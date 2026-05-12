La National Housing Bank de Homes England réalise une importante prise de participation dans le Starlight UK Build-to-Rent Fund II

Starlight Investments et la National Housing Bank s'unissent pour accélérer le logement locatif ; l'investissement progressif de 100 millions de livres sterling de la banque permet d'avancer de 6 000-pipeline de logements grâce à la plateforme de Starlight

TORONTO, 12 mai 2026 /PRNewswire/ -- Starlight Investments a annoncé que la National Housing Bank, une société de Homes England, s'est jointe en tant qu'investisseur principal au Starlight UK Build-to-Rent (BTR) Fund II, soutenant l'accélération de la livraison de nouveaux logements locatifs dans toute l'Angleterre. Cet investissement reflète un engagement commun à accroître l'offre de logements locatifs et à favoriser la croissance dans les endroits où les nouveaux logements sont les plus nécessaires.

A rendering of Starlight Investments’ build-to-rent development in Basildon, UK. Starlight Investments’ build-to-rent development under construction in Basildon, UK, will deliver 492 rental homes. Starlight Investments is a leading global real estate investment and asset management firm headquartered in Toronto, Ontario, Canada.

Homes England, l'agence gouvernementale chargée du logement et de la régénération, joue un rôle central au niveau national pour relever les défis de l'Angleterre en matière de logement, en utilisant ses terrains, son financement et son expertise pour débloquer des opportunités de développement et soutenir les dirigeants locaux dans la mise en place de communautés durables et bien conçues. Cette prise de participation est l'une des premières réalisées par la nouvelle banque nationale du logement de Homes England, le nouvel instrument du gouvernement pour l'aménagement du territoire et l'investissement dans le logement à long terme. La banque, qui fait partie de Homes England, déploie des capitaux flexibles garantis par l'État à travers des fonds, des plateformes et des partenariats afin de débloquer des projets de logement et de régénération, d'attirer des capitaux privés et d'accélérer la mise en œuvre à grande échelle.

Créée en 2020, la plateforme de gestion d'actifs résidentiels de Starlight au Royaume-Uni est dédiée au segment BTR, avec pour objectif de fournir des milliers de nouveaux logements dans les principales villes régionales, notamment Manchester, Liverpool et Leeds, ainsi que dans les marchés clés de la ceinture de banlieue de Londres, qui connaissent une pénurie prononcée de logements locatifs. Avec un portefeuille britannique de 4 000 logements et 1,1 milliard de livres sterling d'actifs sous gestion, Starlight s'engage à soutenir les objectifs de logement dans toute la région et à fournir les meilleures options de location, soutenues par une gestion opérationnelle rigoureuse. Dans l'exécution de son programme britannique, Starlight apporte plus de trois décennies d'expertise en matière d'investissement mondial et de gestion d'actifs dans le secteur multifamilial. La réputation de Starlight en tant qu'opérateur BTR professionnel et expérimenté a été un facteur clé dans la décision de Homes England de s'aligner sur la plateforme britannique en pleine croissance de l'entreprise.

S'appuyant sur le succès du premier fonds BTR de Starlight au Royaume-Uni, le fonds II poursuit la stratégie à long terme de la société, qui consiste à développer et à exploiter des logements locatifs gérés par des professionnels sur des marchés structurellement déficitaires. L'approche disciplinée de Starlight en matière d'investissement soutient également une croissance économique plus large grâce à des investissements soutenus, à la création d'emplois, à la régénération et à la mise en place de communautés locatives de haute qualité situées à proximité de l'emploi, de l'éducation et des transports en commun. L'investissement de Homes England, qui s'ajoute aux engagements significatifs d'une base diversifiée d'investisseurs institutionnels mondiaux, permet la livraison de 6 000 logements indispensables par l'intermédiaire de la plateforme Fund II de Starlight.

Daniel Drimmer, fondateur et directeur général de Starlight Investments, a déclaré : « La stratégie résidentielle de Starlight au Royaume-Uni est ancrée dans un investissement responsable à long terme et un engagement à fournir des options de location de haute qualité pour les résidents. S'appuyant sur notre portefeuille britannique en expansion, ce partenariat marque une étape importante alors que nous continuons à développer notre plateforme BTR et à aligner l'investissement privé sur des résultats qui profitent aux communautés locales. »

Simon Century, directeur général de la National Housing Bank, a déclaré : « C'est exactement le type d'investissement - réalisé par l'intermédiaire de la National Housing Bank du gouvernement - qui contribuera à transformer le marché du logement en Angleterre. Le fait que des capitaux internationaux s'engagent à construire des milliers de nouveaux logements dans les villes du pays est un signe extrêmement encourageant que le marché résidentiel de l'Angleterre est ouvert aux affaires et capable d'attirer des investissements institutionnels pour soutenir la croissance. L'approche de Starlight en matière de développement, de gestion professionnelle et de propriété institutionnelle de logements locatifs de moyenne gamme s'aligne sur les priorités de notre site. Nous nous réjouissons de ce partenariat, qui s'inscrit dans le cadre de nos efforts visant à aider les communautés à accéder aux logements dont elles ont besoin. »

À propos de Starlight Investments

Starlight Investments est une société d'investissement et de gestion d'actifs immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale, dont le siège se trouve à Toronto (Ontario), au Canada. Propriétaire, promoteur et gestionnaire d'actifs privés de plus de 70 000 appartements multi-résidentiels et de plus de 7 millions de pieds carrés de locaux commerciaux, avec CAD 30 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Starlight offre une gamme de véhicules d'investissement dans le cadre de diverses stratégies immobilières. La mission de Starlight est d'équilibrer son mandat avec une curiosité visionnaire afin de créer un impact positif pour les investisseurs et les communautés. Chez Starlight, nous investissons avec impact.

Pour en savoir plus, consultez le site www.starlightinvest.com ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn.

À propos de Homes England

Homes England est l'agence gouvernementale chargée du logement et de la régénération. Avec leurs partenaires, ils favorisent la création de logements de qualité plus abordables et de lieux prospères, afin que chacun ait un endroit où vivre et s'épanouir.

Elles y parviennent en travaillant avec des milliers d'organisations de toutes tailles, en utilisant leurs pouvoirs, leur expertise, leurs terrains, leurs capitaux et leur influence pour apporter des investissements aux communautés et construire davantage de logements de qualité.

En savoir plus sur eux : https://www.gov.uk/government/organisations/homes-england/about

Banque nationale du logement

La National Housing Bank, une société de Homes England, propose des financements ciblés pour la construction de logements. Il vise à éliminer les obstacles à l'investissement à grande échelle et à accélérer la livraison et la régénération des lieux.

Au cours de la prochaine décennie, elle investira jusqu'à 16 milliards de livres sterling par le biais de produits de dette, d'actions et de garanties, intervenant là où le marché ne peut le faire.

La NHB a pour objectif d'attirer plus de 50 milliards de livres sterling de capitaux privés, afin de permettre la construction de plus de logements, de lieux plus forts et de communautés prospères et durables.

La banque propose à ses partenaires des solutions de financement sur mesure et mixtes, ainsi qu'une gamme complète d'aides de Homes England. Ses délégations et son approche flexible lui permettent de répondre avec agilité aux conditions changeantes du marché, garantissant ainsi que les investissements atteignent les zones où les besoins sont les plus importants.

Soutenue par le gouvernement et motivée par un objectif, la National Housing Bank apporte des investissements à long terme à ses partenaires, afin de transformer des lieux et de stimuler la croissance économique dans toute l'Angleterre.

Contacts : Raj Mehta, Président, marchés mondiaux, +1-647-725-0498, [email protected] ; Jonnie Milich, Chef, UK Residential, +44-7930-373-945, [email protected] ; Talia Schwebel, Vice-présidente, marketing et communication, [email protected] ; Homes England, 0207-874-8262, [email protected]

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