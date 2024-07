Redécouvrir l'art de la photographie instantanée : Magnum et Polaroid définissent une nouvelle référence en matière de photographie instantanée

Polaroid et Magnum Photos lancent un appel à candidatures pour découvrir la nouvelle génération de photographes accompagnés par les célèbres photographes de Magnum : Enri Canaj, Jim Goldberg et Newsha Tavakolian.

AMSTERDAM, 9 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Polaroid et Magnum, deux symboles de la photographie, annoncent leur toute première collaboration. Aux côtés de photographes renommés de Magnum, ils célèbrent le pouvoir de narration de la photographie en noir et blanc et le perfectionnement de la maîtrise, du détail et de l'art rendu possible par l'appareil photo instantané Polaroid I-2. Leur expertise combinée, sera partagée avec des photographes du monde entier par le biais d'un concours ouvert à tous.

Inspirer de nouvelles histoires grâce à la photographie instantanée.

Photography by Newsha Tavakolian Polaroid X Magnum - Jim Goldberg Polaroid X Magnum - Open Call

Ce partenariat met en valeur la créativité et l'approche photographique des célèbres artistes de l'agence Magnum, connus pour la profondeur et l'empathie de leurs récits et pour leur engagement à saisir la vie réelle dans toute sa complexité : Jim Goldberg, Newsha Tavakolian et Enri Canaj. Leurs œuvres visent à inspirer la prochaine vague de photographes instantanés. "Photographier avec le Polaroid I-2 est une expérience unique. Son processus lent nécessite du temps pour interagir avec le sujet, la lumière et l'angle avant d'appuyer sur le bouton, ce qui le rend spécial à mes yeux", déclare Enri Canaj, qui explore les changements culturels, sociétaux et économiques dans son projet "Albania Homecoming" (Retour en Albanie). Newsha Tavakolian capture une petite région et ses habitants inconnus dans son projet "Mount Damavand community", tandis que "Augusta community" de Jim Goldberg révèle l'esprit caché de l'Amérique.

« Nous sommes ravis d'annoncer un nouveau partenariat passionnant avec Polaroid. En combinant les visions uniques des photographes de Magnum avec le matériel de photographie de Polaroid, nous sommes prêts à explorer de nouveaux domaines de créativité et de spontanéité. Cette association promet de redéfinir les limites de la photographie instantanée, en apportant une authenticité et une immédiateté inégalées à nos récits, ainsi qu'à de nombreux photographes. »

- Marine Merindol, Directrice de l'exploitation de Magnum Photos

L'imperfectionnisme : Rejeter la perfection, rechercher la maîtrise

Ce mouvement cherche à nous reconnecter avec nos sujets et nos vies par le biais de la photographie instantanée. "Il n'existe pas de vie parfaite, ni d'image parfaite", déclare Newsha Tavakolian. "La photographie analogique et instantanée évoque ce sentiment parce qu'elle ne peut pas être retouchée ou filtrée." L'imperfectionnisme est une obsession pour l'art de la photographie instantanée. Il défend l'idée que les expériences réelles, les erreurs et l'authenticité ont plus de valeur que la perfection soignée. C'est ce mouvement qui a incité la marque à lancer l'appareil photo instantané Polaroid I-2 - le tout premier appareil photo instantané avec commandes manuelles intégrées.

« La beauté n'est pas seulement dans les beaux moments ; elle est dans les moments que l'on ne peut pas prévoir, dans les erreurs, dans notre quotidien. Elle est partout. C'est ce que je crois vraiment. »

- Jim Goldberg, photographe Magnum

Détails du concours

Le concours invite tous les photographes du monde entier à soumettre leur portfolio (photographie numérique, analogique ou Polaroid) et une idée de récit inspiré de l'empathie via polaroid.com jusqu'au 12 août 2024. Les photographes sélectionnés seront contactés par Magnum et pourront gagner un appareil photo Polaroid I-2, des films Polaroid.

Polaroid et Magnum sélectionneront 10 gagnants.

Les gagnants seront annoncés le 26 août.

Tous les assets

À propos de l'imperfectionnisme

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2454535/Polaroid_Newsha_Tavakolian.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2457188/Jim_Goldberg.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2457189/Polaroid_x_Magnum_Open_Call.jpg