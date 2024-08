Die SmallRig Awards geben einen weltweiten Aufruf zur Einreichung von Beiträgen bekannt: Oscar-Jurorin Ruby Yang wird als Vorsitzende der Jury fungieren

SHENZHEN, China, 30. Aug. 2024 /PRNewswire/ – Vor wenigen Tagen hat SmallRig die SmallRig Awards ins Leben gerufen, für die nun weltweit Einreichungen angenommen werden. Die Einreichungsfrist läuft von August bis November 2024. Schöpfer auf der ganzen Welt können über die offizielle SmallRig-Website und den Online-Shop auf die Einzelheiten der Einreichung zugreifen und ihre Werke einreichen. https://uat.smallrig.net/activity/SmallRigAwards

SmallRig Awards

Die Dokumentarfilmerin und Oscar-Jurorin Ruby Yang, die den 79. Academy Award für den besten Kurzdokumentarfilm gewann, übernimmt den Vorsitz der Jury und leitet den Bewertungsprozess für die SmallRig Awards.

Ruby Yang verweist auf die transformative Wirkung der sozialen Medien auf die globale Kommunikation und hebt die zunehmende Nutzung visueller Erzählungen hervor, um die Erstellung von Filmen zu fördern, die sich auf das globale Gemeinwohl konzentrieren. Die SmallRig Awards, die sich auf Themen des Gemeinwohls konzentrieren, sollen Filmemacher dazu ermutigen, Werke zu produzieren, die nicht nur von großer gesellschaftlicher Relevanz sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Gemeinwohls leisten. Yang freut sich darauf, dass die Auszeichnungen zu einem Treffpunkt für Bildgestalter des Gemeinwohls auf der ganzen Welt werden, um Ideen auszutauschen, den kollektiven Fortschritt zu fördern und mehr Menschen zu ermutigen, sich für das globale Gemeinwohl zu engagieren.

Die SmallRig Awards sind die erste Auszeichnung, die sich dafür einsetzt, dass visuelle Fachleute und Ersteller von Inhalten auf der ganzen Welt sich für wohltätige Zwecke engagieren können. Zu den Hauptzielen gehören die Anregung zur Produktion von Bildern mit philanthropischen Botschaften, die Förderung der Synthese von bildender Kunst und Philanthropie sowie die Förderung der gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung.

Mit dieser Auszeichnung werden weltweit tätige visuelle Kreative für ein breites Spektrum an sozial verantwortlichen Bemühungen gewürdigt, zu denen u. a. die Bekämpfung der Armut, die Förderung des sozialen Zusammenhalts, die gegenseitige Unterstützung, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und des Kindeswohls sowie die Bereitstellung von Humanität gehören.

Zu den Preisen gehören Goldauszeichnungen in Höhe von jeweils 8.000 USD, Silberauszeichnungen in Höhe von jeweils 3.000 USD und Bronzeauszeichnungen in Höhe von jeweils 800 USD. Darüber hinaus umfasst das Programm den jährlichen Sensation Award (5.000 USD), den Annual Topic Award (5.000 USD) und den Annual Tribute Award (12.000 USD). Die Preisträger können auch am 100/100 Public Welfare Film Program des SmallRig Image Development Fund teilnehmen, mit dem 100 aufstrebende Filmemacher (oder Filmteams) bei der Produktion von 100 bemerkenswerten Dokumentarfilmen unterstützt werden sollen.

