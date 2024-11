Die Turacoz Group überbrückt die Kluft zwischen globalen und regionalen Teams bei der Erstellung und Verbreitung medizinischer Inhalte auf der Reuters Pharma Customer Engagement Europe 2024, London

UTRECHT, Niederlande, 13. November 2024 /PRNewswire/ -- Angesichts der zunehmenden Fokussierung auf die Zusammenarbeit mit Beschäftigten im Gesundheitswesen sind evidenzbasierte medizinische Inhalte der Grundpfeiler für die Biopharma-, MedTech- und Konsumgüterindustrie. Normalerweise werden die Pläne für die wissenschaftliche Kommunikation vom globalen Team dieser Unternehmen erstellt, und die Ausführung wird von den lokalen und regionalen Teams übernommen. Ein erfolgreicher Ansatz erfordert die Zusammenarbeit zwischen globalen und lokalen Teams und fördert eine Partnerschaft anstelle eines Top-Down-Ansatzes. Einige Aspekte, die hier berücksichtigt werden sollten, sind Wiederverwendung, Recycling und Reduzierung des Inhalts, um effizienter und schneller zu sein. Es ist auch unerlässlich, die Erkenntnisse der Fachkräfte des Gesundheitswesens nach der Nutzung der Inhalte zu erfassen und den wissenschaftlichen und medizinischen Kommunikationsplan entsprechend anzupassen.

Pharma Customer Engagement, Europe 2024, London, 4-5 Nov 2024. On dais (L-R) Dr. Namrata Singh, Founder & CEO, Turacoz Group, Dr. Maged Saleh, Global BAVENCIO® Peer-to-Peer Marketing Lead, Merck, Dr. Viraj Rajadhyaksha, Area Medical Director, AstraZeneca and Dr. Almudena Fraga, Director Global CX, Campaigns and Content in Marketing Operations, Lundbeck.

Dr. Namrata Singh, Gründerin und Vorsitzende der Turacoz Group, teilte diese Erfahrung mit weltweit führenden Experten für Omnichannel-Kommunikation und medizinische Angelegenheiten und moderierte die Podiumsdiskussion zum Thema „Together for customer excellence: Bridge the gap between global and local teams to optimize content delivery" (Gemeinsam herausragende Kundenerfahrungen schaffen: Die Kluft zwischen globalen und lokalen Teams überbrücken, um die Bereitstellung von Inhalten zu optimieren) beim jüngsten Reuters Events, der Pharma Customer Engagement Europe 2024, die am 4. und 5. November 2024 in London stattfindet.

Auf dem Podium diskutierten Dr. Almudena Fraga, Globale CX-Direktorin, Kampagnen und Inhalte im operativen Marketing, Lundbeck, Dr. Viraj Rajadhyaksha, Medizinischer Bereichsleiter, AstraZeneca und Dr. Maged Saleh, Leitung für globales BAVENCIO® Peer-to-Peer-Marketing, Merck, über die bestehenden Lücken zwischen den globalen und lokalen Teams für die Erstellung von Inhalten, wie diese Lücken durch eine bessere Zusammenarbeit überbrückt werden können und wie die gesammelten Erkenntnisse teamübergreifend genutzt werden können, um sie in die allgemeine Inhaltsstrategie zu integrieren. Das Gremium betonte die Notwendigkeit flexibler und agiler globaler Richtlinien, um den regionalen kulturellen und ethnischen Unterschieden Rechnung zu tragen. Der Schlüssel zur Überwindung der Kluft schien darin zu liegen, den lokalen Teams innerhalb eines vorgegebenen Rahmens Freiheiten zu gewähren und für ein ausgewogenes Verhältnis zu sorgen.

Dr. Namrata berichtet von ihren Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit globalen Leistungszentren (Global Capability Centres, GCCs), auch als Kompetenzzentren (Centres of Excellence, COEs) bezeichnet: „Turacoz hat Erfahrung mit vielen dieser COEs, bei denen die Arbeit aus lokalen und regionalen Ländern an einem zentralen Ort zusammenläuft und die Kuratierung der Inhalte zentral von einem gemeinsamen Team gemäß den globalen Standards und den Erwartungen der lokalen Teams erfolgt. Der MLR-Prozess wurde durch Tools wie Veeva Vault beschleunigt, sodass die Inhalte schneller von den Fachkräften im Gesundheitswesen genutzt werden können und auch Erkenntnisse gewonnen werden, die rückwirkend in die zukünftige Content-Strategie integriert werden können."

Diese wertvollen Gespräche bei Reuters in London dienten Turacoz als unverzichtbarer Fahrplan für seine Innovations- und Kooperationsbemühungen, während es seine Position als zentraler Anbieter von medizinischen Kommunikationslösungen festigt und die Lücken zwischen den globalen und regionalen Teams der Gesundheitsbranche schließt.

