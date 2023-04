L'ambassade de Turquie à Astana a remercié la population du Kazakhstan pour le soutien apporté aux victimes du séisme

ASTANA, Kazakhstan, 15 avril 2023 /PRNewswire/ -- L'ambassade de Turquie a remercié les citoyens du Kazakhstan et des organisations comme la Fondation Bulat Utemuratov pour avoir donné plus de 10 millions de dollars à l'Agence turque de gestion des catastrophes et des situations d'urgence (le centre AFAD) afin d'aider les victimes du tremblement de terre meurtrier qui a eu lieu en février et apporter un soutien pour faire face aux conséquences de la catastrophe naturelle.

The Embassy of Türkiye in Kazakhstan

L'aide apportée par le peuple kazakh comprenait, outre le soutien financier, un volet humanitaire. Une équipe de secours de 100 personnes est arrivée à Gaziantep le lendemain du tremblement de terre pour venir au secours de victimes coincées sous les décombres. Par ailleurs, de nombreux citoyens kazakhs se sont réunis pour acheter des fournitures d'urgence telles que des génératrices diesel, des tentes, des couvertures et des sacs de couchage, qui ont été livrés par un avion de Turkish Airlines à des organisations caritatives en Turquie.

« Nous apprécions vraiment ce soutien significatif et opportun qui perpétue la tradition de coopération et d'assistance mutuelle entre nos peuples fraternels », a déclaré l' ambassadeur turc Mustafa Kapuca .

Il a également remercié la Fondation Bulat Utemuratov pour son don de 5 millions de dollars. La Fondation Bulat Utemuratov a été créée en 2014. Depuis, la Fondation fait des dons aux victimes de catastrophes naturelles au Kazakhstan, en plus de ses autres domaines d'activité. L'aide apportée pour faire face à cette terrible tragédie qui a frappé la Turquie s'inscrivait dans le cadre des activités philanthropiques de la Fondation à l'étranger.

Le tremblement de terre dévastateur dans le sud-est de la Turquie a tué au moins 45 000 personnes et détruit ou gravement endommagé plus de 160 000 bâtiments, laissant des millions de personnes sans abri. La Banque mondiale a estimé les dommages causés par le séisme à 34 milliards de dollars.

