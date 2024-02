SI GROUP ANNONCE LA CONCLUSION D'UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC LIAONING DINGJIDE PETROCHEMICAL CO. LTD. POUR CERTAINS PRODUITS EN CHINE

La société va cesser ses opérations de fabrication à son usine de fabrication de Jinshan, en Chine

THE WOODLANDS, Texas, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- SI Group , l'un des principaux développeurs et fabricants mondiaux d'additifs de performance, de solutions de traitement, de produits pharmaceutiques et d'intermédiaires chimiques, a annoncé aujourd'hui un partenariat d'approvisionnement à long terme avec Liaoning Dingjide Petrochemical Co., Ltd. (Dingjide) 603255:CHShanghai (CNY), un fabricant chinois d'additifs et d'autres produits chimiques spécialisés. Grâce à ce partenariat, Dingjide fabriquera certains produits de SI Group en Chine en tant que coproducteur. En vertu de l'accord d'approvisionnement, SI Group cessera ses activités de fabrication sur son site de Jinshan, en Chine, et mettra en vente la propriété et l'entité juridique associée.

Selon les termes de l'accord, SI Group continuera à offrir ces produits aux clients en Chine et distribuera et vendra ces matériaux en dehors de la Chine. SI Group cherchera à délocaliser ses installations de recherche et développement actuellement situées à Jinshan et continuera à exploiter ses bureaux restants et son usine de fabrication en Chine. « En s'associant à Dingjide, SI Group peut se concentrer sur l'établissement d'un leadership mondial dans le domaine des additifs de performance grâce à ses ventes mondiales et à son marketing, ainsi qu'à ses investissements dans l'innovation, tout en optimisant son empreinte et en modifiant sa structure de coûts » a déclaré Joey Gullion, vice-président principal et directeur commercial chez SI Group.

SI Group continue de progresser vers son objectif de devenir le leader mondial des additifs de performance et considère ce partenariat comme une étape importante dans ce parcours. « SI Group fournit depuis longtemps des produits de qualité aux industries du monde entier. Dans le cadre de notre stratégie commerciale, nous recherchons continuellement de nouvelles façons de réaliser une croissance de qualité en Asie-Pacifique et dans le monde entier », a déclaré David Bradley, président-directeur général de SI Group. « En plus de nos normes de qualité élevées et de notre excellent service, ce point d'approvisionnement local, grâce à notre accord avec Dingjide, renforce notre position en tant que principal fournisseur d'antioxydants de choix pour nos clients. »

Dingjide respectera les normes de qualité élevées de SI Group pour ses produits, qui seront fabriqués dans son usine moderne. « Nous sommes très heureux de conclure un accord stratégique à long terme avec SI Group. En s'associant à SI Group, un leader international dans le domaine des additifs, Dingjide tirera parti de sa qualité et de ses capacités de production de classe mondiale pour soutenir la croissance des antioxydants sur le marché mondial », a déclaré M. Zaiming Zhang, président du conseil d'administration de Liaoning Dingjide Petrochemical.

L'usine de fabrication de SI Group à Jinshan, en Chine, devrait cesser ses activités de production le 31 juillet 2024. La société va mettre le site en vente et chercher un acheteur immédiatement.

