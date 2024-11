Turacoz Group comble le fossé entre les équipes mondiales et régionales en matière de création et de diffusion de contenu médical lors du Reuters Pharma Customer Engagement Europe 2024, à Londres

UTRECHT, Pays-Bas, 13 novembre 2024 /PRNewswire/-- Avec une attention toujours plus grande portée à l'engagement avec les professionnels de la santé, le contenu médical étayé par des preuves est la pierre angulaire de l'industrie biopharmaceutique, MedTech et grand public. Normalement, les plans de communication scientifique sont élaborés par l'équipe mondiale de ces sociétés et l'exécution est réalisée par les équipes locales et régionales. Une approche réussie nécessite une collaboration entre les équipes mondiales et locales, favorisant un partenariat plutôt qu'une approche descendante. Certains aspects méritent d'être pris en considération : la réutilisation, le recyclage et la réduction du contenu afin d'être plus efficace et plus rapide. Il est également impératif de recueillir les commentaires des professionnels de la santé après la consommation du contenu et d'adapter le plan de communication scientifique et médicale en conséquence.

Pharma Customer Engagement, Europe 2024, London, 4-5 Nov 2024. On dais (L-R) Dr. Namrata Singh, Founder & CEO, Turacoz Group, Dr. Maged Saleh, Global BAVENCIO® Peer-to-Peer Marketing Lead, Merck, Dr. Viraj Rajadhyaksha, Area Medical Director, AstraZeneca and Dr. Almudena Fraga, Director Global CX, Campaigns and Content in Marketing Operations, Lundbeck.

Partageant cette expérience avec des leaders mondiaux de la communication omnicanale et des affaires médicales, le Dr Namrata Singh, fondatrice et présidente-directrice générale de Turacoz Group, a animé la table ronde sur le thème « Ensemble pour l'excellence client : Combler le fossé entre les équipes mondiales et locales pour optimiser la fourniture de contenu » lors des récents événements Reuters : Pharma Customer Engagement Europe 2024, qui s'est tenu à Londres les 4 et 5 novembre 2024.

Partageant l'estrade avec le Dr Almudena Fraga, directrice Global CX, Campaigns and Content in Marketing Operations, Lundbeck, le Dr Viraj Rajadhyaksha, Area Medical Director, AstraZeneca et le Dr Maged Saleh, Global BAVENCIO® Peer-to-Peer Marketing Lead, Merck, le panel a discuté des écarts existants entre les équipes de création de contenu mondiales et locales, de la façon dont ces écarts peuvent être mieux comblés par une meilleure collaboration, de la façon dont les insights collectés peuvent être partagés entre les équipes pour être intégrés à la stratégie de contenu globale. Le panel a insisté sur la nécessité d'avoir des directives globales flexibles et agiles pour s'adapter aux différences culturelles et ethniques régionales. Donner de la liberté aux équipes locales dans un cadre prédéfini et bien l'équilibrer semble être la clé pour combler le fossé.

Namrata indique qu'elle a travaillé avec des centres de compétences mondiaux (CCM), également appelés centres d'excellence (CE) : « Turacoz a l'expérience de nombreux CE où le travail des pays locaux et régionaux est centralisé et où la curation du contenu est effectuée de manière centralisée par une équipe commune, conformément aux normes mondiales et aux attentes des équipes locales. Le processus de MLR par le biais d'outils tels que Veeva Vault a permis d'accélérer la consommation du contenu par les HCP et de capturer les informations qui peuvent être intégrées en amont dans la stratégie de contenu à venir. »

Ces discussions inestimables à Reuters, Londres, ont servi de feuille de route indispensable à Turacoz, guidant ses efforts d'innovation et de collaboration alors qu'elle renforce sa position en tant que fournisseur de solutions de communications médicales essentielles comblant les écarts entre les équipes mondiales et régionales de l'industrie des soins de santé.

