Die Studie zeigt, dass rekombinantes Endolysin XZ.700* eine erfolgversprechende nicht-antibiotische Behandlung zur Kontrolle der Besiedlung von Hautläsionen mit Staphylococcus aureus (S. aureus) bei kutanem T-Zell-Lymphom (CTCL) darstellt.

Forschungen zeigen, dass XZ.700* die tumorfördernden Wirkungen von S. aureus auf bösartige T-Zellen blockieren und damit das Fortschreiten des Tumors möglicherweise verzögern könnte..

Die Ergebnisse stärken das Potenzial der Endolysin-Technologie von Micreos, den ungedeckten Bedarf der Patienten bei der Behandlung von CTCL im Zuge der verheerenden antimikrobiellen Resistenz zu decken.

ZUG, Schweiz, 8. März 2023 /PRNewswire/ -- Micreos freut sich, die positiven Ergebnisse einer Forschungsstudie bekannt zu geben: Endolysin hemmt die Besiedlung der Haut durch vom Patienten stammende Staphylococcus aureus und die Aktivierung bösartiger T-Zellen bei kutanem T-Zell-Lymphom, veröffentlicht im Journal of Infectious Disease, 2023 (https://doi.org/10.1016/j.jid.2023.01.039). In der von Prof. Niels Ødum, Forschungszentrum für Hautimmunologie der Universität Kopenhagen, geleiteten Studie wurde die Wirkung von Endolysin (XZ.700*) auf die Besiedlung der Haut, die Expression von Chemokinen, die Vermehrung von pathogenen S. aureus und mögliche tumorblockierende Wirkungen auf bösartige T-Zellen untersucht.

Das kutane T-Zell-Lymphom (CTCL) ist eine seltene, schwächende Form von Hautkrebs, die T-Zellen des Immunsystems befällt. S. aureus und Staphylokokken-Enterotoxine (SE) stehen im Verdacht, die Krankheitsaktivität und das Fortschreiten der Krebserkrankung bei CTCL durch eine direkte Stimulation der bösartigen T-Zellen zu fördern 1- 3. Da die Krankheit chronisch ist und ein beträchtlicher Teil der Patienten entweder schlecht oder gar nicht auf die derzeitigen Behandlungen anspricht, hat sie tiefgreifende Auswirkungen auf die Lebensqualität der Patienten 4,5. CTCL ist eine seltene Krankheit mit weniger als 200.000 Patienten in den USA, was bedeutet, dass die Indikation für eine Orphan Drug Designation in Frage kommt 6,7.

Niels Ødum, Professor am Forschungszentrum für Hautimmunologie der Universität Kopenhagen, der mit Micreos zusammengearbeitet hat, um den Ansatz der Endolysin-Behandlung bei CTCL aus präklinischer Sicht zu validieren, sagte: „Die Ergebnisse dieser Studie sind bedeutsam, da sie zeigen, dass das Endolysin XZ.700* das Potenzial hat, die Ergebnisse für Patienten zu verbessern, indem es auf Bakterien abzielt, die mit der Krankheitsaktivität und dem Fortschreiten von CTCL in Zusammenhang stehen. Von einer Behandlung von S. aureus mit Antibiotika wird wegen des damit verbundenen Risikos einer Antibiotikaresistenz abgeraten. Daher besteht ein großer medizinischer Bedarf an neuen, spezifischen Anti-Staphylokokken-Alternativen wie XZ.700*, die keine Anzeichen einer Resistenzinduktion aufweisen. Diese Studie zeigte, dass das Endolysin XZ.700* die Besiedlung der Haut durch S. aureus sowohl auf gesunder Haut als auch auf läsionaler CTCL-Haut stark hemmt. Wichtig war, dass dieses Endolysin S. aureus abtötete, nachdem die S. aureus-Kolonisation bereits etabliert war. Dies deutet darauf hin, dass XZ.700* sowohl für eine Akutbehandlung als auch für eine prophylaktische Behandlung geeignet ist.".

XZ.700* wurde von Micreos, einem weltweit führenden Endolysin-Plattformunternehmen, zur topischen Behandlung der mit CTCL verbundenen entzündlichen Hautsymptome und zur Verringerung der Krankheitsaktivität bei erwachsenen Patienten mit CTCL entwickelt. Studien haben gezeigt, dass eine aggressive Antibiotikabehandlung die Proliferation maligner T-Zellen und die Krankheitsaktivität hemmt 1. Antibiotika sind jedoch aufgrund der Resistenzentwicklung und der Auswirkungen auf das Hautmikrobiom keine brauchbare Option für eine chronische Anwendung 8. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten schreiten zügig voran, und auf der Grundlage präklinischer Modelle hat Micreos das Entwicklungsprogramm von XZ.700* auf das Endolysin der nächsten Generation, MEndoC, umgestellt.

„Micreos hat sich zum Ziel gesetzt, einen 'medizinischen Paradigmenwechsel' bei der erfolgreichen Behandlung von lebensbedrohlichen und behindernden bakteriellen Krankheiten zu erreichen, bei denen Antibiotika nicht eingesetzt werden können oder unwirksam sind. XZ.700* war das erste von vielen innovativen Endolysinen in unserem Entwicklungsportfolio." sagte Matt Regan, Geschäftsführer von Micreos. „Die Arbeit von Prof Ødum war unglaublich wichtig. Angesichts der sehr ermutigenden Ergebnisse treiben wir unser Forschungs- und Entwicklungsprogramm für CTCL mit unserem Endolysin der nächsten Generation MEndoC voran, das eine deutlich höhere intrinsische Aktivität aufweist. Dies sind äußerst positive Nachrichten, wenn wir unserem Programm für klinische Studien näher kommen. Wir arbeiten daran, gentechnisch hergestellte Behandlungen auf Endolysinbasis zu einer klinischen Realität zu machen und Ärzten die Möglichkeit zu geben, schädliche Bakterien, die bei Krankheiten wie CTCL eine wichtige Rolle spielen, gezielt zu bekämpfen und dabei das übrige Mikrobiom zu erhalten. Dies kann eine wichtige & potenziell praktikable Lösung für die globale AMR-Krise bieten".

Medienkontakt : ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOREN: Natalie Samuel Trine Ahlgreen Telefon: +44 7542 595192 Telefon: +45 40450093 [email protected] [email protected]

Informationen zu Micreos

Micreos ist ein pharmazeutisches Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase, das medizinische Lösungen zur Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen entwickelt und die Menschheit grundlegend verändert. Mit seiner einzigartigen Fähigkeit zum modularen Engineering zur Optimierung von Enzymtherapeutika leistet Micreos Pionierarbeit bei der Entwicklung antimikrobieller Mittel, die selektiv nur schädliche Bakterien abtöten, während der Rest des gesundheitsfördernden Mikrobioms erhalten bleibt.

Micreos konzentriert sich auf die Herausforderungen, denen sich die moderne Medizin im 21. Jahrhundert gegenübersieht, indem es biologische Alternativen zu den derzeitigen Antibiotika auswählt und entwickelt, die immer weniger in der Lage sind, bakterielle Infektionen zu bekämpfen, die eine wichtige Rolle bei Krankheiten spielen, die oft über die Primärinfektion hinausgehen. In drei therapeutischen Bereichen, die durch pathogene Bakterien verursacht oder verschlimmert werden und in denen die zunehmende Antibiotikaresistenz den Patienten immer weniger Möglichkeiten lässt, werden derzeit Prüfpräparate untersucht: Kutanes T-Zell-Lymphom (CTCL), atopische Dermatitis (AD) und bakterielle Blutstrominfektion (BBI).

www.micreos.com

Informationen zu XZ.700

XZ.700 tötet nachweislich spezifisch S aureus , ist aber inaktiv gegenüber Hautbakterien wie Staphylococcus epidermidis (S. epidermidis) und lässt somit das gesunde Mikrobiom intakt 9 .

, ist aber inaktiv gegenüber Hautbakterien wie und lässt somit das gesunde Mikrobiom intakt . XZ. 700 ist wirksam gegen 50 MRSA-Stämme 10 .

wirksam gegen 50 MRSA-Stämme . XZ.700 induzierte keine Resistenz bei S. aureus während wiederholter Exposition gegenüber subletalen Konzentrationen 10.

Informationen zu MEndoC

Auf der Grundlage von präklinischen Modellen und einer erhöhten intrinsischen Aktivität hat Micreos das Entwicklungsprogramm für CTCL von XZ.700 auf das Endolysin der nächsten Generation, nämlich MEndoC, umgestellt.

Endolysins und Micreos Technology

Endolysine sind kleine organische Strukturen, die ursprünglich von bakterientötenden Viren, den Bakteriophagen, verwendet wurden. Endolysine wirken, indem sie sich an die Außenseite der Bakterien anheften. Einmal angeheftet, brechen sie die Bindungen in der Bakterienzellwand auf, wodurch die Bakterien platzen und absterben. Beide Schritte erfordern Strukturen, die sowohl für das Endolysin als auch für die Zielbakterien einzigartig sind, was bedeutet, dass Endolysine nur eine Art von Bakterien angreifen und abtöten.

Micreos wendet einen einzigartigen wissenschaftlichen Ansatz an, um Endolysine und Bakteriophagen für gezielte antibakterielle Behandlungen zu entwickeln und das hohe Potenzial beider Technologien für seine eigenen Produkte zu nutzen. Seine Moleküle richten sich selektiv gegen schädliche Bakterien - einschließlich antibiotikaresistenter Stämme -, die akute und chronische Krankheiten verursachen und verschlimmern. Die natürlichen Bakterien des Mikrobioms, die für unsere Gesundheit nützlich sind, bleiben davon unberührt. Aufgrund der einzigartigen Wirkungsweise der Endolysine ist das Auftreten von Resistenzen äußerst unwahrscheinlich.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu den Erwartungen in Bezug auf das Potenzial unserer Produktkandidaten, einschließlich unseres Hauptkandidaten XZ.700 (MEndoC), und zu den Erwartungen in Bezug auf unsere Pipeline, einschließlich des Studiendesigns, des Beginns präklinischer Studien und des Fortschritts mehrerer präklinischer Entwicklungsprogramme. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar. Obwohl wir uns dazu entschließen können, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu aktualisieren, lehnen wir jede Verpflichtung dazu ab, selbst wenn spätere Ereignisse unsere Ansichten ändern sollten.

Referenzen

Auf Anfrage erhältlich

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2017889/Micreos_Logo.jpg

SOURCE Micreos