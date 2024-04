Die Turacoz Group präsentiert ihre Expertise in der medizinischen Kommunikation auf der BioEurope Spring 2024 in Barcelona

UTRECHT, Niederlande und NEW DELHI, 3. April 2024 /PRNewswire/ -- Die Turacoz Group, ein führendes Unternehmen für medizinische Kommunikation, nahm kürzlich an der 18. Ausgabe der BioEurope teil, die vom 18. bis 20. März 2024 in Barcelona stattfand. Die Veranstaltung ist dafür bekannt, die globale Biopharma-Gemeinschaft zu vernetzen, um Partnerschaften im Bereich der Biowissenschaften zu fördern, und bietet einen hervorragenden Überblick über die Trends in der Biowissenschaftsbranche.

Turacoz Group exploring innovative medical communication solutions with industry experts at BioEurope Spring 2024 in Barcelona.

Die BioEurope Spring dient als zentrale Plattform für die Akteure der Branche, um Einblicke in neue Trends zu gewinnen, sich mit innovativen Start-ups zu vernetzen und Partnerschaften mit globalen Pharmaunternehmen zu schmieden. Die Turacoz Group nutzte diese Gelegenheit, um mit wichtigen Akteuren aus dem gesamten Biopharma-Spektrum in Kontakt zu treten, darunter Innovatoren in der Arzneimittelentwicklung, Pharmaexperten, Investoren und Dienstleister.

Während der dreitägigen Veranstaltung unterhielten sich Ashish Pandey, Repräsentant der Turacoz Group, und Dr. Namrata Singh, Gründerin von Turacoz, intensiv mit Branchenführern, um die einzigartige Fähigkeit von Turacoz hervorzuheben, klare, zusammenhängende, vollständige, präzise und konkrete wissenschaftliche Kommunikation in einer zielgruppenspezifischen Sprache und einem zielgruppenspezifischen Format zu erstellen. Dieses Fachwissen ist von entscheidender Bedeutung für Biopharmaunternehmen, die vor der Herausforderung stehen, komplexe wissenschaftliche Daten effektiv zu kommunizieren, insbesondere im Bereich seltener Krankheiten und der Einhaltung strenger Vorschriften.

„Die BioEurope Spring bot uns eine bemerkenswerte Gelegenheit, uns mit Pionieren der Branche auszutauschen und zu zeigen, wie Turacoz die medizinische Kommunikation revolutionieren kann. Unsere Erfahrung und der Einsatz neuer Technologien, insbesondere der generativen KI, versetzen uns in die einzigartige Lage, Life-Science-Unternehmen während ihres gesamten Produktlebenszyklus zu unterstützen und eine präzise und wirkungsvolle Kommunikation mit verschiedenen Interessengruppen zu gewährleisten", so Dr. Namrata Singh, Gründerin der Turacoz Group.

Die Teilnahme der Turacoz Group an der BioEurope Spring unterstreicht ihr Engagement für die Förderung der medizinischen Kommunikation durch innovative Strategien. Turacoz unterstützt Biopharma-Unternehmen mit maßgeschneiderten Kommunikationslösungen und will so die Innovation in der Life-Science-Branche fördern.

Informationen zur Turacoz Group:

Die Turacoz Group ist eine weltweit führende Agentur für medizinische Kommunikation. Wir arbeiten mit der Biowissenschaftsbranche zusammen, um Wissenschaft und Medizin auf innovative Weise über den gesamten Produktlebenszyklus von der Entwicklung bis zur Vermarktung zu vermitteln.

Unser Team kombiniert wissenschaftliches Fachwissen, Kreativität und Branchenkenntnis, um Lösungen zu entwickeln, die für unsere Kunden äußerst effektiv sind.

Mit einer strategischen Präsenz an fünf wichtigen Standorten in Europa, Nordamerika und Asien ist die Turacoz Group einzigartig positioniert, um biopharmazeutischen, aufstrebenden biotechnologischen und medizintechnischen Unternehmen und Forschungsinstituten weltweit ihr umfassendes Fachwissen anzubieten.

