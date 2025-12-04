Die SILKERRY™-Kollektion von LILYSILK wurde bei den International Luxury Awards 2025 zum doppelten Grand Winner gekürt.

NEW YORK, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die sich dafür einsetzt, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, wurde bei den zweiten jährlichen 2025 International Luxury Awards zum Grand Winner sowohl in der Kategorie „Best Luxury Fashion Design " als auch in der Kategorie „ Best Luxury Textile" gekürt. Diese doppelte Auszeichnung für die SILKERRY™-Kollektion ist ein Meilenstein im Streben der Marke nach Innovation und höchster Handwerkskunst.

Die Luxury Awards, organisiert von der International Awards Associate (IAA), würdigen herausragende Leistungen in den Bereichen Luxusdesign, Branding und Kreativdirektion. Sie würdigen die Visionäre, die die Zukunft des globalen Luxus prägen, und sind ein Zeichen für das Prestige von Marken, Designern und Kreativen weltweit. Die IAA ist eine weltweit anerkannte Organisation für Award-Management-Dienstleistungen, die sich der Förderung kreativer Standards und der Erweiterung der Grenzen der Innovation in der Welt der Auszeichnungen verschrieben hat.

„Die Gewinner dieser Saison zeigen, wie sich Luxus weiterentwickelt und dabei seinen Wurzeln in Qualität und Präsenz treu bleibt", so Thomas Brandt, Sprecher der IAA. „Wir sind stolz darauf, den Erfolg von LILYSILK in diesem Jahr zu feiern, da das Unternehmen weiterhin die Erwartungen übertrifft, während der Award die definitive Plattform für die weltweit erfolgreichsten Luxusdesigner und -marken bleibt."

SILKERRY™ ist eine innovative neue Art von seidenverstärktem Baumwollfrottee, der wie Freizeitkleidung aussieht, aber wie Funktionskleidung funktioniert. SILKERRY™ verbindet Seide und Innovation, um Komfort neu zu definieren, und geht weit über einfachen Frotteestoff hinaus, um eine einzigartige Kategorie zu schaffen. Diese firmeneigene Mischung, angereichert mit hochfester Naturseide, wertet Alltagskleidung durch atmungsaktive Frottee-Weichheit und die luxuriösen Vorteile von Seide auf und ergibt ein Textil, das die Haut verwöhnt, die Temperatur reguliert und länger frisch bleibt. Weich, atmungsaktiv und von Natur aus wohltuend für die Haut, ist sie für den Alltag konzipiert und sorgt dafür, dass sich Träger/innen besser fühlen als je zuvor.

Die SILKERRY™-Kollektion wurde von namhaften Persönlichkeiten begeistert aufgenommen, darunter Model Karlie Kloss, die die Seamflow Stride Sweatpants auf Instagram trug, und Schauspielerin Emmanuelle Chriqui, die ihren braunen Sweatsuit als „das Nonplusultra " bezeichnete. Sarah Shahi beschrieb ihren Look als „süß und gemütlich in den Berkshires", während Jena Sims ihr SILKERRY™-Outfit ebenfalls in einem Instagram-Video teilte.

David Wang, CEO von LILYSILK, sagte: „Wir fühlen uns sehr geehrt, diese prestigeträchtige Auszeichnung von den iLuxury Awards zu erhalten. Sie ist ein Beweis für das Engagement und die Kunstfertigkeit unseres gesamten Teams und unser gemeinsames Bestreben, Luxus neu zu definieren."

