Tiens Group participa da Conferência Anual Boao Forum for Ásia 2023

A Tiens se concentra nos mercados globais por meio do envolvimento com colegas com ideias semelhantes nos quatro cantos do mundo

BOAO, China, 3 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A tão esperada conferência anual do Boao Forum for Ásia (BFA) 2023, com o tema "Um mundo de incertezas: solidariedade e cooperação para o desenvolvimento em meio aos desafios", teve início em Boao, China, de 28 a 31 de março. Como membro sênior platinum do BFA, Li Jinyuan, presidente do Conselho de Administração do Tiens Group, vendedora direta de produtos de saúde, foi convidado a discursar no fórum pelo comitê organizador.

Li Jinyuan, Presidente do Conselho de Administração do Tiens Group, no Fórum Boao. (PRNewsfoto/Tiens Group)

A conferência deste ano se concentra na cooperação regional na Ásia, neutralidade de carbono, energia verde, mudanças climáticas e economia digital. Destacando o papel do Boao Forum como uma plataforma para intercâmbio e cooperação internacionais, o Tiens Group participou das discussões e compartilhou a história da empresa, ao mesmo tempo em que ouviu as mais recentes ideias e pontos de vista e se conectou com colegas do setor.

"Como fornecedora multinacional de produtos de saúde baseada na China, com um histórico de 28 anos no desenvolvimento internacional, o Tiens Group tomou a frente no apoio à iniciativa 'Cinturão e Rota' da China, como o meio de entender e aproveitar oportunidades no mercado global", disse Sr. Li. "O Tiens Group está confiante em reunir recursos com parceiros para que todos os participantes sejam vencedores, apesar dos desafios que devem ser superados em conjunto durante o processo".

Durante o evento de quatro dias, o Sr. Li envolveu-se em conversas significativas com muitos dos convidados, incluindo o presidente do BFA Ban Ki-moon e o vice-presidente do BFA e representante-chefe para a China, Zhou Xiaochuan, trocando ideias e compartilhando a experiência bem-sucedida da Tiens com eles.

Durante o fórum, o Sr. Li foi entrevistado por jornalistas da Hainan Daily, Qiongdao TV e várias outras organizações de mídia. A mensagem-chave que ele transmitiu durante as entrevistas: "A Tiens está disposta a dar pleno uso às suas próprias vantagens". A empresa sempre cumpre a missão de manter as pessoas saudáveis e servir a sociedade com o mantra de "tornar a vida mais saudável, feliz, rica e melhor". Tiens está no processo de atualizar cada etapa de seu fluxo de trabalho para se adaptar à evolução da indústria global e cadeias de suprimentos e, ao fazê-lo, contribuir para o estabelecimento e crescimento de novos fluxos comerciais tanto em toda a Ásia quanto em todo o mundo".

O Tiens Group abriu escritórios em 110 países, com presença em 224 países e regiões, atendendo quase 50 milhões de residências, criando dezenas de milhões de empregos e oportunidades de empreendedorismo em todo o mundo. A empresa fez contribuições significativas para melhorar a qualidade de vida e a saúde física e mental de centenas de milhões de pessoas.

Olhando para o futuro, o Tiens Group planeja continuar alavancando sua forte plataforma e canais de globalização, bem como sua extensa influência, com foco no aumento do investimento e presença em países direcionados à iniciativa Cinturão e Rota do governo Chinês, e na construção de cadeias de suprimentos globais, industriais, de dados e de talentos, com o objetivo final de alcançar um crescimento aprimorado e acelerado.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2045917/Tiens_Group_Speaker_Picture1.jpg

FONTE Tiens Group

