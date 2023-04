Die neuesten Produktaktionen von OMODA: Neue Fahrzeuge werden bald nach Spanien geliefert

MADRID, 20. April 2023 /PRNewswire/ -- Nachdem die Marke OMODA auf der Shanghai Auto Show offiziell ihre Markteinführung angekündigt hat, werden nun in diesem Monat die ersten Serienmodelle nach Europa geliefert. Mit der Beschleunigung der Marktglobalisierung wird OMODA voraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahres in Spanien eingeführt.

Von der Marktforschung bis zur Geburt der Marke, von der Entwicklung des ersten Produkts bis zur Lieferung an globale Benutzer haben diese bemerkenswerten Errungenschaften in dem einen Jahr seit seiner Einführung die Reife von OMODA demonstriert. Durch seine harte Kernqualität und sein futuristisches Markenkonzept, kombiniert mit der Schönheit der Bewegung, dem immersiven Fahrerlebnis, der intelligenten Technologie und der gewaltigen Kraft, begrüßt OMODA eine neue Generation globaler Benutzer mit der genialen Qualität der globalen Fünf-Sterne-Sicherheit.

OMODA wird nicht nur in Südamerika, sondern auch in Mexiko eingeführt und zielt auf Nordamerika ab. Inzwischen hat es auch den israelischen Markt betreten, um eine führende aufstrebende Marke in Industrieländern zu werden. Derzeit bereitet OMODA aktiv die Markteinführung in Australien, Neuseeland und der Türkei vor, deren Märkte mit strengen Zugangsstandards ein Sprungbrett für die Markteinführung von OMODA in der EU darstellen werden.

Mit der beschleunigten Expansion des globalen Marktes ist eine neue Runde globaler Markenaktionen für OMODA in Vorbereitung, nicht nur für ein Modell, sondern für eine Lebensphilosophie und -einstellung, die den Persönlichkeitsausdruck junger Benutzer trägt und verschiedene Identitäten im Paralleluniversum freizügig miteinander verbindet.

OMODA wird auch ein Nutzer-Ökosystem aufbauen, das auf den Persönlichkeiten junger Nutzer basiert, die sich selbst gegenüber loyal und durchsetzungsfähig sind, einen trendigen und unabhängigen Lebensstil pflegen und eine Leidenschaft für Reisen und Abenteuer, Online-Interaktion und soziales Miteinander haben. In diesem Ökosystem wird sich OMODA der Mitgestaltung und dem Service für die Nutzer widmen, sich auf die Nutzeraktivitäten durch mehrdimensionale Interaktionen wie O-Trip, O-LAB, O-Club und O-Sport konzentrieren und die Markenkultur von OMODA kommunizieren und pflegen.

Im vergangenen Jahr hat OMODA die Anerkennung und das Lob einer neuen Generation in der ganzen Welt gewonnen, was es dem Unternehmen ermöglicht hat, Schwierigkeiten auf dem internationalen Markt zu überwinden. Was die Produkte betrifft, so wird OMODA den Entwicklungstrends des Marktes in vollem Umfang Rechnung tragen und verschiedene Produkte wie neue Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren und Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen, um den europäischen Nutzern neue intelligente Reiseerlebnisse zu bieten. Mit dem Eintreffen der neuen Fahrzeuge in Spanien ist die Markteinführung von OMODA in Europa im dritten Quartal dieses Jahres fest garantiert.

