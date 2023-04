Les dernières actions produit d'OMODA : De nouveaux véhicules seront bientôt livrés en Espagne

MADRID, 20 avril 2023 /PRNewswire/ -- Après le lancement officiel de la marque OMODA au Salon de l'automobile de Shanghai, les premiers lots seront livrés en Europe ce mois-ci. Avec l'accélération de la mondialisation des marchés, OMODA devrait être lancée en Espagne au troisième trimestre de cette année.

Des études de marché à la naissance de la marque, du développement de son premier produit à la livraison aux utilisateurs mondiaux, ces remarquables succès ont démontré la maturité acquise par OMODA en une année après son lancement. Grâce à son excellente qualité et à un concept de marque futuriste, associés à la beauté du mouvement, à une expérience de conduite immersive, aux technologies intelligentes et à une puissance fulgurante, OMODA séduit une nouvelle génération d'utilisateurs mondiaux grâce à la qualité ingénieuse d'une sécurité mondiale cinq étoiles.

Outre l'Amérique du Sud, OMODA a également été lancée au Mexique et vise l'Amérique du Nord. Entre-temps, la marque est également entrée sur le marché israélien pour devenir une marque émergente leader dans les pays développés. Aujourd'hui, OMODA prépare activement son lancement sur les marchés australien, néozélandais et turc, dont les normes d'accès strictes constitueront un tremplin pour le lancement d'OMODA dans l'UE.

Avec l'expansion accélérée du marché mondial, un nouveau cycle d'action de marque mondiale pour OMODA est en cours de préparation, non seulement pour un modèle, mais pour une philosophie de vie et une attitude, reflétant la personnalité des jeunes utilisateurs et croisant librement différentes identités dans l'univers parallèle.

OMODA construira également un écosystème d'utilisateurs basé sur la personnalité des jeunes utilisateurs, avec leur assurance et leur attitude, leurs styles de vie branchés, et leur passion pour le voyage et l'aventure, leurs interactions en ligne et leurs rassemblements sociaux. Dans cet écosystème, OMODA s'engagera à une co-création avec l'utilisateur et à un service ; elle se concentrera sur les opérations des utilisateurs au moyen d'interactions multidimensionnelles comme l'O-Trip, l'O-LAB, l'O-Club et l'O-Sport, et communiquera et cultivera la culture de marque d'OMODA.

Au cours de la dernière année, OMODA a été reconnue et saluée par une nouvelle génération dans le monde entier, ce qui l'a aidée à surmonter les difficultés sur le marché international. En termes de produit, OMODA répondra pleinement à la tendance de développement du marché et lancera des produits diversifiés tels que des véhicules ICE et des VE, apportant ainsi de nouvelles expériences de voyage intelligentes aux utilisateurs européens. Avec l'arrivée des nouveaux véhicules en Espagne, le lancement d'OMODA en Europe au troisième trimestre de cette année est fortement garanti.

