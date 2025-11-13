PagBank enregistre un bénéfice récurrent de 571 millions de BRL, une croissance de 14 % du résultat net et une croissance de 30 % du portefeuille de prêts.

La banque numérique atteint 39,4 milliards de BRL de dépôts et 4,2 milliards de BRL de portefeuille de prêts, en dépit d'un environnement de taux d'intérêt élevés.

SÃO PAULO, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- PagBank (NYSE : PAGS), une banque numérique de premier plan offrant une gamme complète de services financiers et de solutions de paiement, publie ses résultats pour le troisième trimestre 2025 (3T25), démontrant une forte résilience et une exécution solide, même dans un contexte de ralentissement économique et de taux d'intérêt élevés. Au cours de cette période, la banque numérique a continué d'accroître ses revenus et d'optimiser sa structure de capital, renforçant ainsi son efficacité opérationnelle et sa rentabilité, en mettant l'accent sur des produits à plus forte marge et sur la création d'une valeur durable.

« Malgré un contexte macroéconomique difficile, nous avons distribué plus de 2 milliards BRL aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions au cours des 12 derniers mois. Pour l'avenir, nous restons confiants, en continuant de développer des initiatives stratégiques et en intensifiant l'utilisation de l'IA pour simplifier davantage les parcours financiers de nos clients », a déclaré Alexandre Magnani, PDG de PagBank.

Au 3e trimestre 25, le résultat net récurrent s'est élevé à 571 millions BRL. Dans le même temps, les recettes nettes ont augmenté de 14,4 % en glissement annuel, pour atteindre 3,4 milliards BRL, grâce à l'accélération de la plateforme bancaire, à l'augmentation des recettes des services financiers et à des gains d'efficacité opérationnelle.

Les dépôts se situent à 39,4 milliards BRL (+15,3 % en glissement annuel et +6,1 % en glissement trimestriel), stimulés par une plus forte distribution de CDB (Bank Deposit Certificate), soutenue par des notations de solidité de premier ordre attribuées par les principales agences internationales de notation de crédit. Le portefeuille de prêts s'est élevé à 4,2 milliards BRL (+29,9 % en glissement annuel et +7,2 % en glissement trimestriel), l'accent étant mis sur l'expansion des fonds de roulement pour les PME, qui ont augmenté de 116 % en glissement annuel.

« Nous soutenons nos 33,7 millions de clients (+1,6 million de nouveaux clients sur la période) en offrant un portefeuille intégré de solutions numériques qui accompagnent la vie financière quotidienne des particuliers et des entreprises, la rendant plus simple, plus sûre, plus numérique et plus accessible », a déclaré Alexandre Magnani. « Nous restons déterminés à élargir nos services, à approfondir nos relations avec les entrepreneurs et les consommateurs et à créer constamment de la valeur pour nos actionnaires. La croissance des prêts est l'une de nos priorités stratégiques à long terme, avec pour objectif l'élargissement de l'accès à des solutions financières durables et évolutives pour des millions de Brésiliens », a-t-il ajouté.

Pour accéder aux états financiers de PagBank pour le troisième trimestre de l'année 25, cliquez ici.

PagBank annonce des changements stratégiques au sein de sa direction

PagBank, annonce des changements au sein de sa direction. À partir du 1er janvier 2026, dans le cadre d'un processus de succession soigneusement planifié depuis 2024, Carlos Mauad, actuellement directeur opérationnel, prendra la direction de la banque. En outre, Gustavo Sechin, actuel chef des relations extérieures, sera le nouveau directeur financier de l'institution.

Alexandre Magnani, PDG de PagBank, et Artur Schunk, directeur financier de PagBank, seront nommés au conseil d'administration de la société, où ils pourront soutenir les dirigeants pendant la période de transition vers leurs nouvelles fonctions, assurant ainsi un changement en douceur.

« Je suis convaincu que, sous la direction de Mauad, PagBank sera prête à entamer son prochain chapitre de croissance. Avec plus de deux décennies d'expérience approfondie dans le secteur bancaire et le marché du crédit au Brésil, son expertise sera fondamentale en cette période d'expansion et de renforcement de PagBank en tant que l'une des principales banques numériques du pays » déclare Alexandre Magnani.

Pour Artur Schunk, « il ne fait aucun doute que Sechin poursuivra sa communication claire et transparente avec le marché et nos actionnaires. Cette transition reflète la maturité de PagBank et le renforcement de notre modèle d'entreprise, indépendamment du changement de direction. »

PagBank, qui ces dernières années a élargi son rôle dans le système national brésilien, renforce son engagement à construire la banque du futur, axée sur la meilleure expérience pour ses clients, avec lesquels la société continue d'être un partenaire de succès, offrant un écosystème complet, simple, sécurisé et accessible.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, de la section 27A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et de la section 21E de la loi sur les échanges de valeurs mobilières de 1934. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques, y compris, mais sans s'y limiter, celles concernant les attentes, les intentions, les convictions ou les stratégies de la Société, constituent des déclarations prospectives. Des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « croire », « estimer », l'emploi du futur ou du conditionnel, ainsi que des variations de ces mots et des expressions similaires peuvent permettre d'identifier ces déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent les opinions actuelles de la direction de la Société et sont soumises à divers risques et incertitudes. Elles reposent sur de nombreuses hypothèses et facteurs, notamment les conditions économiques et de marché, les conditions du secteur et les facteurs opérationnels. Toute modification de ces hypothèses ou de ces facteurs est susceptible d'entraîner un écart important entre les attentes actuelles de la Société et les résultats réels.

À propos de PagBank

PagBank promeut des solutions innovantes en matière de services financiers et de méthodes de paiement, en automatisant le processus d'achat, de vente et de transfert afin de promouvoir les activités de toute personne ou entreprise de manière simple et sécurisée. PagBank, une société du Groupe UOL – leader brésilien de l'Internet – agit en tant qu'émetteur et acquéreur, offrant des comptes numériques et des solutions complètes pour les paiements en ligne et en personne (via des appareils mobiles et des points de vente).

PagBank propose également un large éventail de méthodes de paiement, notamment les cartes de crédit et les cartes prépayées, les virements bancaires, les paiements par boleto et les soldes de compte, entre autres. PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.) est réglementée par la Banque centrale du Brésil en tant qu'établissement de paiement, émetteur de monnaie électronique, émetteur d'instruments postpayés et acquéreur, dans le cadre de partenariats avec les principales marques de cartes. Sa société mère, PagSeguro Digital Ltd, est cotée à la Bourse de New York (NYSE : PAGS) et réglementée par la Securities and Exchange Commission (SEC). La distribution des fonds communs de placement est assurée par BancoSeguro S.A., qui est autorisée par la Banque centrale du Brésil et la Securities and Exchange Commission, et qui est affiliée à ANBIMA.

