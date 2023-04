Tiens konzentriert sich auf die globalen Märkte, indem es sich mit gleichgesinnten Kollegen aus allen Teilen der Welt zusammenschließt.

BOAO, China, 3. April 2023 /PRNewswire/ -- Die mit Spannung erwartete Jahreskonferenz 2023 des Boao Forum for Asia (BFA) stand unter dem Motto „Eine unsichere Welt: Solidarität und Zusammenarbeit für Entwicklung inmitten von Herausforderungen", wurde vom 28. bis 31. März in Boao, China, eröffnet. Als Senior-Platin-Mitglied des BFA wurde Li Jinyuan, Vorstandsvorsitzender der Tiens Group, einem Direktvertreiber von Gesundheitsprodukten, vom Organisationskomitee eingeladen, auf dem Forum zu sprechen.

Li Jinyuan, Chairman of the Board of Directors of Tiens Group, at the Boao forum.

Schwerpunkte der diesjährigen Konferenz sind regionale Zusammenarbeit in Asien, CO2-Neutralität, grüne Energie, Klimawandel und die digitale Wirtschaft. Die Tiens Group unterstrich die Rolle des Boao Forums als Plattform für internationalen Austausch und Zusammenarbeit und nahm an den Diskussionen teil, erzählte die Geschichte des Unternehmens, hörte sich die neuesten Ideen und Ansichten an und knüpfte Kontakte zu Branchenkollegen.

„Als ein in China ansässiger multinationaler Anbieter von Gesundheitsprodukten mit einer 28-jährigen Erfolgsgeschichte in der internationalen Entwicklung hat die Tiens Group die Führung bei der Unterstützung von Chinas „Neue Seidenstraße"-Initiative übernommen, um die Chancen auf dem globalen Markt zu verstehen und zu ergreifen", sagte Herr Li. „Die Tiens Group ist zuversichtlich, die Ressourcen mit den Partnern zu bündeln, so dass alle Beteiligten trotz der Herausforderungen, die während des Prozesses gemeinsam bewältigt werden müssen, zu den Gewinnern gehören."

Während der viertägigen Veranstaltung führte Herr Li mit vielen der geladenen Gäste, darunter dem BFA-Vorsitzenden Ban Ki-moon und dem stellvertretenden BFA-Vorsitzenden und Hauptvertreter für China Zhou Xiaochuan, interessante Gespräche, tauschte Ideen aus und teilte mit ihnen die erfolgreichen Erfahrungen von Tiens.

Während des Forums wurde Herr Li von Journalisten von Hainan Daily, Qiongdao TV und mehreren anderen Medienorganisationen interviewt. Die wichtigste Botschaft, die er in den Interviews vermittelte: „Tiens ist bereit, seine eigenen Vorteile voll auszuspielen. Das Unternehmen hält sich stets an die Mission, die Menschen gesund zu halten und der Gesellschaft zu dienen, mit dem Mantra, das Leben gesünder, glücklicher, reicher und besser zu machen". Tiens ist dabei, jede Stufe seines Arbeitsablaufs zu verbessern, um sich an die sich entwickelnde globale Industrie und die Lieferketten anzupassen und so zum Aufbau und Wachstum neuer Handelsströme sowohl in Asien als auch weltweit beizutragen.

Die Tiens Group hat Niederlassungen in 110 Ländern eröffnet und ist in 224 Ländern und Regionen vertreten. Sie bedient fast 50 Millionen Haushalte und schafft weltweit Millionen von Arbeitsplätzen und unternehmerischen Möglichkeiten. Das Unternehmen hat wesentlich zur Verbesserung der Lebensqualität und der körperlichen und geistigen Gesundheit von Hunderten von Millionen Menschen beigetragen.

Mit Blick auf die Zukunft plant die Tiens Group, ihre starke Globalisierungsplattform und -kanäle sowie ihren weitreichenden Markeneinfluss weiter zu nutzen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Ausbau der Investitionen und der Präsenz in den Ländern, die von der „Neue Seidenstraße"-Initiative der chinesischen Regierung abgedeckt werden, sowie auf dem Aufbau globaler Liefer-, Industrie-, Daten- und Talentketten mit dem Ziel, ein verstärktes und beschleunigtes Wachstum zu erreichen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2045872/Tiens_Group_Speaker_Picture1.jpg

SOURCE Tiens Group