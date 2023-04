Die Tweddle Group ist auf der Hannover Messe vertreten

HANNOVER, Deutschland, 17. April 2023 /PRNewswire/ -- Die Tweddle Group Europe mit Sitz in Belgien und Italien wird auf der diesjährigen Hannover Messe vertreten sein. Die Veranstaltung ist eine der größten Messen der Welt, auf der an fünf Tagen mehr als 5.000 Aussteller auftreten und rund 200.000 Besucher erwartet werden.

Tweddle Group will be presenting at the Flanders Investment and Trade booth. Flanders Investment and Trade promotes sustainable international business and facilitates relationships through technology transfers and other services.

Die Ausstellung ist dem Thema der industriellen Entwicklung gewidmet. Die Vortragenden werden ihre neuesten Technologien und Dienstleistungen vorstellen, die den wichtigsten Trends und Herausforderungen der Branche gerecht werden, und sich dabei auf Themen wie Prozessautomatisierung, digitale Plattformen und Antriebstechnologie konzentrieren.

Die Tweddle Group wird am Stand von Flanders Investment and Trade vertreten sein. Flanders Investment and Trade fördert nachhaltige internationale Geschäfte und erleichtert die Beziehungen durch Technologietransfer und andere Dienstleistungen. Weitere Mitaussteller am Stand sind Vlegel Technology und Ansomat.

„Die Tweddle Group Belgium wurde als Vertreter der flämischen Innovation in der Maschinenindustrie ausgewählt", sagte Claude Vanbeveren, Chief Business Development Officer der Tweddle Group. „Wir freuen uns darauf, diese Innovation auf der Hannover Messe zu präsentieren, und sind stolz darauf, unsere Region bei dieser wichtigen Veranstaltung zu vertreten."

Die Ausstellung findet vom 17. bis 21. April in Hannover, Deutschland, statt.

Informationen zur Tweddle Group

Die Tweddle Group, ein Geschäftsbereich der CJK Group, Inc., ist der Meinung, dass Produkte einfach zu bedienen sein sollten, und bietet integrierte, mehrkanalige Informationslösungen, die jeden Aspekt der Erfahrung nach dem Verkauf unterstützen – für Produktmanager, Techniker und vor allem für die Verbraucher. Weitere Informationen finden Sie auf www.tweddle.com.

Kontakt:

Paul Arnegard

[email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2054655/Tweddle_Group.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1903619/CJK_Tweddle_Logotype_Stacked_CMYK_50K_Logo.jpg

SOURCE Tweddle Group