Die Rückkehr zur Kunst der Sofortbildfotografie: Magnum und Polaroid setzen neue Maßstäbe

Zusammen mit den renommierten Magnum-Fotografen Enri Canaj, Jim Goldberg und Newsha Tavakolian, verkünden Polaroid und Magnum Photos einen Open Call, um die nächste Generation fotografischer Storyteller zu finden.

AMSTERDAM, 9. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Polaroid und Magnum, zwei Ikonen der Fotografie, kündigen ihre erste Zusammenarbeit an. Gemeinsam mit renommierten Magnum-Fotografen feiern sie die erzählerische Kraft der Schwarzweißfotografie und das neue Niveau an Handwerkskunst, Detailtreue und Meisterschaft, das durch die Polaroid I-2 Sofortbildkamera ermöglicht wird. Ihr gebündeltes Fachwissen – einschließlich Tipps, wie man Perfektion überwindet – wird Fotografen weltweit im Rahmen eines offenen Aufrufs zugänglich gemacht.

Inspirierende, neue Narrative in der Sofortbildfotografie

Photography by Newsha Tavakolian Polaroid X Magnum - Jim Goldberg Polaroid X Magnum - Open Call

Die Partnerschaft steht im Zeichen der Kunstfertigkeit renommierter Magnum-Fotografen, die für ihr tiefgründiges, einfühlsames Storytelling und ihr Engagement, das wahre Leben in seiner ganzen Komplexität einzufangen, bekannt sind: Jim Goldberg, Newsha Tavakolian und Enri Canaj. Ihre Werke sollen die nächste Welle von Geschichtenerzählern der Sofortbildfotografie inspirieren. "Mit der Polaroid I-2 zu fotografieren ist eine einzigartige Erfahrung. Der langsame Prozess erfordert Zeit, um sich mit dem Motiv, dem Licht und dem Blickwinkel auseinanderzusetzen, bevor man auf den Auslöser drückt. Das macht es für mich zu etwas Besonderem", sagt Enri Canaj, der in seinem Projekt "Albania Homecoming" den kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel erforscht. Newsha Tavakolian fängt in ihrem Projekt "Mount Damavand community" eine kleine Region und die Menschen ein, die den meisten unbekannt sind, während Jim Goldbergs "Augusta community" den verborgenen Geist Amerikas aufdeckt.

"Die Kraft der Polaroid-Fotografie ist eine der reinsten und stärksten, die es gibt. Dieser Zusammenschluss unterstreicht unser Engagement, die Kunst der Sofortbildfotografie neu zu definieren und mit mehr Fotografen zu teilen."

Marine Merindol, Magnum Photos COO

Impercectionism: Perfektionismus ablehnen, stattdessen Souveränität anstreben

Polaroids eigene Bewegung, Imperfectionism, versucht, uns durch die Sofortbildfotografie wieder mit unseren Motiven und unserem Leben zu verbinden. "Es gibt weder ein perfektes Leben noch ein perfektes Bild", sagt Newsha Tavakolian. "Analog- und Sofortbildfotografie rufen dieses Gefühl hervor, weil sie nicht mit Photoshop bearbeitet oder gefiltert werden können." Imperfectionism ist die Besessenheit von der Kunst der Sofortbildfotografie. Es vertritt die Idee, dass echte Erfahrungen, Fehler und Authentizität wertvoller sind als polierte Perfektion. Diese Bewegung hat die Marke dazu inspiriert, die Polaroid I-2 Sofortbildkamera auf den Markt zu bringen - die allererste Sofortbildkamera mit eingebauter manueller Steuerung. Polaroid-Vorsitzender, Oskar Smolokowski

"Schönheit liegt nicht nur in schönen Momenten, sondern auch in den Momenten, die man nicht planen kann, in Fehlern, in unserem Alltag. Sie ist überall. Daran glaube ich wirklich."

Jim Goldberg, Magnum Fotograf

Details zur offenen Ausschreibung

Der offene Aufruf lädt alle Fotografen weltweit ein, bis zum 12. August 2024 ihr Fotoportfolio (digitale, analoge oder Polaroid-Fotografie) und eine Idee für eine von Empathie inspirierte Geschichte über polaroid.com einzureichen. Ausgewählte Fotografen werden von Magnum kontaktiert und können eine Polaroid I-2 Kamera, Polaroid-Film und eine Betreuung durch Magnum-Fotografen gewinnen, um das wahre Leben in allen Grautönen einzufangen. Die Gewinner werden am 26. August bekannt gegeben.

Über Imperfectionism

