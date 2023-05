Présentation d'AeroPress Clear : la presse à café très attendue et recherchée d'AeroPress, Inc.

AeroPress Clear combine la même technologie révolutionnaire brevetée et la même durabilité que la célèbre AeroPress Original avec un nouvel aspect semblable à du verre

PALO ALTO, Californie, 8 mai 2023 /PRNewswire/ -- AeroPress, Inc. , le fabricant de la presse à café emblématique avec plus de 45 000 critiques cinq étoiles dans plus de 60 pays, annonce le lancement officiel de sa dernière, largement demandée machine à café : l' AeroPress Clear .

AeroPress Clear The new AeroPress Clear, designed with the same patented brewing technology as AeroPress Original in a new crystal-clear form.

Conçue pour répondre aux demandes des consommateurs en matière de solutions d'infusion de café esthétiques et donner aux utilisateurs la possibilité d'observer et d'ajuster leur infusion, l'AeroPress Clear dispose de la même technologie d'infusion révolutionnaire et brevetée que l'AeroPress Original dans une nouvelle forme cristalline, fabriquée à partir de Tritan™. Entièrement lavable au lave-vaisselle (panier supérieur et inférieur), incassable et résistante aux taches, la nouvelle AeroPress Clear est aussi attrayante que fonctionnelle - légère, mais suffisamment résistante pour la route, suffisamment élégante pour être exposée.

L'AeroPress Clear rejoint l'AeroPress Original et l'AeroPress Go en tant que seules machines à café conçues avec soin pour offrir une expérience de café unique et personnalisable avec un contrôle total sur la taille de la mouture, la température et le temps d'immersion. Avec une conception portable brevetée et un processus d'infusion incroyablement rapide, les machines à café AeroPress permettent aux utilisateurs de créer un délicieux café américain, latte, infusé à froid et expresso à tout moment, n'importe où.

« Nous y travaillons depuis des années et nous sommes ravis d'annoncer que l'AeroPress Clear est officiellement là », a déclaré le PDG Gerard Meyer. « Son aspect semblable à du verre est si beau que les gens voudront l'afficher bien en vue sur leurs comptoirs, tandis que sa conception durable signifie qu'ils peuvent toujours l'emballer et profiter de sa portabilité et de sa commodité partout où ils ont besoin d'une tasse de café parfaite. »

L'AeroPress Clear est maintenant disponible aux États-Unis sur aeropress.com pour 49,95 dollars, bientôt disponible sur Amazon et déployée auprès des distributeurs internationaux au cours des prochains mois.

À PROPOS D'AEROPRESS

Les machines à café AeroPress offrent aux amateurs de café dans plus de 60 pays du monde la possibilité de préparer leur tasse parfaite n'importe où. Cette technologie unique combine le meilleur des trois techniques d'infusion dans une presse facile à utiliser, portable et abordable. Les amateurs de café obtiennent une tasse de café unique et délicieuse avec le corps plein d'une presse française, la douceur d'un pourover, la richesse de l'espresso et une qualité de finition qui persiste bien après la dernière gorgée. Avec un design emblématique et un processus d'infusion incroyablement rapide, les machines à café AeroPress sont les préférées des baristas, des champions du monde du café et des buveurs de café de tous les jours exigeants - et ses critiques en ligne 45K + 5 étoiles parlent d'elles-mêmes. Pour plus d'informations sur AeroPress, visitez aeropress.com ou suivez-nous sur Instagram ( @aeropress ) et TikTok ( @aeropress ).

Tritan est une marque commerciale d'Eastman Chemical Company.

Vidéo :

https://drive.google.com/file/d/1Lm7MztJ7eqPuryCVSMh0Ch5sHkFzRtLS/view?usp=sharing

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2071058/AeroPress_Clear_Video.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2071011/AeroPress_Clear.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2048721/AeroPress_Logo_high_res_black_Logo.jpg

SOURCE AeroPress