La Or Foundation consacre 1 million de dollars aux secours d'urgence du marché de Kantamanto à la suite d'un incendie catastrophique

Une organisation de défense de l'environnement appelle l'industrie de la mode à soutenir la revitalisation du plus grand marché de seconde main au monde.

ACCRA, Ghana, 3 janvier 2025 /PRNewswire/ -- En réponse à l'incendie dévastateur qui a décimé le marché Kantamanto, le plus grand marché de vêtements de seconde main au monde et un centre vital pour la réutilisation et la réparation, The Or Foundation a engagé 1 million USD pour les efforts d'aide d'urgence immédiats. Kantamanto se trouvant à la fin de l'économie linéaire, la Or Foundation demande le soutien de l'industrie de la mode en cette période cruciale.

15 millions de vêtements de seconde main arrivent chaque semaine du Global North au Kantamanto Market, et la communauté de plus de 30 000 personnes travaillant au Kantamanto Market est responsable de la remise en circulation de 25 millions de vêtements de seconde main chaque mois grâce à la revente, la réutilisation, la réparation et la refabrication. Il s'agit d'un pôle de créativité dynamique et d'une alternative nécessaire à la "fast fashion". L'incendie, qui s'est déclaré le 1er janvier, a plongé de nombreuses familles dans la détresse à la suite des pertes catastrophiques subies par les détaillants, les upcyclers et les autres membres du marché, car les marchandises, les magasins, les outils et les équipements ont été détruits.

Des fonds sont immédiatement alloués au transport des débris dans le cadre de l'effort de nettoyage de la communauté, et la Or Foundation offre une assistance immédiate à toute personne blessée ou malade à la suite de l'incendie. L'organisation travaille directement avec les dirigeants du marché et d'autres membres de la communauté afin de mobiliser des fonds pour reconstruire le marché et fournir une aide financière directe aux membres de la communauté touchés, y compris les détaillants, les upcyclers et les femmes travaillant comme kayayei (porteurs de tête), au cours des prochains jours. La Or Foundation a également informé l'Association des vendeurs de vêtements usagés du Ghana (GUCDA) et l'Assemblée métropolitaine d'Accra de son travail et les a invités à collaborer aux efforts d'aide en tant qu'acteurs essentiels de la communauté.

Cet engagement s'inscrit dans le cadre plus large du Fonds de solidarité de seconde main (SSF) de la Or Foundation, qui, depuis 2020, a distribué plus de 500 000 USD sous forme de subventions directes à plus de 1 500 membres de la communauté du marché Kantamanto. Les décaissements effectués par l'intermédiaire du SSF comprennent des fournitures alimentaires d'urgence aux femmes travaillant comme kayayei pendant les lockdowns du COVID-19, et une aide financière directe à plus de 1 000 détaillants de vêtements de seconde main et upcyclers après les incendies de marchés plus petits en 2020 et 2022. Cette somme s'ajoute aux versements mensuels continus de la Or Foundation aux membres de la communauté pour alléger la dette, soutenir les coûts des soins de santé et financer des améliorations commerciales et infrastructurelles, telles qu'une nouvelle machine à coudre ou une nouvelle toiture pour une partie du marché.

La Or Foundation diffusera régulièrement des informations sur les médias sociaux (@theorispresent) au fur et à mesure de l'avancement des opérations de secours et de la poursuite de l'enquête sur l'incendie. Les dons peuvent être faits ici : https://donorbox.org/kantamanto-fire-relief-2025/

Images reproduites avec l'aimable autorisation de la Or Foundation : https://www.dropbox.com/scl/fo/2rx0703ijuo1xcmla5c18/ABFSk0DsLci1ys8CNerBwdU?rlkey=2y73zhzn7k262a4kgon72xskm&e=3&st=bik71u4e&dl=0

À propos de la Or Foundation

La Or Foundation (prononcez "or") est une organisation à but non lucratif qui s'efforce de trouver des solutions à la crise mondiale des déchets de la mode et aux communautés qui en subissent le plus les conséquences. Basée sur le terrain à Accra, au Ghana, où se trouve le marché Kantamanto - le plus grand marché de vêtements de seconde main au monde et le principal centre de réutilisation, de réparation, d'upcycling et de remanufacturing - la Or Foundation a tiré parti de ses idées et de ses connaissances de première main pour identifier et mettre en œuvre des solutions innovantes, plaider en faveur d'un changement significatif de la politique internationale et de la responsabilité des marques, mener des initiatives de recherche soutenues par la science, et proposer des programmes d'éducation et d'enseignement. Pour en savoir plus, consultez le site www.theor.org.

