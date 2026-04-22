Die Tweddle Group will den Selbsthilfeservice und die Reparatur für den Slate Truck fördern

Bahnbrechendes Paket unterstreicht das „Engagement für einen besseren Service und eine bessere Erfahrung für Elektrofahrzeugbesitzer"

CLINTON TOWNSHIP, Michigan, 22. April 2026 /PRNewswire/ -- Die Tweddle Group gab heute eine Partnerschaft mit Slate Auto bekannt, in deren Rahmen ein bahnbrechendes After-Sales-Paket für den Slate Truck angeboten wird. Der in Michigan ansässige Anbieter von Produktinformationen wird eine umfassende Palette an technischen Supportleistungen und Tools für Slate Auto entwickeln, ein neues amerikanisches Unternehmen, das Fahrzeuge baut, die sich die Menschen leisten, individuell gestalten und lieben können. Die Ankündigung folgt auf die Markteinführung des Slate Truck 2025 und auf bisher über 160.000 Vorbestellungen für den Truck.

“The Slate Truck is truly groundbreaking in the sense that it’s designed to accommodate a wide range of user-serviceable modifications and repairs.”

Todd Headlee, Präsident der Tweddle Group, beschrieb, wie die Support-Inhalte der Tweddle Group es sowohl Besitzern von Elektrofahrzeugen als auch Technikern ermöglichen werden, komplexe Probleme schnell und einfach zu beheben. „Der Slate Truck ist insofern wirklich bahnbrechend, als er so konzipiert ist, dass er eine Vielzahl von Modifikationen und Reparaturen ermöglicht, die vom Nutzer selbst durchgeführt werden können", sagte Headlee.

„Unsere Inhalte sind stets darauf ausgelegt, die Menschen schnell auf den neuesten Stand zu bringen. Doch während unsere Inhalte zuvor ein geteiltes Publikum hatten – mit Technikern auf der einen und Besitzern auf der anderen Seite –, werden die Inhalte für den Slate Truck so gestaltet sein, dass sie beide Zielgruppen gleichzeitig ansprechen."

Headlee erklärte, die Inhalte der Tweddle Group zielten darauf ab, Reparaturen und Modifikationen sowohl für Besitzer als auch für Techniker zu vereinfachen. Die ersten Auslieferungen des Slate Truck sind für 2026 geplant.

Informationen zur Tweddle Group

Die Tweddle Group, ein Geschäftsbereich der CJK Group, Inc., ist der Ansicht, dass Produkte benutzerfreundlich sein sollten, und liefert integrierte, kanalübergreifende Informationslösungen, um jeden Aspekt des Kundendienstes für Produktmanager, Techniker und vor allem Verbraucher zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter https://tweddle.com.

Medienkontakt:

Lisa Ekstrom

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Informationen zu Slate Auto

Slate ist ein neues amerikanisches Unternehmen, das 2022 gegründet wurde und sich darauf konzentriert, radikal erschwingliche, individualisierbare und zuverlässige Elektrofahrzeuge anzubieten. Der Slate Truck ist eine innovative Plattform, die so anpassungsfähig ist, dass sie sich von einem 2-sitzigen Pickup in ein 5-sitziges SUV verwandeln lässt. Slate wurde auf der Grundlage eines disruptiven Geschäftsmodells gegründet, das darauf abzielt, den Herstellungsprozess zu vereinfachen und Amerika zu reindustrialisieren. Besuchen Sie https://www.slate.auto/.

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