Instrument der Regierung für langfristige Investitionen in die Gestaltung von Wohngebieten und den Wohnungsbau. Als Teil von Homes England setzt die Bank flexibles, staatlich gefördertes Kapital über Fonds, Plattformen und Partnerschaften ein, um Wohnungs- und Sanierungsprojekte zu ermöglichen, privates Kapital zu mobilisieren und die Umsetzung in großem Umfang zu beschleunigen.

Die 2020 gegründete britische Asset-Management-Plattform von Starlight ist auf das BTR-Segment ausgerichtet und hat die Vision, Tausende von neuen Wohnungen in großen regionalen Städten wie Manchester, Liverpool und Leeds sowie in wichtigen Londoner Pendlermärkten mit ausgeprägtem Unterangebot an Mietwohnungen zu schaffen. Mit einem britischen Portfolio von 4.000 Wohnungen und einem verwalteten Vermögen von 1,1 Milliarden Pfund setzt sich Starlight für die Förderung von Wohnungsbauzielen in der gesamten Region ein und bietet erstklassige Mietoptionen, die durch eine starke betriebliche Kontrolle unterstützt werden. Bei der Durchführung des britischen Programms bringt Starlight mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der globalen Investitionen und Vermögensverwaltung im Mehrfamilienhaussektor ein. Starlights Erfolgsbilanz als erfahrener, professioneller BTR-Betreiber war ein Schlüsselfaktor für die Entscheidung von Homes England, sich der wachsenden britischen Plattform des Unternehmens anzuschließen.

Aufbauend auf dem Erfolg des ersten britischen BTR-Fonds von Starlight setzt der Fonds II die langfristige Strategie des Unternehmens fort, professionell verwaltete Mietwohnungen in strukturell unterversorgten Märkten zu entwickeln und zu betreiben. Der disziplinierte Investitionsansatz von Starlight unterstützt auch ein breiteres Wirtschaftswachstum durch nachhaltige Investitionen, die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Erneuerung und die Bereitstellung von hochwertigen Mietwohnungen in der Nähe von Arbeitsplätzen, Bildungseinrichtungen und Verkehrsmitteln. Die Investition von Homes England, zusätzlich zu den bedeutenden Zusagen einer Vielzahl globaler institutioneller Investoren, ermöglicht die Bereitstellung von 6.000 dringend benötigten Wohnungen über die Starlight Fund II Plattform.

Daniel Drimmer, Gründer und Chief Executive Officer von Starlight Investments, sagte: „Die Strategie von Starlight für Wohnimmobilien in Großbritannien basiert auf verantwortungsvollen, langfristigen Investitionen und der Verpflichtung, den Bewohnern qualitativ hochwertige Mietoptionen zu bieten. Auf der Grundlage unseres wachsenden britischen Portfolios stellt diese Partnerschaft einen wichtigen Meilenstein dar, da wir unsere BTR-Plattform weiter ausbauen und private Investitionen mit Ergebnissen in Einklang bringen, die den lokalen Gemeinschaften zugute kommen."

Simon Century, Chief Executive Officer, National Housing Bank, sagte: „Dies ist genau die Art von Investitionen, die über die National Housing Bank der Regierung getätigt werden und dazu beitragen werden, den englischen Wohnungsmarkt zu verändern. Die Unterstützung von internationalem Kapital für den Bau tausender neuer Wohnungen in Städten im ganzen Land ist ein äußerst ermutigendes Zeichen dafür, dass Englands Wohnungsmarkt für das Geschäft offen und in der Lage ist, institutionelle Investitionen zur Unterstützung des Wachstums anzuziehen. Der Ansatz von Starlight bei der Entwicklung, dem professionellen Management und der institutionellen Eigentümerschaft von Mietwohnungen des mittleren Marktsegments steht im Einklang mit unseren Prioritäten place-based . Wir begrüßen diese Partnerschaft als Teil unserer Bemühungen, die Gemeinden beim Zugang zu den von ihnen benötigten Wohnungen zu unterstützen."

Über Starlight Investments

Starlight Investments ist ein führendes globales Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Ontario, Kanada. Als privater Eigentümer, Entwickler und Vermögensverwalter von mehr als 70.000 Mehrfamilienhäusern und mehr als 7 Millionen Quadratmetern Gewerbefläche mit CAD $30 Milliarden AUM bietet Starlight eine Reihe von Investmentvehikeln für verschiedene Immobilienstrategien. Das Leitmotiv von Starlight ist es, seine Amtszeit mit visionärer Neugierde zu verbinden, um positive Auswirkungen für Investoren und Gemeinden gleichermaßen zu schaffen. Bei Starlight investieren wir mit Wirkung.

Erfahren Sie mehr unter www.starlightinvest.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn.

Über Homes England

Homes England ist die Wohnungs- und Sanierungsbehörde der Regierung. Gemeinsam mit ihren Partnern setzen sie sich dafür ein, dass mehr erschwingliche, qualitativ hochwertige Wohnungen und florierende Orte geschaffen werden, damit jeder einen Platz zum Leben und Wachsen hat.

Dies geschieht durch die Zusammenarbeit mit Tausenden von Organisationen aller Größenordnungen, die ihre Befugnisse, ihr Fachwissen, ihr Land, ihr Kapital und ihren Einfluss nutzen, um Investitionen in die Gemeinden zu bringen und mehr hochwertige Wohnungen zu bauen.

Erfahren Sie mehr über sie: https://www.gov.uk/government/organisations/homes-england/about

Nationale Wohnbaubank

Die National Housing Bank, ein Unternehmen von Homes England, stellt zweckgebundene Finanzierungen für die Bereitstellung von Wohnraum bereit. Es zielt darauf ab, Hindernisse für Investitionen in großem Maßstab zu beseitigen und die Umsetzung und Erneuerung von Orten zu beschleunigen.

In den nächsten zehn Jahren wird sie bis zu 16 Mrd. GBP in Form von Schuldverschreibungen, Eigenkapital und Garantieprodukten investieren und dort einspringen, wo der Markt es nicht kann.

Die NHB zielt darauf ab, mehr als 50 Milliarden Pfund an privatem Kapital anzuziehen, um mehr Wohnungen, stärkere Orte und blühende, nachhaltige Gemeinden zu ermöglichen.

Die Bank bietet ihren Partnern maßgeschneiderte und gemischte Finanzierungslösungen sowie die gesamte Palette der Unterstützung von Homes England. Dank ihrer Delegationen und ihres flexiblen Ansatzes kann sie flexibel auf sich verändernde Marktbedingungen reagieren und sicherstellen, dass die Investitionen dort ankommen, wo sie am dringendsten benötigt werden.

Die National Housing Bank wird von der Regierung unterstützt und hat sich zum Ziel gesetzt, langfristige Investitionen für Partner bereitzustellen, um Orte zu verändern und das Wirtschaftswachstum in ganz England anzukurbeln.

Kontakt: Raj Mehta, President, Global Markets, +1-647-725-0498, [email protected]; Jonnie Milich, Head, UK Residential, +44-7930-373-945, [email protected]; Talia Schwebel, Vice President, Marketing and Communications, [email protected]; Homes England, 0207-874-8262, [email protected]

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