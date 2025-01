Die Or Foundation stellt nach der Brandkatastrophe auf dem Kantamanto-Markt 1 Million USD für Nothilfemaßnahmen zur Verfügung

Die Organisation für Umweltgerechtigkeit fordert die Unterstützung der Modeindustrie, um den größten Secondhand-Markt der Welt wiederzubeleben

ACCRA, Ghana, 3. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Als Reaktion auf das verheerende Feuer, das den Kantamanto-Markt, den größten Secondhand-Kleidermarkt der Welt und ein wichtiges Zentrum für Wiederverwendung und Reparatur, zerstört hat, hat die Or Foundation 1 Million USD für sofortige Nothilfemaßnahmen bereitgestellt. Da Kantamanto am Ende der linearen Wirtschaft steht, bittet die Or Foundation die Modeindustrie um Unterstützung in dieser entscheidenden Zeit der Not.

Jede Woche kommen 15 Millionen Secondhand-Kleidungsstücke aus dem Globalen Norden auf dem Kantamanto-Markt an, und die Gemeinschaft von mehr als 30.000 Menschen, die auf dem Kantamanto-Markt arbeiten, ist dafür verantwortlich, dass jeden Monat 25 Millionen Secondhand-Kleidungsstücke durch Wiederverkauf, Wiederverwendung, Reparatur und Wiederaufbereitung in Umlauf bringt. Sie ist ein pulsierendes Zentrum der Kreativität und eine notwendige Alternative zur Fast Fashion. Das Feuer, das sich am 1. Januar ereignete, hat viele Familien in Not gebracht, nachdem Einzelhändler, Upcycler und andere Marktteilnehmer katastrophale Verluste erlitten hatten, da Waren, Geschäfte, Werkzeuge und Ausrüstung zerstört wurden.

Im Rahmen der Aufräumarbeiten der Gemeinde werden sofort Mittel für die Beseitigung von Schutt bereitgestellt, und die Or Foundation bietet allen, die durch den Brand verletzt oder krank wurden, Soforthilfe an. Die Organisation arbeitet direkt mit den Marktleitern und anderen Gemeindemitgliedern zusammen, um Mittel für den Wiederaufbau des Marktes zu mobilisieren und den betroffenen Gemeindemitgliedern, darunter Einzelhändlern, Upcyclern und Frauen, die als kayayei (Kopfträger) arbeiten, in den kommenden Tagen direkte finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen. Die Or Foundation hat auch die Ghana Used Clothing Dealers Association (GUCDA) und die Accra Metropolitan Assembly über ihre Arbeit informiert und sie aufgefordert, als wichtige Akteure in der Gemeinde an den Hilfsmaßnahmen mitzuwirken.

Dieses Engagement baut auf dem breiteren Secondhand-Solidaritätsfonds (SSF) der Or Foundation auf, der seit 2020 mehr als 500.000 USD in Form von Direktzuschüssen an mehr als 1.500 Mitglieder der Kantamanto-Marktgemeinschaft verteilt hat. Zu den über den SSF ausgezahlten Mitteln gehören Nahrungsmittelsoforthilfe für Frauen, die während der Schließung von COVID-19 als kayayei arbeiten, sowie direkte finanzielle Unterstützung für über 1.000 Secondhand-Kleiderhändler und Upcycler nach kleineren Marktbränden im Jahr 2020 und 2022. Dies geschieht zusätzlich zu den laufenden monatlichen Auszahlungen der Or Foundation an die Gemeindemitglieder, um Schulden abzubauen, die Kosten für die Gesundheitsfürsorge zu decken und geschäftliche und infrastrukturelle Verbesserungen zu finanzieren, z. B. eine neue Nähmaschine oder eine neue Überdachung für einen Teil des Marktes.

Die Or Foundation wird in den sozialen Medien (@theorispresent) regelmäßig über den Fortgang der Hilfsaktionen und die weiteren Ermittlungen zum Brand berichten. Spenden können hier getätigt werden: https://donorbox.org/kantamanto-fire-relief-2025/

Die Bilder wurden mit freundlicher Genehmigung der Or Foundation zur Verfügung gestellt: https://www.dropbox.com/scl/fo/2rx0703ijuo1xcmla5c18/ABFSk0DsLci1ys8CNerBwdU?rlkey=2y73zhzn7k262a4kgon72xskm&e=3&st=bik71u4e&dl=0

Über die Or Foundation

Die Or Foundation (ausgesprochen "or") ist eine gemeinnützige Organisation, die an der Entwicklung von Lösungen für die globale Abfallkrise in der Modebranche und in den davon am stärksten betroffenen Gemeinden arbeitet. Mit Sitz in Accra, Ghana, wo sich der Kantamanto-Markt befindet - der weltweit größte Markt für Secondhand-Kleidung und ein führendes Zentrum für Wiederverwendung, Reparatur, Upcycling und Wiederaufbereitung - hat die Or Foundation ihre Erkenntnisse und ihr Wissen aus erster Hand genutzt, um innovative Lösungen zu finden und umzusetzen, sich für sinnvolle internationale politische Veränderungen und die Rechenschaftspflicht von Marken einzusetzen, wissenschaftlich fundierte Forschungsinitiativen zu leiten und Bildungs- und Programmarbeit zu leisten. Weitere Informationen finden Sie unter www.theor.org.

