Die Premium-Kollektion zum 40. Geburtstag von Clé de Peau Beauté stellt sich vor

Diese außergewöhnliche Kollektion, die seit 40 Jahren das Herzstück der luxuriösesten Hautpflege- und Make-up-Rituale der Welt bildet, ist ein Fest der Handwerkskunst - kunstvoll und luxuriös in Gold und Silber geschmiedet und mit Diamanten besetzt. Die Kollektion mit dem treffenden Titel Radiant Sky ist von der leuchtenden Sonne und dem sanften Schimmer des Mondes inspiriert. Für diese Kollektion hat der visionäre Designer Elie Top das Himmlische vor seinem geistigen Auge eingefangen und sein Licht in die limitierten Schmuckstücke von Corps Celeste verwandelt: Dazzling Jeweled Sun und Luminous Jeweled Moon betonen und verstärken die Ausstrahlung der Clé de Peau Beauté-eigenen Leuchtkörper, der allseits begehrten La Crème und des Lippenstifts.

„Die Zusammenführung ihrer Energien ist der Schlüssel zur Entfaltung der unendlichen Ausstrahlung", sagt Herr Top.

Die Premium Collection wird von Anfang an von Hand gefertigt und unterstreicht das Engagement von Clé de Peau Beauté für exquisite Handwerkskunst. „Das Zeichnen mit der Hand hilft mir, die Verbindung zwischen der Menschheit und den Sternen zu spüren - beide werden von der gleichen unendlichen Strahlung erleuchtet", sagt Herr Top.

Jedes Schmuckstück der Premium Collection wird von hochqualifizierten Kunsthandwerkern in Frankreich sorgfältig geschnitzt, graviert, poliert, mit Diamanten besetzt und von Hand zusammengesetzt. Nur drei komplette Sets der 40th Anniversary The Premium Collection von Clé de Peau Beauté können jeden Monat mit dieser akribischen Methode hergestellt werden.

Schillernde Juwelen-Sonne

Die Sonne verleiht dem Himmel ein Strahlen. La Crème bietet dies für die Haut. Und Mr. Elie Tops Dazzling Jeweled Sun ist eine Hommage an beide. Mr. Tops Kunstfertigkeit verschmilzt achtzehnkarätiges Gold Vermeil und reines 925er Silber mit Prägung zu The Planet Jewelry Box. Im Inneren liegt La Crème wie Kaviar auf Eis. Diese luxuriöse Gesichtscreme, die in einem langwierigen Verfahren mit hochkonzentriertem Skin-Empowering Illuminator hergestellt wird, glättet und strafft die Haut und regeneriert ihre natürliche Schönheit.

""Ich habe mir La Créme wie einen Schatz vorgestellt, der in einem Tresor eingeschlossen ist, und man muss den Schlüssel zu diesem gut gehüteten Geheimnis finden", sagt Herr Top. Der Sonnen-Anhänger öffnet die Planeten-Schmuckschatulle und enthüllt den darin befindlichen Schatz - La Crème, umgeben von einer 24-karätigen, goldbeschichteten Platte. Der Anhänger lässt sich abnehmen, wenn er entriegelt wird, und kann dann als exquisites Schmuckstück getragen werden. Der aus demselben Gold und Silber wie die Planet Jewelry Box gefertigte Sonnenanhänger ist zusätzlich mit 40 Diamanten besetzt - einer für jedes Jahr in der Geschichte von Clé de Peau Beauté. Wenn der Sonnen-Anhänger und La Crème entfernt werden, verwandelt sich die Hülle in das Planeten-Schmuckkästchen.

Es gibt nur zwei Werkstätten auf der Welt, die in der Lage sind, das Planeten-Schmuckkästchen herzustellen, da die beträchtlich großen Kugeln in nur zwei Stücke aus reinem Silber gegossen werden müssen. Nachdem die richtige Werkstatt beauftragt worden war, brauchte es zehn mühsame Versuche, um einen perfekt kugelförmigen Guss zu erzielen.

Leuchtender, juwelenbesetzter Mond

Der Mond reflektiert ein sanftes, diffuses Strahlen. Das gilt auch für die Lippenstift-Kollektion von Clé de Peau Beauté und die dazugehörigen vergoldeten und diamantbesetzten Stücke. Der Luminous Jeweled Moon umhüllt den Lippenstift mit einer 24-karätigen Goldbeschichtung. Die Moon Mirror Compact hat ebenfalls ein vergoldetes Äußeres, das mit Diamanten besetzt ist, die die Sterne und die verschiedenen Mondphasen darstellen. Im Inneren befindet sich ein doppelseitiger, in Frankreich hergestellter Spiegel, der jede Anwendung perfekt macht. In der mitternachtsblauen Box der Premium Collection befinden sich außerdem vier austauschbare Lippenstifttöne. Jedes Produkt enthält die Light-Empowering Enhancer-Technologie, die von Diamanten inspiriert wurde, um die Strahlkraft zu reflektieren und zu verbreiten. Lippen und Haut werden belebt, mit einer unendlichen Leuchtkraft, die wie vom Mond beleuchtet erscheint.

Über Elie Top

Herr Elie Top begann seine Karriere im Alter von 20 Jahren, zwei Jahre später wurde er mit der Gestaltung der Schmuckkollektion eines angesehenen Modehauses betraut. Es folgte eine zehn Jahre währende Zusammenarbeit mit Lanvin. Im Jahr 2015 gründete er Elie Top, die gleichnamige Haute-Joaillerie-Marke, die bereits in der New York Times, der Vogue und der Financial Times vorgestellt wurde. Clé de Peau Beauté 40th Anniversary Die Premium-Kollektion bietet die Möglichkeit, Elie Top-Stücke in sehr limitierter Auflage zu erwerben, die jeweils die begehrtesten Luxusprodukte von Clé de Peau Beauté enthalten.

Über Clé de Peau Beauté's 40th Anniversary The Premium Collection

Die Premium Collection ist nur in bestimmten Ländern/Regionen erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrer Clé de Peau Beauté-Verkaufsstelle vor Ort.

Über Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, die globale Luxusmarke von Shiseido Co., Ltd., wurde 1982 als ultimativer Ausdruck von Eleganz und Wissenschaft gegründet. Clé de Peau Beauté bedeutet Schlüssel zu schöner Haut. Die Philosophie der Marke besteht darin, die ganze Ausstrahlung einer Frau mithilfe von Make-up-Technologien und fortschrittliche Hautpflegeprodukten aus der ganzen Welt hervorzuheben. Clé de Peau Beauté wird stets von einer exquisiten ästhetischen Sensibilität und Intelligenz geleitet und haucht seinen Produkten Modernität, Magie und Dynamik ein, um als Branchenführer aufzutreten und eine bemerkenswerte Ausstrahlung zu erreichen, die von innen kommt. Verfügbar in 23 Ländern und Regionen weltweit.

Clé de Peau Beauté Die Premium Kollektion Landing Page https://www.cledepeau-beaute.com/int/the-premium-collection.html

Offizielle Website von Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com

Clé de Peau Beauté Offizielle Instagram Seite https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

