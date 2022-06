Presentación de la colección Premium del 40 aniversario de Clé de Peau Beauté

"La unión de sus energías es la clave para conseguir una luminosidad infinita", afirmó Top.

Elaborada a mano, desde su concepción, la Colección Premium pone de manifiesto el compromiso de Clé de Peau Beauté con la artesanía exquisita. "Dibujar a mano me ayuda a sentir la conexión entre la humanidad y las estrellas: ambas están iluminadas por el mismo resplandor infinito", dijo Top.

Cada pieza de alta joyería de la Colección Premium está delicadamente tallada, grabada, pulida, engastada con diamantes y montada a mano por artesanos altamente cualificados en Francia. Cada mes sólo se pueden crear tres conjuntos completos de la Colección Premium 40 Aniversario de Clé de Peau Beauté con este método tan meticuloso.

Deslumbrante Sol enjoyado

El Sol da luminosidad al cielo. La Crème se lo da a la piel. Y el deslumbrante Sol enjoyado de Elie Top rinde homenaje a ambos. El arte de Top fusiona el oro vermeil de dieciocho quilates y la plata pura estampada 925 para formar el joyero Planet. En su interior, suspendida como el caviar sobre el hielo, se encuentra La Crème. Elaborada durante muchos días con un método perfeccionado con un iluminador altamente concentrado, esta lujosa crema facial alisa y reafirma la piel y regenera la belleza natural.

"He imaginado La Créme como un tesoro, encerrado en una caja fuerte, y hay que encontrar la llave de este secreto bien guardado", dijo Top. El colgante Sol abre el joyero Planeta y revela el tesoro que contiene: La Crème rodeada de una placa recubierta de oro de 24 quilates. El colgante se desprende a medida que se desbloquea, listo para ser usado como una exquisita pieza de joyería. Fabricado con el mismo oro y plata que el joyero Planeta, el Colgante Sol está tachonado con 40 diamantes adicionales, uno por cada año de la historia de Clé de Peau Beauté. Cuando se retira el Colgante Sol y La Crème, el estuche se transforma en el Joyero Planeta.

Sólo hay dos talleres en el mundo capaces de crear el Joyero del Planeta, ya que las esferas de tamaño considerable deben moldearse en sólo dos piezas de plata pura. Una vez que se encargó al taller adecuado, fueron necesarios diez minuciosos intentos para lograr una fundición perfectamente esférica.

Luna luminosa enjoyada

La Luna refleja un brillo suave y difuso. Así lo hace también la colección The Lipstick de Clé de Peau Beauté, y las piezas de oro y diamantes que la acompañan. El Luminous Jeweled Moon encapsula la barra de labios en un revestimiento de oro de 24 quilates. La polvera Moon Mirror también tiene un exterior chapado en oro, con diamantes tachonados que muestran las estrellas y las diferentes fases de la luna. En el interior, un espejo de doble cara fabricado en Francia ayuda a que cada aplicación sea perfecta. En el interior de la caja azul noche de la Colección Premium también hay cuatro tonos intercambiables de barra de labios. Cada uno de ellos contiene la tecnología Light-Empowering Enhancer, inspirada en los diamantes para reflejar y difundir la luminosidad. Los labios y la piel se animan, con una luminosidad infinita que parece iluminada por la luna.

Acerca de Elie Top

Elie Top comenzó su carrera a los 20 años, y dos años después se le encargó la creación de la colección de joyas de una prestigiosa casa de moda. Le siguió una década de colaboración con Lanvin. En 2015, creó Elie Top, la marca de alta joyería que lleva su nombre y que ha aparecido en The New York Times, Vogue y Financial Times. Clé de Peau Beauté 40th Anniversary The Premium Collection ofrece la oportunidad de poseer piezas de edición muy limitada de Elie Top, cada una con los productos de lujo más codiciados de Clé de Peau Beauté.

Acerca de Clé de Peau Beauté's 40th Anniversary The Premium Collection

La Colección Premium sólo está disponible en algunos países/regiones. Para más detalles, consulte con su punto de venta local de Clé de Peau Beauté.

Acerca de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, la marca global de lujo de Shiseido Co., Ltd., fue fundada en 1982 como la máxima expresión de elegancia y ciencia. Clé de Peau Beauté significa la clave de la belleza de la piel. La filosofía de la marca es liberar el poder de la luminosidad de la mujer aprovechando las tecnologías de maquillaje y el cuidado avanzado de la piel de todo el mundo. Siempre guiada por una exquisita sensibilidad e inteligencia estética, Clé de Peau Beauté ha dotado a sus productos de modernidad, encanto y dinamismo para emerger como líder de la industria en la entrega de una luminosidad tan notable, que emana del interior. Disponible en 23 países y regiones de todo el mundo.

Página de Clé de Peau Beauté The Premium Collection: https://www.cledepeau-beaute.com/int/the-premium-collection.html

Sitio web oficial de Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com

Instagram de Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1832258/Cle_de_Peau_Beaute.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1832257/Cle_de_Peau_Beaute.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1832259/Cle_de_Peau_Beaute.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1740205/cpb_logo_set_bold_Logo.jpg

SOURCE Clé de Peau Beauté