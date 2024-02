DIE SI GROUP KÜNDIGT STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT MIT LIAONING DINGJIDE PETROCHEMICAL CO. FÜR BESTIMMTE PRODUKTE IN CHINA AN

Das Unternehmen stellt die Produktion in seiner Produktionsstätte in Jinshan, China, ein

THE WOODLANDS, Texas, 22. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Die SI Group, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Leistungsadditiven, Prozesslösungen, Pharmazeutika und chemischen Zwischenprodukten, gab heute eine langfristige Lieferpartnerschaft mit Liaoning Dingjide Petrochemical Co., Ltd. (Dingjide) 603255:CHShanghai (CNY) an, einem in China ansässigen Hersteller von Zusatzstoffen und anderen Spezialchemikalien. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Dingjide bestimmte Produkte der SI Group in China als Koproduzent herstellen. Infolge des Liefervertrags wird die SI Group die Produktion in ihrer Produktionsstätte in Jinshan, China, einstellen und die Immobilie sowie die dazugehörige juristische Person zum Verkauf anbieten.

SI GROUP ANNOUNCES STRATEGIC PARTNERSHIP WITH LIAONING DINGJIDE PETROCHEMICAL CO., LTD. FOR CERTAIN PRODUCTS IN CHINA

Im Rahmen der Vereinbarung wird die SI Group diese Produkte weiterhin den Kunden in China anbieten und diese Materialien außerhalb Chinas vertreiben und verkaufen. Die SI Group wird sich bemühen, ihre Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, die sich derzeit in Jinshan befinden, zu verlagern, und wird ihre verbleibenden Büros und die Produktionsstätte in China weiter betreiben. „Durch die Partnerschaft mit Dingjide ist die SI Group in der Lage, sich auf den Aufbau einer globalen Führungsposition im Bereich der Hochleistungsadditive zu konzentrieren, und zwar durch die globale Vertriebs- und Marketingreichweite und die Investitionen in Innovationen, während wir gleichzeitig unsere Präsenz optimieren und unsere Kostenstruktur variabilisieren", sagte Joey Gullion, Senior Vizepräsident und kaufmännischer Leiter bei der SI Group.

Die SI Group macht weiterhin Fortschritte auf dem Weg zur Vision, das globale Powerhouse für Hochleistungsadditive zu werden und sieht diese Partnerschaft als einen bedeutenden Schritt auf diesem Weg. „Die SI Group hat eine lange Tradition in der Bereitstellung von Qualitätsprodukten für die Industrie weltweit. Als Teil unserer Geschäftsstrategie suchen wir ständig nach neuen Wegen, um qualitativ hochwertiges Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum und weltweit zu realisieren", sagte David Bradley, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der SI Group. „Zusätzlich zu unseren hohen Qualitätsstandards und unserem ausgezeichneten Service stärkt diese lokale Bezugsquelle durch unsere Vereinbarung mit Dingjide unsere Position als Hauptlieferant von Antioxidantien für unsere Kunden."

Dingjide wird die hohen Qualitätsstandards der SI Group mit der Produktion in der modernen Produktionsstätte aufrechterhalten. „Wir sind sehr erfreut, eine langfristige strategische Vereinbarung mit der SI Group zu treffen. Durch die Partnerschaft mit der SI Group, einem international führenden Hersteller von Additiven, wird Dingjide seine Weltklasse-Qualität und Produktionskapazitäten nutzen, um den Wachstumskurs von Antioxidantien auf dem globalen Markt zu unterstützen", sagte Herr Zaiming Zhang, Vorstandsvorsitzender von Liaoning Dingjide Petrochemical.

Die Produktionsstätte der SI Group in Jinshan, China, wird voraussichtlich am 31. Juli 2024 ihren Betrieb einstellen. Das Unternehmen wird den Standort zum Verkauf anbieten und sofort einen Käufer suchen.

Informationen zur SI Group

Die SI Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der innovativen Technologie von Leistungszusätzen, Prozesslösungen, aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen und chemischen Zwischenprodukten. Die Lösungen der SI Group sind für die Verbesserung der Qualität und Leistung unzähliger Industrie- und Konsumgüter in der Kunststoff-, Gummi- und Klebstoff-, Treibstoff- und Schmierstoff-, Ölfeld- und Pharmaindustrie unerlässlich. Die globalen Fertigungskapazitäten der SI Group umfassen 20 Produktionsstätten auf drei Kontinenten. Das Unternehmen beliefert Kunden in 80 Ländern und beschäftigt weltweit etwa 2.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2021 wurde der SI Group von EcoVadis der Gold Award für soziale Unternehmensverantwortung verliehen. Die SI Group zählt unter mehr als 50.000 Unternehmen weltweit zu den besten fünf Prozent. Die SI Group ist innovativ und treibt den Wandel voran, um Werte zu schaffen - mit einer Leidenschaft für Sicherheit, Chemie, Nachhaltigkeit und außergewöhnliche Ergebnisse. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.siigroup.com.

Medienkontakt: Joseph Grande

T: + 1.413.684.2463

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2343450/SI_GROUP_LIAONING.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpg