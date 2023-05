Die neue AeroPress CLEAR: Die heiß erwartete und begehrte Kaffeepresse von AeroPress, Inc.

AeroPress CLEAR kombiniert die gleiche patentierte, bahnbrechende Technologie und Langlebigkeit der gefeierten AeroPress Original mit einem neuen, glasähnlichen Aussehen

PALO ALTO, Kalifornien, 8. Mai 2023 /PRNewswire/ -- AeroPress, Inc., der Hersteller der kultigen Kaffeepresse mit mehr als 45.000 Fünf-Sterne-Bewertungen in über 60 Ländern, kündigt die offizielle Markteinführung seines neuesten, sehr gefragten Kaffeezubereiters an: die AeroPress CLEAR.

AeroPress Clear The new AeroPress Clear, designed with the same patented brewing technology as AeroPress Original in a new crystal-clear form.

Entwickelt, um die Nachfrage der Verbraucher nach ästhetisch ansprechenden Lösungen für die Kaffeezubereitung zu befriedigen und den Benutzern die Möglichkeit zu geben, ihren Brühvorgang zu beobachten und anzupassen, verfügt die AeroPress CLEAR über dieselbe revolutionäre, patentierte Brühtechnologie wie die AeroPress Original in einer neuen, kristallklaren Form, die aus Tritan™ gefertigt ist. Vollständig spülmaschinenfest (oberer und unterer Einschub), bruchsicher und schmutzabweisend, ist die neue AeroPress CLEAR ebenso ansprechend wie funktional – leicht, aber dennoch robust genug für unterwegs und elegant genug für die Präsentation.

Die AeroPress CLEAR ist neben der AeroPress Original und der AeroPress Go die einzige Kaffeemaschine, die so konzipiert ist, dass sie ein einzigartiges und individuelles Kaffeeerlebnis mit vollständiger Kontrolle über Mahlgrad, Temperatur und Eintauchzeit (TIME) bietet. Dank des patentierten, tragbaren Designs und dem unglaublich schnellen Brühverfahren ermöglicht die AeroPress Kaffeemaschine dem Benutzer, jederzeit und überall köstlichen American, Latte, Cold Brew und Espresso-Kaffee zuzubereiten.

„Wir haben jahrelang daran gearbeitet und freuen uns sehr, dass die AeroPress CLEAR nun offiziell erhältlich ist", sagt CEO Gerard Meyer. „Das glasähnliche Design sieht so gut aus, dass die Anwender sie gerne auf ihrer Theke ausstellen werden, während das robuste Design bedeutet, dass sie sie immer noch einpacken und ihre Tragbarkeit und Bequemlichkeit überall dort genießen können, wo sie eine perfekte Tasse Kaffee brauchen."

Die AeroPress CLEAR ist in den USA ab sofort auf aeropress.com für 49,95$ erhältlich, demnächst bei Amazon und in den kommenden Monaten auch bei internationalen Händlern.

INFORMATIONEN ZU AEROPRESS

AeroPress Kaffeemaschinen ermöglichen es Kaffeeliebhabern in über 60 Ländern weltweit, ihre perfekte Tasse überall zuzubereiten. Diese einzigartige Technologie vereint das Beste aus drei Brühtechniken in einer einfach zu bedienenden, tragbaren und kostengünstigen Presse. Kaffeeliebhaber erhalten eine einzigartig köstliche Tasse Kaffee mit dem vollen Körper einer French Press, der Sanftheit eines Pourovers, der Reichhaltigkeit eines Espressos und einer Qualität des Abgangs, die noch lange nach dem letzten Schluck anhält. Mit ihrem ikonischen Design und dem unglaublich schnellen Brühvorgang sind AeroPress Kaffeemaschinen bei Baristas, Kaffee-Weltmeistern und anspruchsvollen Kaffeetrinkern sehr beliebt – und die mehr als 45.000 5-Sterne Online-Bewertungen sprechen für sich. Für weitere Informationen zu AeroPress besuchen Sie aeropress.com oder folgen Sie uns auf Instagram ( @aeropress ) und TikTok ( @aeropress ).

Tritan ist eine Marke der Eastman Chemical Company.

