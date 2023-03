Une étude expérimentale met en évidence que l'endolysine recombinante XZ.700* est une nouvelle stratégie de traitement non antibiotique prometteuse visant à contrôler la colonisation de la peau lésionnelle par Staphylococcus aureus (S. aureus) dans le lymphome cutané à cellules T (CTCL)

La recherche montre que XZ.700* pourrait bloquer les effets de S. aureus sur les cellules T malignes, ce qui pourrait retarder la progression de la tumeur.

Les résultats renforcent le potentiel de la technologie d'endolysine de Micreos pour répondre aux besoins non satisfaits des patients dans le traitement de du CTCL à la suite d'une résistance antimicrobienne dévastatrice.

ZUG, Suisse, 9 mars 2023 /PRNewswire/ -- Micreos est heureux de partager les résultats positifs d'une étude expérimentale : Endolysin inhibits skin colonization by patient-derived Staphylococcus aureus and malignant T cell activation in cutaneous T cell lymphoma, published in the Journal of Investigative Dermatology, 2023 ( https://doi.org/10.1016/j.jid.2023.01.039 ). L'étude, dirigée par le professeur Niels Ødum, du Centre de recherche en immunologie cutanée de l'Université de Copenhague, a été entreprise pour étudier l'effet de l'endolysine (XZ.700*) sur la colonisation cutanée, l'expression des chimiokines, la prolifération du pathogène S. aureus et les effets bloquants possibles sur les cellules T malignes.

Le lymphome cutané à cellules T (CTCL) est une forme rare et débilitante de cancer de la peau affectant les cellules T qui font partie du système immunitaire. On soupçonne que S. aureus et les entérotoxines staphylococciques (ES) alimentent l'activité pathologique et la progression du cancer dans le CTCL par une stimulation directe des cellules T malignes1-3. Le CTCL a un impact profond sur la qualité de vie des patients en raison de sa nature chronique et du fait qu'une proportion considérable de patients ont une réponse faible ou aucune réponse soutenue aux traitements actuels4,5. Le CTCL est une maladie rare qui touche moins de 200 000 patients aux États-Unis, ce qui signifie que l'indication est admissible à la désignation de médicament orphelin6,7.

Niels Ødum, professeur au Centre de recherche en immunologie cutanée de l'Université de Copenhague, qui travaille avec Micreos pour valider l'approche du traitement à l'endolysine dans le CTCL d'un point de vue préclinique, a déclaré : « Les résultats de cette étude sont importants, car ils montrent que l'endolysine XZ.700* a le potentiel d'améliorer les résultats pour les patients en ciblant les bactéries associées à l'activité et à la progression de la maladie CTCL. Le traitement de S. aureus avec des antibiotiques est déconseillé en raison du risque associé d'induction de résistance aux antibiotiques. Ainsi, il existe un besoin médical important pour de nouvelles alternatives spécifiques, antistaphylococciques telles que XZ.700* qui ne montrent aucun signe d'induction de résistance. Cette étude a montré que l'endolysine XZ.700* inhibait profondément la colonisation cutanée par S. aureus de la peau saine et de la peau lésionnelle dans le cadre d'une atteinte CTCL. Fait important, nous avons vu que cette endolysine a tué S. aureus après la colonisation de S. aureus. Cela donne à penser que XZ.700* a un potentiel tant en contexte de traitement aigu qu'en prophylaxie."

XZ.700* a été développé par Micreos, une entreprise-plateforme de classe mondiale, comme traitement topique des symptômes inflammatoires de la peau associés au CTCL et pour la réduction de l'activité de la maladie chez les patients adultes atteints de CTCL. Des études ont montré que le traitement antibiotique agressif inhibe la prolifération des cellules T malignes et l'activité de la maladie1. Cependant, les antibiotiques ne sont pas une option viable pour une utilisation chronique en raison du développement de la résistance et de l'impact sur le microbiome cutané8. La recherche et le développement progressent rapidement et, s'appuyant sur des modèles précliniques, Micreos a fait passer le programme de développement de XZ.700* à la prochaine génération d'endolysine, à savoir MEndoC.

« Micreos s'est engagé à réaliser un 'changement de paradigme médical' pour traiter avec succès les maladies bactériennes pathogènes associées qui mettent la vie en danger et qui sont invalidantes lorsque les antibiotiques ne peuvent pas être utilisés ou sont inefficaces. XZ.700* était la première de nombreuses endolysines innovantes dans notre portefeuille de développement. » a déclaré Matt Regan, PDG de Micreos. « Le travail du professeur Ødum a été extrêmement important. Compte tenu des résultats très encourageants, nous allons de l'avant avec notre programme de recherche et de développement dans CTCL avec notre endolysine 'prochaine génération', MEndoC, qui a des niveaux d'activité intrinsèque nettement plus élevés. C'est une nouvelle extrêmement positive alors que nous nous rapprochons de notre programme d'essais cliniques. Nous travaillons à faire des traitements à base d'endolysine une réalité clinique, donnant aux médecins la capacité de cibler spécifiquement et sélectivement les bactéries nuisibles qui jouent un rôle important dans des maladies comme le CTCL, tout en préservant le reste du microbiome. Cela peut fournir une solution importante et potentiellement viable à la crise mondiale de la RAM. »

À propos de Micreos

Micreos est une société de biotechnologie pharmaceutique au stade clinique qui développe des solutions médicinales pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens et faire une différence profonde pour l'humanité. Avec sa capacité unique en ingénierie modulaire pour optimiser les traitements enzymatiques, Micreos est une entreprise pionnière dans le développement d'antimicrobiens qui tuent sélectivement, uniquement les bactéries nuisibles tout en préservant le reste du microbiome améliorant la santé.

Micreos se concentre sur les défis auxquels est confrontée la médecine moderne au 21e siècle en sélectionnant et en concevant des alternatives biologiques aux antibiotiques actuels qui sont de plus en plus impuissants à lutter contre les infections bactériennes qui jouent un rôle important dans la maladie, souvent au-delà de l'infection primaire. Les traitements expérimentaux actuels sont évalués dans trois domaines thérapeutiques qui sont causés ou aggravés par des bactéries pathogènes et où la résistance croissante aux antibiotiques laisse aux patients des options de plus en plus limitées : Lymphome cutané à cellules T (CTCL), dermatite atopique (AD) et infection bactérienne de la circulation sanguine (BBI).

À propos de XZ.700

· Il a été démontré que XZ.700 tue spécifiquement S. aureus, tout en étant inactif contre les bactéries commensales de la peau telles que Staphylococcus epidermidis (S. epidermidis) et laisse ainsi le microbiome sain intact 9

· XZ.700 est efficace contre 50 souches de SARM10

· XZ.700 n'a pas induit de résistance chez S. aureus lors de séries répétées d'exposition à des concentrations sublétales 10

*À propos de MEndoC

Basé sur des modèles précliniques et une activité intrinsèque accrue, Micreos a fait passer le programme de développement dans le CTCL de XZ.700 à la prochaine génération d'endolysine, à savoir MEndoC.

Technologie de Micreos et endolysines

Les endolysines sont de petites structures organiques utilisées à l'origine par des virus tueurs de bactéries, appelés bactériophages. Les endolysines fonctionnent en s'attachant à l'extérieur de la bactérie. Une fois attachés, ils décomposent les liaisons dans la paroi cellulaire bactérienne, provoquant l'éclatement et la mort de la bactérie. Ces deux étapes nécessitent des structures uniques à l'endolysine et à la bactérie cible, ce qui signifie que les endolysines n'attaquent et ne tuent qu'un type de bactérie.

Micreos utilise une approche scientifique unique pour concevoir des endolysines et des bactériophages dans des traitements antibactériens ciblés, tirant parti du potentiel élevé des deux technologies pour ses produits propriétaires. Ses molécules ciblent sélectivement les bactéries nuisibles - y compris les souches résistantes aux antibiotiques - qui causent et exacerbent les maladies aiguës et chroniques. Les bactéries naturelles du microbiome, bénéfiques pour notre santé, ne sont pas affectées. En raison du mode d'action unique des endolysines, l'émergence d'une résistance est extrêmement improbable.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué qui ne sont pas liées à des faits historiques doivent être considérées comme des déclarations prospectives, y compris, sans s'y limiter, les déclarations concernant les attentes concernant le potentiel de nos produits candidats, y compris notre principal candidat XZ.700 (MEndoC) et les attentes concernant notre pipeline, y compris la conception d'essais, le lancement d'études précliniques et l'avancement de multiples programmes de développement préclinique. Ces déclarations ne sont ni des promesses ni des garanties, mais elles impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs importants connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que nos résultats, nos performances ou nos réalisations soient sensiblement différents des résultats futurs. Ces déclarations prospectives représentent les prévisions faites par la direction en date du présent communiqué de presse. Bien que nous puissions choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à l'avenir, nous déclinons toute obligation de le faire, même si des événements ultérieurs font évoluer notre point de vue.

