Die türkische Botschaft in Astana dankte der kasachischen Bevölkerung für die Unterstützung der Erdbebenopfer

ASTANA, Kasachstan, 14. April 2023 /PRNewswire/ -- Die türkische Botschaft dankte den Bürgern Kasachstans und Organisationen wie der Bulat Utemuratov-Stiftung für eine Spende von über 10 Millionen Dollar an die türkische Katastrophenschutzbehörde (AFAD), um den Opfern des tödlichen Erdbebens vom Februar dieses Jahres zu helfen und Unterstützung bei der Bewältigung der Folgen der Naturkatastrophe zu leisten.

The Embassy of Türkiye in Kazakhstan

Die von der kasachischen Bevölkerung geleistete Hilfe umfasste neben finanzieller Unterstützung auch humanitäre Hilfe. Ein Rettungsteam von 100 Personen traf am Tag nach dem Erdbeben in Gaziantep ein, um Opfer zu retten, die unter den Trümmern eingeklemmt waren. Unabhängig davon kamen viele kasachische Bürger zusammen, um Hilfsgüter wie Dieselgeneratoren, Zelte, Decken und Schlafsäcke zu kaufen, die von einem Flugzeug der Turkish Airlines an Wohltätigkeitsorganisationen in der Türkei geliefert wurden.

„Wir schätzen diese bedeutende und rechtzeitige Unterstützung sehr, die die Tradition der Zusammenarbeit und der gegenseitigen Unterstützung zwischen unseren brüderlichen Völkern fortsetzt," so der türkische Botschafter Mustafa Kapuca.

Er dankte auch der Bulat Utemuratov-Stiftung für ihre Spende von 5 Millionen Dollar. Die Bulat Utemuratov-Stiftung wurde 2014 gegründet. Seitdem spendet die Stiftung neben ihren anderen Tätigkeitsbereichen auch Mittel für die Opfer von Naturkatastrophen in Kasachstan. Die Hilfe bei der Bewältigung der schockierenden Tragödie in der Türkei war Teil der philanthropischen Bemühungen der Stiftung im Ausland.

Bei dem verheerenden Erdbeben im Südosten der Türkei kamen mindestens 45.000 Menschen ums Leben, mehr als 160.000 Gebäude wurden zerstört oder schwer beschädigt, und Millionen Menschen wurden obdachlos. Die World Bank schätzte den durch das Erdbeben entstandenen Schaden auf 34 Milliarden Dollar.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2054609/Bulat_Utemouratov_Foundation.jpg

SOURCE Bulat Utemouratov Foundation