Die PagBank verzeichnet einen wiederkehrenden Gewinn von 571 Millionen BRL, ein Wachstum der Nettoeinnahmen um 14 % und ein Wachstum des Kreditportfolios um 30 %.

Die Digitalbank erreicht 39,4 Mrd. BRL an Einlagen und 4,2 Mrd. BRL an Krediten, trotz eines Hochzinsumfelds.

SÃO PAULO , 13. November 2025 /PRNewswire/ -- PagBank (NYSE: PAGS), eine führende Digitalbank, die ein umfassendes Angebot an Finanzdienstleistungen und Zahlungslösungen anbietet, legt ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 (3Q25) vor und zeigt damit eine hohe Resilienz sowie eine solide Umsetzung, selbst in einem Umfeld mit wirtschaftlicher Abschwächung und hohen Zinsen. In diesem Zeitraum steigerte die Digitalbank ihre Erträge weiter und optimierte zugleich ihre Kapitalstruktur, wodurch sie die operative Effizienz sowie die Profitabilität stärkte, mit einem Schwerpunkt auf margenstärkeren Produkten und nachhaltiger Wertschöpfung.

„Trotz eines schwierigen makroökonomischen Szenarios haben wir in den letzten 12 Monaten über 2 Milliarden BRL in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an unsere Aktionäre ausgeschüttet. Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft, indem wir unsere strategischen Initiativen weiter ausbauen und den Einsatz von KI intensivieren, um die finanzielle Reise unserer Kunden weiter zu vereinfachen", sagte Alexandre Magnani, Geschäftsführer der PagBank.

Im 3. Quartal 2025 belief sich der wiederkehrende Nettogewinn auf 571 Millionen BRL. Die Nettoeinnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 14,4 % und beliefen sich auf 3,4 Mrd. BRL, was auf die Beschleunigung der Bankplattform, höhere Einnahmen aus Finanzdienstleistungen sowie Verbesserungen der betrieblichen Effizienz zurückzuführen ist.

Die Einlagen beliefen sich auf insgesamt 39,4 Mrd. BRL (+15,3 % gegenüber dem Vorjahr und +6,1 % gegenüber dem Vorquartal), was auf den verstärkten Vertrieb von Einlagenzertifikaten (CDB) zurückzuführen ist, die von den wichtigsten internationalen Rating-Agenturen als sehr solide eingestuft wurden. Das Kreditportfolio belief sich auf 4,2 Mrd. BRL (+29,9 % im Vergleich zum Vorjahr und +7,2 % im Vergleich zum Vorquartal), wobei der Schwerpunkt auf der Ausweitung des Betriebskapitals für KMU lag, das um 116 % im Vergleich zum Vorjahr wuchs.

„Wir stehen an der Seite unserer 33,7 Millionen Kunden (+1,6 Millionen Neukunden im Berichtszeitraum) und bieten ein integriertes Portfolio digitaler Lösungen, die das tägliche Finanzleben von Privatpersonen sowie Unternehmen unterstützen und es einfacher, sicherer, digitaler sowie zugänglicher gestalten", sagte Alexandre Magnani. „Wir sind weiterhin bestrebt, unsere Dienstleistungen zu erweitern, die Beziehungen zu Unternehmern und Verbrauchern zu vertiefen sowie kontinuierlich Werte für unsere Aktionäre zu schaffen. Das Kreditwachstum ist eine unserer langfristigen strategischen Prioritäten, die darauf abzielt, den Zugang zu nachhaltigen, skalierbaren Finanzlösungen für Millionen Brasilianern zu erweitern", sagte er.

Der Jahresabschluss der PagBank für das 3. Quartal 2025 kann hier abgerufen werden

PagBank kündigt strategische Änderungen in ihrer Führung an

PagBank gibt Veränderungen in ihrer Führungsspitze bekannt. Ab dem 1. Januar 2026 wird Carlos Mauad, derzeit Betriebsleiter, im Rahmen eines seit 2024 sorgfältig geplanten Nachfolgeprozesses die Leitung der Bank übernehmen. Darüber hinaus wird Gustavo Sechin, derzeit Leiter für Investorenbeziehungen, der neue Finanzchef der Institution.

Alexandre Magnani, Geschäftsführer der PagBank, und Artur Schunk, Finanzchef der PagBank, werden in den Verwaltungsrat der Gesellschaft berufen und werden dort die Führungskräfte in der Übergangsphase zu ihren neuen Aufgaben unterstützen und so eine reibungslose Übergabe gewährleisten.

„Ich bin zuversichtlich, dass die PagBank unter Mauads Führung bereit sein wird, ihr nächstes Wachstumskapitel in Angriff zu nehmen. Mit mehr als zwei Jahrzehnten umfassender Erfahrung im Bankensektor sowie auf dem Kreditmarkt in Brasilien wird seine Expertise in dieser Zeit der Expansion und Stärkung der PagBank als eine der führenden digitalen Banken des Landes von grundlegender Bedeutung sein", sagt Alexandre Magnani.

Artur Schunk: „Es besteht kein Zweifel, dass Sechin seine klare und transparente Kommunikation mit dem Markt sowie unseren Aktionären fortsetzen wird. Dieser Übergang spiegelt die Reife der PagBank und die Stärkung unseres Geschäftsmodells wider, ungeachtet des Wechsels im Management."

Die PagBank, die in den letzten Jahren ihre Rolle im brasilianischen System ausgebaut hat, bekräftigt ihren Einsatz für den Aufbau der Bank der Zukunft, der auf die bestmögliche Kundenerfahrung ausgerichtet ist. Mit diesen Kunden bleibt das Unternehmen ein Partner auf dem Weg zum Erfolg und bietet ein vollständiges, einfaches, sicheres und zugängliches Ökosystem.

Informationen zur PagBank

Die PagBank fördert innovative Lösungen im Bereich der Finanzdienstleistungen und Zahlungsmethoden, indem sie den Kauf-, Verkaufs- sowie Überweisungsprozess automatisiert, um das Geschäft jeder Person oder jedes Unternehmens einfach und sicher zu fördern. Die PagBank, ein Unternehmen der UOL Group – Brasiliens führendem Internetunternehmen – fungiert als Emittent sowie Acquirer und bietet digitale Konten sowie Komplettlösungen für Online- und Präsenzzahlungen (über mobile und POS-Geräte).

Die PagBank bietet zudem verschiedene Zahlungsmethoden an, darunter Kredit- und Prepaid-Karten, Banküberweisungen, Boleto-Zahlungen sowie Kontoguthaben, um nur einige zu nennen. PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.) wird von der brasilianischen Zentralbank als Zahlungsinstitut, Emittent von elektronischem Geld, Emittent von Postpaid-Instrumenten sowie Acquirer reguliert und unterhält Partnerschaften mit den führenden Kartenmarken. Die Muttergesellschaft, PagSeguro Digital Ltd, wird an der New Yorker Börse (NYSE: PAGS) gehandelt und von der Securities and Exchange Commission (SEC) reguliert. Der Vertrieb von Investmentfonds wird von der BancoSeguro S.A. durchgeführt, die von der brasilianischen Zentralbank sowie der Börsenaufsichtsbehörde zugelassen und mit der ANBIMA verbunden ist.

