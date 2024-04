Le groupe Turacoz présente son expertise en communication médicale au salon BioEurope Spring 2024 à Barcelone

UTRECHT, Pays-Bas et NEW DELHI, 4 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe Turacoz, une société de communication médicale de premier plan, a récemment participé à la 18e édition de BioEurope qui s'est tenue à Barcelone du 18 au 20 mars 2024. L'événement, connu pour connecter la communauté biopharmaceutique mondiale afin de favoriser les partenariats dans le domaine des sciences de la vie, offre un excellent aperçu des tendances de l'industrie des sciences de la vie.

Turacoz Group exploring innovative medical communication solutions with industry experts at BioEurope Spring 2024 in Barcelona.

BioEurope Spring est une plateforme essentielle qui permet aux acteurs de l'industrie de mieux comprendre les tendances émergentes, de nouer des contacts avec des jeunes entreprises innovantes et de forger des partenariats avec des sociétés pharmaceutiques internationales. Le groupe Turacoz a profité de cette occasion pour entrer en contact avec des acteurs clés du secteur biopharmaceutique, notamment des innovateurs dans le domaine du développement de médicaments, des experts pharmaceutiques, des investisseurs et des prestataires de services.

Pendant les trois jours de l'événement, Ashish Pandey, représentant du groupe Turacoz, et Namrata Singh, fondatrice de Turacoz, ont dialogué de manière intensive avec les leaders de l'industrie pour souligner la capacité unique de Turacoz à créer une communication scientifique claire, cohérente, complète, concise et concrète dans une langue et un format spécifiques à la cible. Cette expertise est cruciale pour les entreprises biopharmaceutiques qui ont du mal à communiquer efficacement des données scientifiques complexes, en particulier dans les domaines des maladies rares et de la stricte conformité réglementaire.

« BioEurope Spring nous a offert une occasion remarquable d'interagir avec les pionniers de l'industrie et de montrer comment Turacoz peut révolutionner la communication médicale. Notre expérience et notre utilisation des technologies émergentes, en particulier l'IA générative, nous placent dans une position unique pour soutenir les entreprises des sciences de la vie tout au long du cycle de vie de leurs produits, en garantissant une communication précise et percutante avec les diverses parties prenantes », a déclaré Namrata Singh, fondatrice du groupe Turacoz.

La participation du groupe Turacoz au salon BioEurope Spring souligne son engagement à faire progresser la communication médicale grâce à des stratégies innovantes. En fournissant aux entreprises biopharmaceutiques des solutions de communication sur mesure, Turacoz vise à améliorer et à stimuler l'innovation dans l'industrie des sciences de la vie.

À propos du groupe Turacoz :

Le groupe Turacoz est une agence de communication médicale mondiale de premier plan. Nous travaillons en partenariat avec l'industrie des sciences de la vie pour communiquer de manière innovante sur la science et la médecine tout au long du cycle de vie du produit, du développement à la commercialisation.

Notre équipe allie expertise scientifique, créativité et connaissance du secteur pour proposer des solutions très efficaces à nos clients.

Avec une présence stratégique dans cinq sites clés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, le groupe Turacoz est particulièrement bien placé pour proposer son expertise approfondie aux sociétés biopharmaceutiques, aux sociétés de biotechnologie émergentes, aux sociétés de dispositifs médicaux et aux instituts de recherche dans le monde entier.