Tweddle Group présenté à l'exposition Hannover Messe

HANOVRE, Allemagne, 17 avril 2023 /PRNewswire/ -- Tweddle Group Europe, basé en Belgique et en Italie, doit présenter cette année au salon Hannover Messe. L'événement est l'un des plus grands salons professionnels au monde, avec plus de 5 000 présentateurs sur cinq jours et qui attend environ 200 000 visiteurs.

L'exposition est consacrée au thème du développement de l'industrie. Les présentateurs présenteront leurs dernières technologies et services répondant aux principales tendances et défis de l'industrie, en se concentrant sur des questions telles que l'automatisation des processus, les plateformes numériques et la technologie d'entraînement.

Tweddle Group sera présent sur le stand Flanders Investment and Trade. Flanders Investment and Trade promeut le commerce international durable et facilite les relations par le biais de transferts de technologie et d'autres services. Le stand présentera d'autres co-exposants tels que Vlegel Technology et Ansomat.

« Tweddle Group Belgium a été sélectionné comme représentant de l'innovation flamande dans l'industrie des machines », a déclaré Claude Vanbeveren, Directeur du développement commercial de Tweddle Group. « Nous sommes ravis de partager cette innovation à Hannover Messe et sommes fiers de représenter notre région lors de cet événement majeur. »

L'exposition se déroulera du 17 au 21 avril à Hanovre, en Allemagne.

