Les SmallRig Awards lancent un appel à candidatures mondial : Ruby Yang, jurée aux Oscars, présidera le jury

SHENZHEN, Chine, 29 août 2024 /PRNewswire/ -- Il y a quelques jours, SmallRig a lancé les SmallRig Awards, qui acceptent désormais les candidatures du monde entier. La période de soumission s'étendra d'août à novembre 2024. Les créateurs du monde entier peuvent accéder aux détails des soumissions et présenter leurs œuvres sur le site officiel de SmallRig et dans la boutique en ligne. https://uat.smallrig.net/activity/SmallRigAwards

SmallRig Awards

Ruby Yang, réaliste de documentaires et membre du jury des Oscars, qui a remporté le 79e Oscar du meilleur court métrage documentaire, prend la tête du jury et guide le processus d'évaluation des SmallRig Awards.

Ruby Yang souligne l'effet transformateur des réseaux sociaux sur les communications mondiales, en mettant l'accent sur l'augmentation de l'utilisation des récits visuels pour développer la création de films axés sur le bien-être public mondial. Axés sur des thèmes liés au bien-être public, les SmallRig Awards visent à encourager les cinéastes à produire des œuvres qui non seulement sont profondément pertinentes pour la société, mais qui contribuent également de manière significative à faire avancer le bien commun. Mme Yang espère que les prix deviendront un lieu où les créateurs d'images pour le bien-être public du monde entier pourront partager leurs idées, favoriser le progrès collectif et encourager un plus grand nombre de personnes à s'engager dans des efforts de bien-être public à l'échelle mondiale.

Les SmallRig Awards constituent la première récompense visant à permettre aux professionnels de l'image et aux créateurs de contenu du monde entier de s'engager dans des activités de bienfaisance. Ses principaux objectifs sont d'inspirer la production de visuels à message philanthropique, de catalyser la synthèse des arts visuels et de la philanthropie, et de faire progresser l'évolution sociétale et culturelle.

Ce prix reconnaît et salue les créateurs visuels du monde entier dans le cadre d'un large éventail d'initiatives socialement responsables, notamment la lutte contre la pauvreté, la promotion de la cohésion sociale, l'entraide, la promotion de l'égalité des sexes et du bien-être des enfants, et l'aide à l'humanité.

Les prix comprennent des prix d'or de 8 000 dollars chacun, des prix d'argent de 3 000 dollars chacun et des prix de bronze de 800 dollars chacun. En outre, le programme comprend l'Annual Sensation Award (5 000 dollars), l'Annual Topic Award (5 000 dollars) et l'Annual Tribute Award (12 000 dollars). Les lauréats pourront également participer au programme 100/100 Public Welfare Film du SmallRig Image Development Fund, qui vise à soutenir 100 cinéastes (ou équipes de cinéastes) émergents dans la production de 100 films documentaires remarquables.

